 У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.
Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.
Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".
фото - з сайту Інформатор
Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.
Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.
Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".
фото - з сайту Інформатор
Вічна пам'ять.
Низький уклін Воїну.
краще би нічого не писали.
Царство Небесне...
Командир снайперов «Азова» «Хват», которому Роман спас жизнь, во время церемонии прощания отметил, что своей службой азовец заслужил пожизненную память в сердцах каждого из бойцов: «Говорят, что о жизни человека можно сказать только после его смерти. Очень жаль, что я сейчас должен говорить о жизни 25-летнего парня, который в своем возрасте стал одним из лучших воинов, я не постесняюсь этого слова, во всех Вооруженных силах Украины. Друг «Бич» с 2015 года прошел путь от обычно бойца-снайпера к офицеру, заместителя командира снайперской группы. Он был не только бойцом, настоящим другом и побратимом, он был настоящим братом по оружию для каждого из нас. До последней секунды жизни он защищал свою землю, он находился рядом со своими собратьями. Я клянусь, я даю слово офицера, что теперь, как и всегда, мы будем бить врага еще жестче, еще агрессивнее, и будем совершенствовать свои навыки, умения и становиться еще более профессиональными бойцами. Враг очень дорого заплатит за свое поведение, которое он проявил в последние дни».