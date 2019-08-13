EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
  1900  22
Матеріали за темою:
Все про:армія (2538) Вінницька область (365) вишкіл (1248) резервісти (6)

 На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони. ФОТОрепортаж

У Вінницькій області проходить практична фаза командно-штабних навчань бригади територіальної оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Армія Inform.

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 01

На полігон однієї з частин Національної гвардії України, неподалік від обласного центру, з Вінниці і районів області сьогодні з'їхалися близько двохсот офіцерів. Тут вони вдосконалюють навички володіння штатною стрілецькою зброєю, а також згадують свої знання з інженерної, медичної та інших видів підготовок.

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 02
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 03

Дивіться також: "У бойових умовах ви здатні показати себе ще краще": військові в зоні ООС відпрацювали навички захоплення всюдихода ворога. ВIДЕО

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 04

"Навчання в бригадах територіальної оборони, розташованих у кожній області України, проходять двічі на рік, - розповів заступник командувача Сухопутних військ з тероборони генерал-майор Анатолій Баргилевич. - Як бачите, сьогодні офіцери бригади відпрацьовують практичні питання, але попереду у них ще багато і штабної роботи - налагодження взаємодії між управліннями бригади і батальйонів і злагодження в процесі цієї роботи".

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 05
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 06
На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 07

Також читайте: У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів. ФОТОрепортаж

На Вінниччині відбуваються навчання бригади територіальної оборони 08

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142735
 
   
 Топ коментарі
 
Правильно. Чекають дозволу почати стрільби.
 показати весь коментар
 
Затвор травмирует вторую руку.
Знаток, блин....
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ближнего стрелка из ПМа за вторую руку на рукоятке нужно наказать жестоко.
 показати весь коментар
 
Одной для всех позы для стрельбы не существует. Люди индивидуальны. Если он показывает отличные результаты, удерживая ПМ двумя руками, ему никто и слова сказать не должен.
 показати весь коментар
 
Затвор травмирует вторую руку.
Знаток, блин....
 показати весь коментар
 
 
Знаток... Техника скоростной стрельбы из ПМ. Двумя руками.

http://www.e-reading.mobi/chapter.php/1029033/13/Ivanov-Katanskiy_-_Shag-mayatnik.html
 показати весь коментар
 
Зебил, смотри фото. Где вторая рука?
Есть еще вариант - вторая рука снизу рукоятки, типа магазин держит. Допускается.
А так как на фото - запрещенно.
Но ты дурачок и не понимаешь что такое техника безопасности.
Ты, судя по всему, за зеленского голосовал, правда?
 показати весь коментар
 
Хоть настенная почитай, свободный доступ ведь...
 показати весь коментар
 
Правильно. Чекають дозволу почати стрільби.
 показати весь коментар
 
 
І що? Просто відпрацювання позиції для стрільби лежачи. Сильна рука, допоміжна рука, щока-приклад, ремінь і т.д.
 показати весь коментар
 
 
Раньше левая рука держала цевьё, а сейчас магазин.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору