 На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.
На полігон однієї з частин Національної гвардії України, неподалік від обласного центру, з Вінниці і районів області сьогодні з'їхалися близько двохсот офіцерів. Тут вони вдосконалюють навички володіння штатною стрілецькою зброєю, а також згадують свої знання з інженерної, медичної та інших видів підготовок.
"Навчання в бригадах територіальної оборони, розташованих у кожній області України, проходять двічі на рік, - розповів заступник командувача Сухопутних військ з тероборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. - Як бачите, сьогодні офіцери бригади відпрацьовують практичні питання, але попереду у них ще багато і штабної роботи - налагодження взаємодії між управліннями бригади і батальйонів і злагодження в процесі цієї роботи".
Знаток, блин....
http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029033/13/Ivanov-Katanskiy_-_Shag-mayatnik.html
Есть еще вариант - вторая рука снизу рукоятки, типа магазин держит. Допускается.
А так как на фото - запрещенно.
Но ты дурачок и не понимаешь что такое техника безопасности.
Ты, судя по всему, за зеленского голосовал, правда?