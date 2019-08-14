 Пошкоджені дахи та розбиті вікна: у Чернівецькій області випав град розміром з куряче яйце. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, сильний дощ із градом почався вчора приблизно о 19:00 і тривав близько 40 хвилин.
За повідомленням місцевих жителів, град розміром з куряче яйце побив лобове скло автомобіля, побив стекла житлових будинків, а також пошкодив дахове покриття низки будівель міста.
Також жителі міста скаржаться, що через негоду постраждав урожай помідорів і груш.
Крім того, в центрі Сторожинця негода пошкодила світлофори.
Водночас у Чернівцях унаслідок зливи частково затопило вулицю Головну в районі обласної друкарні.
Раніше в Закарпатській області пронісся торнадо, який пошкодив сотні будинків.
Крутить туди сюди, ніякої стабільності. Та і не вродило нічого.
Збіг чи натяк ?
чого плюси мовчать про борщовий набір ?
бо помідорки влітку 50 гривень ?
є дерев'яні по 15, але хіба то помідори ?
Майже тиждень вже...
Об этом написал председатель Ассоциации владельцев вагонов Александр Криворучко на своей странице в Facebook, пишет "Обозреватель". "У меня две новости, одна хорошая, другая плохая. Начну с хорошей. В Украине рекордный урожай зерновых. И новость плохая - скорее всего, этот урожай будет нечем вывозить...
свою вавку. чи вовку.
Саме цікаве, що сіяли, як озимину, так і ярові зернові, а також, ростили - саме, при "мародерові"...
Порохоботи якщо не згадують про Зе', то їм дуже погано буде...
Вони вже, як наркомани... Постійно підпитують себе цим...
Якось так...
якщо вже взявся за мову, то хоч пиши грамотно.
пліткар - склочнік