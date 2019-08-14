 З бюджету буде виділено 16 млн на ремонт моста на кордоні з Білоруссю. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook, повідомляє Служба автомобільних доріг у Житомирській області.

"Від сьогодні рух транспортних засобів здійснюватиметься тимчасовою штучною спорудою, яку вже влаштувала підрядна організація поряд зі старим мостом", - йдеться в повідомленні.

Будівництво моста через річку Желонь, на четвертому кілометрі шляху загального користування державного значення М-21 Виступовичі - Житомир - Могилів-Подільський (через Вінницю), розраховане на два роки.

Цього року, на початковий етап будівництва, з державного бюджету, відповідно до Постанови Кабміну №130-р, виділено 16 мільйонів гривень.

Підрядна організація, згідно з результатами державних закупівель, - ПАТ "МСУ-3".

Відновлена споруда матиме довжину 79 погонних метрів із габаритами проїзду 9,5 метра та двома службовими проходами по 75 сантиметрів.

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