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Все про:АЗС (191) Львівщина (924) податкова міліція (1283) ДФС (2288)

 Незаконну АЗС ліквідували на Львівщині: вилучено 50 тонн дизельного пального. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Львівській області припинили незаконну діяльність АЗС, яка працювала на території регіону.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

В рамках проведення операції "Акциз-2019" було встановлено, що на території одного з міст області функціонує автозаправна станція, через яку здійснюється реалізація дизельного пального без відповідних дозвільних документів.

За результатами вжитих заходів з незаконного обігу вилучено 50 тонн дизельного пального загальною орієнтовною вартістю 1,5 млн грн і автозаправний комплекс вартістю 150 тис. грн.

Незаконну АЗС ліквідували на Львівщині: вилучено 50 тонн дизельного пального 01
Незаконну АЗС ліквідували на Львівщині: вилучено 50 тонн дизельного пального 02

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст.164 КУпАП.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142859
 
 
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Шо там нова влада налоговых мусоров уже разогнала, чи ще не на часі?
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А потім тих самих вилучених 50 тон дизпалива продадуть через легальну заправку,як супер якісне паливо і будуть гі-гі-гі потирати руки і сміятись,які ми дурні.
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