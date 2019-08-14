EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Фоторепортаж
  9478  67
Все про:Буковина (218) негода (310) погода (483)

 Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Чернівецькій області внаслідок сильних дощів із градом пошкоджено дахи будинків, транспортні засоби, а також городи жителів районного центру Сторожинець.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сильний дощ із градом почався вчора приблизно о 19:00 і тривав близько 40 хвилин.

За повідомленням місцевих жителів, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, побив стекла житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 01

Також жителі міста скаржаться, що через негоду постраждав урожай помідорів і груш.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 02

Крім того, в центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 03

Водночас у Чернівцях унаслідок зливи частково затопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Цілий район у Запорізькій області накрило пиловою бурею. ВІДЕО+ФОТО

Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце 04
Фото із сайту УНІАН

Раніше в Закарпатській області пронісся торнадо, який пошкодив сотні будинків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142753
 
 
 Топ коментарі
 
фруктів і овочів немає.
чого плюси мовчать про борщовий набір ?
бо помідорки влітку 50 гривень ?
 показати весь коментар
 
как же так ведь петрилло лично 5 лет реформировал укрзализныцю.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
Щойно обрали Зе розпочались якісь негаразди з погодою.
Крутить туди сюди, ніякої стабільності. Та і не вродило нічого.
Збіг чи натяк ?
 показати весь коментар
 
 
фруктів і овочів немає.
чого плюси мовчать про борщовий набір ?
бо помідорки влітку 50 гривень ?
 показати весь коментар
 
 
А у Львові що ?
є дерев'яні по 15, але хіба то помідори ?
 показати весь коментар
 
 
Как ты достала уже своими сравнениями, чего ты ноешь все время, скажи?!
 показати весь коментар
 
 
Ну ка покажи где я ныл балоболка?! Не нравится то вали нахер их Украины за своими помидорами!
 показати весь коментар
 
ти ще мені будеш вказувати
босяк матюхливий..
 показати весь коментар
 
 
В Миколаєві вже по 8-10 є...
Майже тиждень вже...
 показати весь коментар
 
 
Харків, помідорки домашні по 20. Валом
 показати весь коментар
 
Киев: 40-50 в среднем. Арбузы от 6.50 по 9.00 грн
 показати весь коментар
 
 
Да, с новой властью ей тяжело будет в ближайшие 5 лет...
 показати весь коментар
 
В Украине рекордный урожай зерновых, который, скорее всего, будет нечем вывозить.
Об этом написал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, пишет "Обозреватель". "У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. В Украине рекордный урожай зерновых. И новость плохая - скорее всего, этот урожай будет нечем вывозить...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
как же так ведь петрилло лично 5 лет реформировал укрзализныцю.
 показати весь коментар
 
 
главы обладминистраций хорошие парни, но организовать вывоз рекордного урожая, посеянного еще при порошенке, не могут...была надежда, что насалик не обеспечит топливом, а он взял и обеспечил(((....покультуристее президента оказался
 показати весь коментар
 
 
Насалик ? Що цей чинуша кишеньковий з ДтЕКа забезпечив країну ? Сховав чергову в офшори віллу , чи може літак ...?
 показати весь коментар
 
 
президент не дорікає, а, знай собі, їздить по україні, міняє голів областей, але разом з ними не може організувати вивіз з полів врожаю...а це на півзніше відкладати не можна
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
срочно нужно порося на трон просить предлагаешь? вместе со свинярчуками?
 показати весь коментар
 
 
свинарчук вже при Зе прилаштувався.
 показати весь коментар
 
 
Не "омманюйте" - Он "Надя Лезновська" тут, нам повідомляє, що : "рекордный урожай зерновых. даже земля выдохнула после мародёра...".
Саме цікаве, що сіяли, як озимину, так і ярові зернові, а також, ростили - саме, при "мародерові"...

 показати весь коментар
 
 
в дурдомі інтернет провели? Збіг чи натяк ?(С) Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце - Цензор.НЕТ 4849
 показати весь коментар
 
Это у тебя в кацапстане не вродило. А в Украине рекордные урожаи пшеницы, кукурузы. У меня дома в этом году много персиков, винограда, хороший был урожай абрикос.
 показати весь коментар
 
Прихильник Віллі Фога? Молодець! Сподобалось)
 показати весь коментар
 
 
Я купил специальный протиградовый чехол, но от такого града не спасет.
 показати весь коментар
 
 
Но если от такого града не спасет то, зачем он нужен? От меньшего града, ваше авто не получит урона...
 показати весь коментар
 
Единственный коммент с признаками нормальности башки- у первого комментатора. Правда, в дальнейшем- тоже крыша утекла. Вы там все с ума сошли? Как-то уж очень одновременно. Вот, что выборы вытворяют! Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце - Цензор.НЕТ 3387
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Та нормально все...
Порохоботи якщо не згадують про Зе', то їм дуже погано буде...
Вони вже, як наркомани... Постійно підпитують себе цим...
Якось так...
 показати весь коментар
 
 
піджвлюють*
якщо вже взявся за мову, то хоч пиши грамотно.
 показати весь коментар
 
 
Дозволяє вам поставити мені незадовільну оцінку, на правах учілки
 показати весь коментар
 
Андрей, дорогу Маруполь-Запорожье делают. Читал?
 показати весь коментар
 
 
Не просто читал! Я жену заставил проехать, в направлении Запорожья, на 60 км. Результат: делается только в Донецкой области. До 10 октября, при самых благоприятных условиях, проложить обещают 30 км! Тридцать! Из 190.
 показати весь коментар
 
Тюююю, блин. А я из вчерашней статьи тут понял, что всю дорогу сделают. Опять набрехали！
 показати весь коментар
 
 
Там какие-то махинации в Запорожской области. О самом жутком участке трассы (Розовка-Луганское)- вааще речи не идёт. То есть, трасса останется непроездной, по факту.
 показати весь коментар
 
выборы не при чем, виноваты родители алкоголики))
 показати весь коментар
 
Про зв'язок із варварськими вирубками лісу і погодними аномаліями не думали...нічим думати...аби хатинку добудувати та машинку купити кращу як у сусіда...нічим думати...
 показати весь коментар
 
 
от же нещастя! торнадо, а потім бомбьожка! Такою градиною може тикву рознести
 показати весь коментар
 
ой, забувся:
- при потроху такого не було! Пєца такого не допустив би!

- порохоботи, злорадствуйєте? Вам харашо, коли плохо!
- гав!
- гав-гав!
- гав-гав-гав!
...
 показати весь коментар
 
нi рiкощетiв не пробачень ве сталося зе- саме зе- собою
 показати весь коментар
 
подытоживать все выше сказанное - не дай Боже такого града там, где я (вы или мы))) живем
не повезло тем, по ком уже лупануло...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору