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 Політика України, Фоторепортаж
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 92% всієї військово-технічної допомоги, отриманої Україною з 2014 року, надійшло зі США, - посольство. ІНФОГРАФІКА

92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з-за кордону з 2014 року, надійшло зі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні посольства України в США у Facebook.

"США є стратегічним партнером України. 92% всієї військово-технічної допомоги, яку Україна отримала з-за кордону з 2014 року, надійшло саме зі Сполучених Штатів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у відомстві, це "важливе свідчення довіри від наших американських партнерів до військово-технічного співробітництва з Україною, а також знак результатів реформ та напрацювань, які відбуваються та будуть здійснюватись в українській військовій та оборонній сферах".

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92% всієї військово-технічної допомоги, отриманої Україною з 2014 року, надійшло зі США, - посольство 01
Інфографіка:  Армія Inform

92% всієї військово-технічної допомоги, отриманої Україною з 2014 року, надійшло зі США, - посольство 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142764
 
 
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Де ця допомога чомусь її не видно було в ОМБ певно в єлітні частини попало
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знов жидовня знищує українців руками москалів,їм наша земля дуже подобається,в ісраїлі тісно й вороги кругом,а тут благодать,придуркувате та терпляче населення,головна задача ротшильдів вибити самих кращих.
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Чомусь завжди на Цензорі ігнорують допомогу Литви. Вони почали постачати летальну зброю в Україну ще в 2015. США наважилися на це лише в 2018. Наша подяка і тим і тим, але я щиро захоплююся рішучістю та відвагою литовців.
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Що там казати, якби не Штати та Британія, то Раша захопила б вже всю Європу. Можливо ще Швейцарія і Ізраїль побрикались би.
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