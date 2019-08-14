 З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.
"Від сьогодні рух транспортних засобів здійснюватиметься тимчасовою штучною спорудою, яку вже влаштувала підрядна організація поряд зі старим мостом", - йдеться в повідомленні.
Будівництво моста через річку Желонь, на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю), розраховане на два роки.
Цього року, на початковий етап будівництва, з державного бюджету, відповідно до Постанови Кабміну №130-р, виділено 16 мільйонів гривень.
Підрядна організація, згідно з результатами державних закупівель, - ПАТ "МСУ-3".
Відновлена споруда матиме довжину 79 погонних метрів із габаритами проїзду 9,5 метра та двома службовими проходами по 75 сантиметрів.
Нічого не нагадує?
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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2 года в 2019 году будут строит мост 70 метров. Чиновники никуда не спешат. И это 16 лимонов только на старт. , а сколько еще украдут никому не известно .
не розумію--Україна готує зустрічати"руске мір" без єдиного пострілу?...Коридор в Крим бо там нема води:? чи здача територій до Києва?--що то за політика? з )(уйлом домовились мертветчуки?...