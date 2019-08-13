 Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.
"Траса Запоріжжя - Маріуполь. Дорога життя, як її називають жителі Маріуполя. У рамках старої стратегії цю дорогу планували будувати 6 років. Почали в 2016-му, планували закінчити у 2022-му. Це довго. І неефективно. Замість того, щоб цю, найважливішу для країни дорогу, зробити відразу, її робили за годину по чайній ложці. При цьому, в цей же час виділялися мільярди гривень на в сотні разів менш завантажені дороги і дороги нижчих категорій", - йдеться в повідомленні.
У липні на нараді у Президента щодо доріг було прийнято рішення зробити цю дорогу не за три наступні роки, а за три місяці, тобто до середини жовтня.
"Коли ми про це публічно оголосили, багато хто вважав, що це неможливо. Але неможливо - це неможливо дивитися на те жахіття, яке твориться з дорогами зараз. А зробити трасу всю за три місяці - дуже складно, але реально", - заявив Голик.
За його словами, вже дві компанії з чотирьох працюють на цій трасі 24 години на добу.
"Вже кілька сотень одиниць техніки і сотні людей гарують на цій трасі і вночі теж", - підсумував Голик.
Поэтому можно((((
Поговорка такая есть у родственной нации гидранта.
Хорошо, если ошибаюсь.
Два вопроса:
Средства откуда?
Насколько удорожает трехсменная работа в целом?
Оплата труда в ночное время В соответствии со ст. 108 КЗоТ Украины работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемым генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
Работы в ночные смены...работы сверхурочно..это лишние расходы для подрядчика....
Или ты зебильное считаешь...что подрядчик альтруист...и за свои деньги будет эту дорогу строить..??
Ты согласен получить с кг менее трёх, без каких либо "плюшек"?
Или ты скажешь продавцам:
- тем, кто голосовал за Зе, продаем по шесть?
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что дорожный рабочий движемый желанием помочь родине будет работать ночью по дневному тарифу.
Сомневаюсь, что хозяин конторы без посулов в подряде на будущее, будет терять прибыль.
Сомневаюсь, что подобный договорняк не можно назвать - корупция.
Сомневаюсь, что зебилы голосовали за коррупцию.
Не сомневаюсь в необходимости дороги. Но какой ценой?
Зебилы?...
Есть смета. Есть сроки.
Ты сократиш сроки без допфинансирования?
Или ты патриот?
Всего три км.
ти сам це написав.
Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"
Шо, уже грибочков специальных откушала?😀
так подивись як китайці будуються
А потім будеш писати на мене скарги і на пошту і на РФ, наче то я тебе, біднятка, провокую.
користі більше буде.
Без пончика не стоило и затеваться 😁
Только хардкор 😁
https://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/ryG8knM-S75Q0wl6vaWiqA/o.jpg
Ты когда ссыль ставишь, то после текста ентер нажимай, тогда она будет синим светиться и активная.
У тебя какой браузер?
Попробовала сейчас как ты говоришь, не работает
https://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/ryG8knM-S75Q0wl6vaWiqA/o.jpg
С компа работает, с телефона не пробовал, думал так же, ошибся
Но спасибо за лайфхак
Попробую
На картинке были пончики 🍩 Dunkin Donuts
Сейчас не ем сладкого вообще😀
Не читайте российских газет. Почитайте лучше отца и мать.
Дороги не делают когда дожди и холодно. Дороги не оставляют на зимний срок разрытыми.
А вот в Украине...даже медленно дороги строят очень и очень плохо...а быстро так вообще страшно подумать что получится....
галочку виконано поставлять, а як воно виконано - їм байдуже.
Мне рассказывали, что в Украине есть схема: класть специально некачественное покрытие на мокрую основу, чтобы оно долго не лежало.
Потом это выясняется, опять выделяют деньги на новую. Виновных находят. Какой-то начальник бригады обязан взять вину на себя за крупное вознаграждение. Он потом садится лет на 5. Но вознаграждение реально крупное
Вся проблема в исходном качестве материалов...технике...и кривых руках.....
Похоже на трассу Париж Дакар
Часть где по дюнам