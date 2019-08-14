 У Львові податківці вилучили ввезену без сплати податків і митних платежів партію імпортного взуття вартістю 5 млн грн. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.
В рамках проведення операцій "Рубіж", "Мережа", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч.1 ст.212 КК України було встановлено, що в одному зі складських приміщень обласного центру здійснюється накопичення нового взуття європейських виробників (Іспанія, Італія, Португалія), яка ввозиться на територію України дрібними партіями без сплати податків і митних платежів.
Надалі цей товар реалізовували через інтернет-магазини, приймаючи замовлення через відповідні сайти, і користуючись для їх відправки кінцевим споживачам кур'єрськими послугами спеціалізованих компаній. При цьому розрахунок за реалізовану продукцію здійснювався готівкою і шляхом перерахування коштів на банківські картки правопорушників.
За результатами санкціонованого обшуку, проведеного за місцем накопичення товару, з незаконного обігу вилучено взуття європейських виробників вартістю понад 5 млн грн, ввезене на територію України без сплати податків і митних платежів, майже 120 тис. євро і 30 тис. дол. неврахованої готівки і чорнову бухгалтерію.
Триває слідство.
Про роль суда как я понял возражений у вас нет,нарушители закона тут налмилициянты,а не бизнес.
Податкові порушення ліквідовує податкова самостійно, хоча можете подати на них у суд, якщо доведете, що товар законний і головне, що він ваш.
Я так розумію, що ви теж у цій черзі?
Конфіскація майна може бути застосована виключно за рішенням суду у випадках, обсязі та порядку, встановлених законом.
Тому не придирайтесь до слів, суть в тому, що товар фактично нічий і з ним будуть поводитись відповідно.
Чего не скажешь про европейские модели.Отличное качество(по фото),кстати.
Если товар был ввезён в течении года,и таможня пройдена,какого йуха
чп должен хранить декларации и чеки?
'Проще говоря-это подстава и заказ конкурентов.