 У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.





Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі "азовцем" Романом Романенком, - МВС. ФОТОрепортаж





Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор