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 Політика України
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Все про:кордон (1323) Житомирщина (429) міст (248) ремонт (542)

 З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Міст на кордоні України з Республікою Білорусь в Овруцькому районі Житомирської області закрито у зв'язку з його повним відновленням.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

"Від сьогодні рух транспортних засобів здійснюватиметься тимчасовою штучною спорудою, яку вже влаштувала підрядна організація поряд зі старим мостом", - йдеться в повідомленні.

Будівництво моста через річку Желонь, на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю), розраховане на два роки.

Цього року, на початковий етап будівництва, з державного бюджету, відповідно до Постанови Кабміну №130-р, виділено 16 мільйонів гривень.

Підрядна організація, згідно з результатами державних закупівель, - ПАТ "МСУ-3".

Відновлена споруда матиме довжину 79 погонних метрів із габаритами проїзду 9,5 метра та двома службовими проходами по 75 сантиметрів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик. ФОТОрепортаж

З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю 01
З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю 02
З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142795
 
 
 Топ коментарі
 
Зачем? Чтобы росийские танки не провалились? Отремонтируйте мосты хотябы в Киеве
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Там взагалі потрібно мости розібрати, немає у нас потреби в транспортному сполученні з Білоруссю, хай везуть все через Польщу!
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Да, я не понимаю, зеленский специально наводит мосты там, где стоит рос. армия или это его кто-то надоумливает? Мосты на оккупированных территориях и там где стоит армия врага РАЗРУШАЮТ, а не восстанавливают. Нужно быть полным олигофреном, чтобы этого не понимать. Зеленский, ты олигофрен или предатель Украины? Ты с Путиным о мостах базарил? То оно игровые автоматы и казино открывает,чтобы там люди деньги последние спускали и торговала наркомафия наркотиками,то оно землю решило спустить олигархам по дешевке,то оно задумало от Крыма отказаться и взять за него откуп, то оно мосты интенсивно наводит с территориями где стоит враг...Ау? А мозг где потерял?Человек совершенно в прострации и не понимает, то идет война. Будет как Пэтя о "зеленом расстрельном коридоре" сговариваться с сатаной. Думает Пэте прошло безнаказанно и ему пройдет.Ничего не пройдет ,за все отвечать будете, недоумки.
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Зачем? Чтобы росийские танки не провалились? Отремонтируйте мосты хотябы в Киеве
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Лукашенко требует не сбавлять темпы уборочной и других сельхозработ. Об этом он заявил сегодня, посещая с рабочей поездкой Костюковичский район Могилевской области, передает корреспондент БелТА. "День и ночь надо пахать и сеять. Вовремя надо посеять озимые. И технологии должны быть", - сказал диктатор.

Нічого не нагадує? Из бюджета будет выделено 16 млн на ремонт моста на границе с Беларусью - Цензор.НЕТ 4629
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Тут часто проскакивает информация, что в Беларуси накапливаются войска параши, так зачем синят этот мост? Кто инициатор - гройсман? Так за измену Родине под арест!
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Год будут разбирать, год собирать. Когда говоришь наступление?
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Возьмите Филатова прорабом...
- Трамвайная станция, постройка которой замерла на фундаменте, была задумана Треуховым уже давно, еще в 1912 году, но городская управа проект отвергла. Через два года Треухов возобновил штурм городской управы, но помешала война. После войны помешала революция. Теперь помешали нэп, хозрасчет, самоокупаемость. Фундамент на лето зарастал цветами, а зимою дети устраивали там ледяные горки… (с)
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Строительство моста через реку Желонь на четвертом километре пути общего пользования государственного значения М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (через Винницу) рассчитано на 2 года. Источник: https://censor.net.ua/p3142795
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2 года в 2019 году будут строит мост 70 метров. Чиновники никуда не спешат. И это 16 лимонов только на старт. , а сколько еще украдут никому не известно .
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всё делается для удобства оккупанта , это уже не шутка
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Его надо не ремонтировать ,а заминировать!
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а шо такое, кацапский танк проехать не может?
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Лише зараз? Це треба було зробити 25 років тому.
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розвідка кожен день доповідає-про підтягнення зброї з підораціїї.то безпілотники то озброєння .то перевірка складів...а Україна--відведення військ--перемир'я..відновлення мостів та розмінування....нєстрелять в атвет
не розумію--Україна готує зустрічати"руске мір" без єдиного пострілу?...Коридор в Крим бо там нема води:? чи здача територій до Києва?--що то за політика? з )(уйлом домовились мертветчуки?...
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Просто Лука собирается посетить Житомир на какой то там форум, вот вдоль пути и делают ремонты что б не так стыдно было. Хотя как по мне нах тот Лука здесь нужен. Пусть к х-лу ездит.
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