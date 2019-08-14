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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:Львів (1079) податкова міліція (1286) ДФС (2288)

 У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області ліквідували схему реалізації взуття європейських виробників, незаконно ввезеного в Україну, і вилучили велику партію продукції.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень обласного центру здійснюється накопичення нового взуття європейських виробників (Іспанія, Італія, Португалія), яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 02
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": Імпортер нафтопродуктів із Києва відшкодував до бюджету понад 17 млн грн збитків

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 04
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 05
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 06

Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазини, приймаючи замовлення через відповідні сайти, і користуючись для їх відправки кінцевим споживачам кур'єрськими послугами спеціалізованих компаній. При цьому розрахунок за реалізовану продукцію здійснювався готівкою і шляхом перерахування коштів на банківські картки правопорушників.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 07
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 08

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 09

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 10

За результатами санкціонованого обшуку, проведеного за місцем накопичення товару, з незаконного обігу вилучено взуття європейських виробників вартістю понад 5 млн грн, ввезене на територію України без сплати податків і митних платежів, майже 120 тис. євро і 30 тис. дол. неврахованої готівки і чорнову бухгалтерію.

У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 11
У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 12

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У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн 13

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142926
 
 
 Топ коментарі
 
Мытники менялись не для того что бы не было контрабаса.....а для того что бы денежные потоки с контрабаса шли в нужном русле.... Во Львове налоговиками изъята партия импортной обуви стоимостью 5 млн грн, ввезенная без уплаты налогов и таможенных платежей - Цензор.НЕТ 2617
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Сейчас по идее зебобики должны начать благим матом орать о том что зажимают бизнес...теперь обувь подорожает....в общем обо всем том о чем они благим матом орали все пять лет ранее...когда публиковали подобную новость....
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жінка покоління вам так не відпусте))
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І шо воно дало - звільнення 4 головних митників ? Як йшов контробас так й далі іде...
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Мытники менялись не для того что бы не было контрабаса.....а для того что бы денежные потоки с контрабаса шли в нужном русле....
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Портнов принял УК, где за конрабас штраф и конфискация. Эти ребята покупают дешевейшие машины которые не жалко и ржут со штрафов.
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Сейчас по идее зебобики должны начать благим матом орать о том что зажимают бизнес...теперь обувь подорожает....в общем обо всем том о чем они благим матом орали все пять лет ранее...когда публиковали подобную новость....
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Грабеж мелкого бизнеса продолжается,решения суда нет,а вердикт и наказание конфискацией есть,мразей убивать даже мало.
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А с чого ви взяли, що на контрабанду потрібно рішення суду?
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І з яких пір контрабандисти відносяться до малого бізнесу?
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А с каких пор взяточники из нагполиции имеют право объявлять людей контрабандистами,это сделать может суд и только суд,а тут суда не было и не не будет.
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Справу веде податкова, а не поліція. Сплатіть податки в спіть спокійно.
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"Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС во Львовской области ликвидировали ..."

Про роль суда как я понял возражений у вас нет,нарушители закона тут налмилициянты,а не бизнес.
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Податкова міліція - це частина податкової, а не поліції.
Податкові порушення ліквідовує податкова самостійно, хоча можете подати на них у суд, якщо доведете, що товар законний і головне, що він ваш.
Я так розумію, що ви теж у цій черзі?
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Да никто не должен доказывать свою невиновность,ты наверное россияшка на переводчике.Очнись,если произошло нарушение закона,то никто не имеет право что то там ликвидировать,собирают доказательства и идут в суд,ликвидировать в данном случае следует налмилициянтов,которые незаконно отобрали имущество и объявили людей преступниками.
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На конфіскацію контрабанди не потрібно ніяких судів, тим більше що ніхто не має документів на товар і встановити власника неможливо. Кому належить товар? Ніхто не знає, його затримують, а потім продадуть на користь бюджету. Нормальна практика, спробуй щось продати без сплати податків у Європі - там це серйозний злочин. Вчіться жити по закону.
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Конституція України Стаття 41.

Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
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Де я писав про конфіскацію? Товар затримають, зберуть папери і конфіскують, що буде просто, бо він явно завозився контрабасом без документів. Так працюють всі т.зв. інтернет-магазини, ряди яких скоро сильно порідіють.
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На конфіскацію контрабанди не потрібно ніяких судів - это какая тварь написала?
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Читайте закони - майно конфісковується у власника. У нашому випадку немає законного власника, тому конфісковувати немає чого. Товар полежить у податковій і буде проданий як незаконно ввезений невідомо ким і нічийний.
Тому не придирайтесь до слів, суть в тому, що товар фактично нічий і з ним будуть поводитись відповідно.
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А вони контрабанду не порушували, вони порушили несплату податків, справа лопне.
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Ну вот опять! Фабрика "большевичка" ждёт своих покупателей!
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Мда, в орігіналі написано " ввозиться дрібними партіями", переклали "ввозится на территорию Украины измельченными партиями "
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А чего на китайский мусор нет таких "Рубежей"(?!?).Ну да ,там обуть их будет западло.
Чего не скажешь про европейские модели.Отличное качество(по фото),кстати.
Если товар был ввезён в течении года,и таможня пройдена,какого йуха
чп должен хранить декларации и чеки?
'Проще говоря-это подстава и заказ конкурентов.
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Все. Йду завтра за взуттям. Бо реально немає що носити.
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Тракторами давить будут? Ато как то странно, баржу Мертвечука которая возила контрабанды на миллиарды отпустили а ботинки конфисковали
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