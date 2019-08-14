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 Фоторепортаж
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 У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером "Азова" Романенком. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 14 серпня, у місті Дніпро (Придніпровськ), біля Самарської районної ради відбулося прощання з Романом Романенком (позивний Біч), 1994 року народження, молодшим лейтенантом, заступником командира відділення снайперів окремого загону спеціального призначення НГУ "Азов".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 01

Романенко загинув 10 серпня на Світлодарській дузі в результаті підриву на ворожому фугасі під час виконання бойового завдання. Щільний вогонь з боку найманців РФ не дозволив забрати тіло воїна і воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише 13 серпня.

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 02
У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 03

Роман Романенко з кінця 2015 року перебував в "Азові". Нагороджений великою кількістю нагород, нещодавно був представлений на отримання ордена "За мужність 3-го ступеня", але отримати його Роман не встиг.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі "азовцем" Романом Романенком, - МВС. ФОТОрепортаж

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 04

У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 05
У Дніпрі попрощалися із загиблим на Світлодарській дузі снайпером Азова Романенком 06

Любив фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс і футбол), був у лавах ультрас команди ФК "Дніпро".

фото - з сайту Інформатор

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142923
 
 
 Топ коментарі
 
Царство Небесне..
Вічна пам'ять.
Низький уклін Воїну.
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Царство Небесне..
Вічна пам'ять.
Низький уклін Воїну.
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Вічна пам'ять герою - жорстока помста ворогам
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цензор а шо так скупо в заглавии ,,,,,,*В Днепре простились с погибшим на Светлодарской дуге снайпером "Азова" Романенко. ФОТОрепортаж****просто романенко ,без имени ?что с вами происходит в последнее время у погибшего было же имя !!!
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добре хоть цензор розказує за загиблих хлопців. прочитав а в душі жалко їх .
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Командир полка «Азов» с позывным «Редис» перед строем личного состава вспомнил погибшего Романа словами: «Погиб безусловно достойный человек, боевой офицер, опытный воин, который был в состоянии принимать взвешенные решения на поле боя. Я могу сказать только одно: за свое позорное поведение по отношению к нашему бойцу, враг заплатит кровью».
Командир снайперов «Азова» «Хват», которому Роман спас жизнь, во время церемонии прощания отметил, что своей службой азовец заслужил пожизненную память в сердцах каждого из бойцов: «Говорят, что о жизни человека можно сказать только после его смерти. Очень жаль, что я сейчас должен говорить о жизни 25-летнего парня, который в своем возрасте стал одним из лучших воинов, я не постесняюсь этого слова, во всех Вооруженных силах Украины. Друг «Бич» с 2015 года прошел путь от обычно бойца-снайпера к офицеру, заместителя командира снайперской группы. Он был не только бойцом, настоящим другом и побратимом, он был настоящим братом по оружию для каждого из нас. До последней секунды жизни он защищал свою землю, он находился рядом со своими собратьями. Я клянусь, я даю слово офицера, что теперь, как и всегда, мы будем бить врага еще жестче, еще агрессивнее, и будем совершенствовать свои навыки, умения и становиться еще более профессиональными бойцами. Враг очень дорого заплатит за свое поведение, которое он проявил в последние дни».
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Зєлям від путєна миру треба . От і придумують що сєпари вже два тижні не стріляють , тому наші гинуть без відповіді ворогу . Бонєстрєлять .
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Ванга сказала что ты уже почти дохлый
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Ванга сказала что ты сева100сопель уже почти дохлый
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да нет. я молодой. здоровый. не воюю ни с кем. а ваша лысая ванга Дима Г много чего говорил. самое смещное получилось с чемпинатом мира в россии в том году. я был кстати, на играх ГЕР-ШВЕ и ГЕР-КОР, жаль немцы вылетили быстро
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Украинцы уходят только на Небо-Рай! Слава Герою!
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