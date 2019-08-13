 За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції в Київській області.

Перша група з двох чоловіків 28 і 42 років була затримана у відселеному селі Люб'янка. Порушники - жителі міст Єнакієве та Миколаїв.

Другу групу порушників правоохоронці затримали у відселеному місті Прип'ять, молодики 20 років з Дніпропетровської та Чернігівської областей.

На об'єкті "Чорнобиль-2" була затримана третя група - киян 18, 19, 20 і 39 років.

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Поблизу села Бички поліція затримала ще дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19, 20, 27 років і провідник-киянин 25 років. Решта також кияни та жителі Донецької області 18 і 20 років.

Проти цих громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені в Іванівський районний та Славутицький міський суди Київської області для ухвалення рішення. Також матеріали направлені в Державну міграційну службу для зменшення терміну перебування іноземців на території України.

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