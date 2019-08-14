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 Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі "азовцем" Романом Романенком, - МВС. ФОТОрепортаж

Вчора, 13 серпня, на Світлодарській дузі відбулося прощання побратимів із Романом Сергійовичем Романенком (позивний Біч), 1994 року народження, мешканцем міста Дніпро, молодшим лейтенантом, командиром відділення снайперів окремого загону спеціального призначення "Азов", який загинув 10 серпня на Світлодарській дузі внаслідок підриву на ворожому фугасі. Щільний вогонь з боку найманців РФ унеможливив усі спроби забрати тіло та воно потрапило до ворога, який віддав його українській стороні лише вчора, 13 серпня.

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці МВС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Світлодарській дузі бійці полку "Азов" попрощалися із загиблим побратимом на псевдо "Біч" Роману було 25 років, він народився у Дніпрі, там же жив до війни. Боєць служив у полку з кінця 2015 року, був командиром снайперського відділення. Бойова родина "Азову" зазнала 10 серпня втрати, якій немає ціни. Відпочивай з миром, герою! Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться у повідомленні.

Роман Романенко був нагороджений чималою кількістю відзнак, нещодавно його було подано на отримання нагороди "За мужність 3-го ступеня", але отримати її Роман не встиг. Полюбляв фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс та футбол), був у лавах ультрасів рідної команди ФК "Дніпро".

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Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 01
Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 02
Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 03
Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 04
Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 05
Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі азовцем Романом Романенком, - МВС 06

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142843
 
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