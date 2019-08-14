 Побратими попрощалися із загиблим на Донбасі "азовцем" Романом Романенком, - МВС. ФОТОрепортаж

Про це йдеться на офіційній фейсбук-сторінці МВС України, повідомляє Цензор.НЕТ.

"На Світлодарській дузі бійці полку "Азов" попрощалися із загиблим побратимом на псевдо "Біч" Роману було 25 років, він народився у Дніпрі, там же жив до війни. Боєць служив у полку з кінця 2015 року, був командиром снайперського відділення. Бойова родина "Азову" зазнала 10 серпня втрати, якій немає ціни. Відпочивай з миром, герою! Слава Україні! Смерть ворогам!" - йдеться у повідомленні.

Роман Романенко був нагороджений чималою кількістю відзнак, нещодавно його було подано на отримання нагороди "За мужність 3-го ступеня", але отримати її Роман не встиг. Полюбляв фотографувати, подорожі, спорт (зокрема бокс та футбол), був у лавах ультрасів рідної команди ФК "Дніпро".

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