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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:ремонт (540) траса (31) Голик (35)

 Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик. ФОТОрепортаж

Керівник програми "Регіональний розвиток" Українського інституту майбутнього, радник колишнього голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голик повідомив, що капітальний ремонт траси Запоріжжя - Маріуполь буде завершено в середині жовтня цього року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

"Траса Запоріжжя - Маріуполь. Дорога життя, як її називають жителі Маріуполя. У рамках старої стратегії цю дорогу планували будувати 6 років. Почали в 2016-му, планували закінчити у 2022-му. Це довго. І неефективно. Замість того, щоб цю, найважливішу для країни дорогу, зробити відразу, її робили за годину по чайній ложці. При цьому, в цей же час виділялися мільярди гривень на в сотні разів менш завантажені дороги і дороги нижчих категорій", - йдеться в повідомленні.

У липні на нараді у Президента щодо доріг було прийнято рішення зробити цю дорогу не за три наступні роки, а за три місяці, тобто до середини жовтня.

"Коли ми про це публічно оголосили, багато хто вважав, що це неможливо. Але неможливо - це неможливо дивитися на те жахіття, яке твориться з дорогами зараз. А зробити трасу всю за три місяці - дуже складно, але реально", - заявив Голик.

За його словами, вже дві компанії з чотирьох працюють на цій трасі 24 години на добу.

"Вже кілька сотень одиниць техніки і сотні людей гарують на цій трасі і вночі теж", - підсумував Голик.

Читайте також: На ремонт 24 тис. км основних магістралей буде потрібно близько 300 млрд грн, - глава "Укравтодору" Новак

Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня, - Голик 01
Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня, - Голик 02
Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня, - Голик 03
Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня, - Голик 04
Ремонт траси Запоріжжя-Маріуполь буде завершено в середині жовтня, - Голик 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142734
 
   
 Топ коментарі
 
альо, спец！ почитай как строят дороги
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Зебобік, за ремонт цієї "дороги" , що нижче на фото, були п'ять років гучні заяви. І це її стан в минулу суботу. Кому за це дякувати, дякуло? :
Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик - Цензор.НЕТ 4313
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Капец
Похоже на трассу Париж Дакар
Часть где по дюнам
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Повстанцы, гражданская война...
Поэтому можно((((
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Быстро ношено - мертво рождено.
Поговорка такая есть у родственной нации гидранта.
Хорошо, если ошибаюсь.
Два вопроса:
Средства откуда?
Насколько удорожает трехсменная работа в целом?
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И еще бы узнать как это повлияет на качество!
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По зарплате...и налогам на зарплату на 20 процентов....
Оплата труда в ночное время В соответствии со ст. 108 КЗоТ Украины работа в ночное время оплачивается в повышенном размере, устанавливаемым генеральным, отраслевым (региональным) соглашением и коллективным договором, но не ниже 20 процентов тарифной ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время.
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Кто там сейчас смотрит на кзот и соблюдает трудовое законодательство?
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Трьохзмінна робота "удорожаєт" лише затратну частину підрядника і не більше - є тверда ціна в кошторисі і підрядник може використати менше, але ні на копійку більше.
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А подрядчик прям вот так взял...и с большой радости решил уменьшить свою маржу на строительстве этой дороги...да..?? Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик - Цензор.НЕТ 9458
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Для тих, хто в бронепоїзді з бронею в лобі і в мінстеці, повторюю: тверда ціна кошторису не передбачає її збільшення ні на копійку, а підрядник, котрий підписав договір і отримав аванс з казначейства, отримає кошти лише в об'ємі вказаної в договорі ціни кошторису після підписання актів виконаних робіт.
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Чем вас зебобиков кормят что вы такие тупые..?? Подрадчик когда подписывался на ремонт этой дороги...закладывал в расходы одну цену на километр...а теперь у него расходы увеличиваются..... и увеличить эти расходы его принудили....а значит и пообещали компенсацию...
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Для тих, хто в бронепоїзді з бронею в лобі і в мінстеці, пояснюю:договірну ціну розраховує проектна організація, яка складає проектно-кошторисну документацію на певний вид будівельних робіт. Ця цифра проходить разом з проектом експертизу в Експертному центрі і на підставі експертизи під проект виділяються кошти з бюджету.
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Ты идиот или прикидываешься..?? Хотя чего я спрашиваю...оно и так ясно...

Работы в ночные смены...работы сверхурочно..это лишние расходы для подрядчика....
Или ты зебильное считаешь...что подрядчик альтруист...и за свои деньги будет эту дорогу строить..??
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Не показуй себе ще більшим тупнем, чим ти є насправді. Не розумієшся на темі - сховай носа і не патякай.
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Ты торгуеш апельсинами по 9, с чистым наваром 3.
Ты согласен получить с кг менее трёх, без каких либо "плюшек"?
Или ты скажешь продавцам:
- тем, кто голосовал за Зе, продаем по шесть?
Сомневаюсь. Сомневаюсь, что дорожный рабочий движемый желанием помочь родине будет работать ночью по дневному тарифу.
Сомневаюсь, что хозяин конторы без посулов в подряде на будущее, будет терять прибыль.
Сомневаюсь, что подобный договорняк не можно назвать - корупция.
Сомневаюсь, что зебилы голосовали за коррупцию.
Не сомневаюсь в необходимости дороги. Но какой ценой?
Зебилы?...
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Про апельсини собі подібним розказуй, а ціна кошториса не передбачає підвищення ні на копійку.
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Правильно. Без апельсина.
Есть смета. Есть сроки.
Ты сократиш сроки без допфинансирования?
Или ты патриот?
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Ідіот - син твоєї матері. Є кошторис, є сума договорної ціни. "Допфінансірованіє" при роботі з бюджетом передбачає розробку додаткового кошторису проектною організацією, яка виконувала проектно-кошторисну документацію на цей вид робіт і цей кошторис віддається на експертизу. Це мінімум півроку.А вже на підставі експертизи дається заявка на виділення бюджетних коштів під цей вид додаткових робіт.
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Т.е., розумный сын непонятно какой матери, ради чего подрядчик откажется от прибыли при госзаказе и "ярких" сроках?!
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Я вам ідіотам вже заморився писати: в договірній ціні на виконання робіт закладено на кожний вид робіт своя кількість людиногодин, розрахована та затверджена Держбудом. І там хоть в одну зміну однією людиною, хоч в 25 годин на добу табуном в сто чоловік - це нікого не цікавить.
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У меня корешь живёт в столице на Туполева. Дорогу ремонтируют второй год. Почему?
Всего три км.
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альо, спец！ почитай как строят дороги
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Цю трасу треба було робити вдвічі ширшою.
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Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"
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Где, здесь?

Ага и двухярусную, а под землей метро "Мариуполь-Запорожье"

Шо, уже грибочков специальных откушала?😀
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це для тебе фантастика ?
так подивись як китайці будуються
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Ну, так посмотри. Сначала почитай свой первый тупизм, а потом смотри😀😀😀
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Розмову завершено, я гадаю. Ти опустився до чергової провокації та образ.
А потім будеш писати на мене скарги і на пошту і на РФ, наче то я тебе, біднятка, провокую.
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подлубайся цим в носі.
користі більше буде.
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давай нос. У меня есть упаковка медперчаток, не стерильных, колупну тебе, утешу, раз уж просишь
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А вокруг девушек в венках поставить чтобы пели украинские песни и танцевали
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и гряда водопадов обязательно, пальмы, колибри там всякие, бабочки. После проезда машины, сразу спецмашина смывает след, в конце трассы бесплатная мойка авто с компенсацией затрат на топливо за проезд по той трассе и тд и тп
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стоп, без пончиков, пэтькин рашен кормить не нужно😀
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Нет, только Данкин
Только хардкор 😁
https://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/ryG8knM-S75Q0wl6vaWiqA/o.jpg
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Не, с телефона ссылку не открою. Она не активная.
Ты когда ссыль ставишь, то после текста ентер нажимай, тогда она будет синим светиться и активная.
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Я тоже с телефона
У тебя какой браузер?

Попробовала сейчас как ты говоришь, не работает

https://s3-media3.fl.yelpcdn.com/bphoto/ryG8knM-S75Q0wl6vaWiqA/o.jpg
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Опера.
С компа работает, с телефона не пробовал, думал так же, ошибся
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У меня не Опера может поэтому
Но спасибо за лайфхак
Попробую

На картинке были пончики 🍩 Dunkin Donuts
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Если честно, то я вообще сладкого не ем. В детстве и молодости переел, наверное. У папы была пасека, так я летом за день сьедал супник меда, две пачки печенья и выпивал три литра молока домашнего, в селе жили. Зимой всевозможных варений уплетал банками, малиновое, абрикосовое на мясорубку и дольками, клубничное, крыжовниковое, персиковое....
Сейчас не ем сладкого вообще😀
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Так вот где мальчишей-плохишей выращивают.
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Почитать о том как строят дороги в Германии ...США или Японии...или почитать о том как их строят в Украине..?? Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик - Цензор.НЕТ 4779 А строят из по разному.....
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В Германии дороги строят очень быстро
Не читайте российских газет. Почитайте лучше отца и мать.

Дороги не делают когда дожди и холодно. Дороги не оставляют на зимний срок разрытыми.
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В Германии США Японии дороги строят не только быстро...но и качественно..
А вот в Украине...даже медленно дороги строят очень и очень плохо...а быстро так вообще страшно подумать что получится....
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зелебобам аби віночка лаврового на свого куміра натянути.
галочку виконано поставлять, а як воно виконано - їм байдуже.
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Да, тут большей частью очень хорошие дороги. И их ремонтируют регулярно. А сейчас какое-то новое покрытие появилось, впитывает воду. То есть дождь идёт, ливень, а куски дороги с этим покрытием вообще идеально сухие.

Мне рассказывали, что в Украине есть схема: класть специально некачественное покрытие на мокрую основу, чтобы оно долго не лежало.
Потом это выясняется, опять выделяют деньги на новую. Виновных находят. Какой-то начальник бригады обязан взять вину на себя за крупное вознаграждение. Он потом садится лет на 5. Но вознаграждение реально крупное
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Это бред о вознаграждениях и сроках...

Вся проблема в исходном качестве материалов...технике...и кривых руках.....
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Зебобики судя по всему не плохо на этой дороге подлахматятся...причем ускоренными темпами.... Ремонт траси "Запоріжжя-Маріуполь" буде завершено в середині жовтня, - Голик - Цензор.НЕТ 7144
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Копеечку вкину. Ляпать то легко. НО! Но начинать то всё равно когда нибудь. Ребята---да не дорога то что 8 м ширины. Не автострада! Да не менее 3 рядов в одну сторону и что бы отрезки прямые были хотя бы по 300-500км!!! И не менее. Всё это не дороги. Ведь у дороги совсем другое предназначение. За единицу времени максимально больше тоннажа из точки А в точку Б! И УСЁ!
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Стахановцы....А сколько эта дорога потом простоит зеюбобик в своем указе не написал..??
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Зебобік, за ремонт цієї "дороги" , що нижче на фото, були п'ять років гучні заяви. І це її стан в минулу суботу. Кому за це дякувати, дякуло? :
Ремонт трассы "Запорожье-Мариуполь" будет завершен в середине октября, - Голик - Цензор.НЕТ 4313
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Точно такое же состояние этой дороги...будет через год после стахановского ремонта....потом поблагодаришь за это зебобика....
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Капец
Похоже на трассу Париж Дакар
Часть где по дюнам
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Миколаївська область, дорога державного значення Н-14.
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