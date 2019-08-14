 У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень обласного центру здійснюється накопичення нового взуття європейських виробників (Іспанія, Італія, Португалія), яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.





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Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазини, приймаючи замовлення через відповідні сайти, і користуючись для їх відправки кінцевим споживачам кур'єрськими послугами спеціалізованих компаній. При цьому розрахунок за реалізовану продукцію здійснювався готівкою і шляхом перерахування коштів на банківські картки правопорушників.











За результатами санкціонованого обшуку, проведеного за місцем накопичення товару, з незаконного обігу вилучено взуття європейських виробників вартістю понад 5 млн грн, ввезене на територію України без сплати податків і митних платежів, майже 120 тис. євро і 30 тис. дол. неврахованої готівки і чорнову бухгалтерію.





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Триває слідство.