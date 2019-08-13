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 Події, Фоторепортаж
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Все про:Нацполіція (8020) Чорнобиль (114) зона відчуження (79)

 За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Під час патрулювання чорнобильської території зони відчуження, правоохоронці виявили та затримали аж чотири групи сталкерів, серед яких є й іноземці, які проникли на територію з метою туризму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції в Київській області.

Перша група з двох чоловіків 28 і 42 років була затримана у відселеному селі Люб'янка. Порушники - жителі міст Єнакієве та Миколаїв.

Другу групу порушників правоохоронці затримали у відселеному місті Прип'ять, молодики 20 років з Дніпропетровської та Чернігівської областей.

На об'єкті "Чорнобиль-2" була затримана третя група - киян 18, 19, 20 і 39 років.

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Поблизу села Бички поліція затримала ще дві групи туристів, четверо з яких громадяни Франції 19, 20, 27 років і провідник-киянин 25 років. Решта також кияни та жителі Донецької області 18 і 20 років.

Проти цих громадян було складено адміністративні протоколи за ст. 46-1 (Порушення вимог режиму радіаційної безпеки в місцевостях, що зазнали радіоактивного забруднення) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушникам загрожує покарання у вигляді штрафу від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Матеріали направлені в Іванівський районний та Славутицький міський суди Київської області для ухвалення рішення. Також матеріали направлені в Державну міграційну службу для зменшення терміну перебування іноземців на території України.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Потік туристів у Чорнобильську зону зріс удвічі, - Держагентство з управління зоною відчуження. ФОТОрепортаж

За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція 01
За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція 02
За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція 03
За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142726
 
 
 Топ коментарі
 
Не знаете что делать?? посадили Сидоровича на кордоне и пусть за большие бабки проводит желающих в зону и втюхивает снарягу!!
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Что-то у них с лицами..Наверно от радиации За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3786
Предлагаю их оштрафовать согласно прайсу и отпустить.От таких "сталкеров" доход будет больше чем от туризма в зону отчуждения.
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Цензор, не пропустите главную новость дня. В параше горит очередное гнилое корыто со скрепным названием "Святая Русь". За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7912 За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7912 За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7912
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2685
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Что-то у них с лицами..Наверно от радиации За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3786
Предлагаю их оштрафовать согласно прайсу и отпустить.От таких "сталкеров" доход будет больше чем от туризма в зону отчуждения.
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Как-то подозрительно много донецких молодых мужчин по зоне отчуждения шастает, не находите? Эй, Баканов, не спи! Нутпом чую, это по твоему ведомству туристы.
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Не знаете что делать?? посадили Сидоровича на кордоне и пусть за большие бабки проводит желающих в зону и втюхивает снарягу!!
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Пускай ходят, дураков меньше станет, естественный отбор.
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Чем больше сталкеров, тем их меньше (в последствии). За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7745
Лишь бы эти уроды не выносили ничего радиоактивного из зоны в чистую среду обитания.
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Та беріть вже з дурнів гроші та розписки що вони в курсі небезпеки власному здоров'ю, аж з Франції приперлись.
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думаєте не беруть?, скоріше за все беруть, а хто не дає тих до суду.
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Тому і кажу, хай офіційно квитки продають.
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Ви не зрозуміли. Сталкери - це, так би мовити, чорні туристи. Є багато людей, хто не хоче йти дозволеними туристськими маршрутами, бо їм здається, що на дозволених маршрутах нема нічого цікавого, а, головне - там правда нібито зачищена від споглядання.
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уже есть официальные туры в чернобыльскую зону. может сэкономить хотели? хотя если есть иностранцы, скорее наоборот...
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там был металл. и запчасти с брошенной техники. были.
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Цензор, не пропустите главную новость дня. В параше горит очередное гнилое корыто со скрепным названием "Святая Русь".
За сутки на территории Чернобыльской АЭС задержаны 17 сталкеров, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 2685
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нада пользоваца популярностью. Развівать інтірєс і зарабативать. Он хранцузи свою вежу сначала ругали, даже розібрати ни метал планіровали, а тепер турістічєскій бум до того ейфеля
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сімвол паріжу і всьой жабойєдщіни
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вообще-то зона отчуждения не место для туризма. Иностранцы насмотрятся документалистики HBO, послухают на ютюбе сталкеровских песен у костра, романтика. Зона должна быть закрытой.
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маслину поймал и сапожыщи хреновые..задолбала зона щас бы бабу ..когда кончится этот контракт...погода нынче ща я его обойду...на цырлах..
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Судячи по їх личикам, вони вже мутували
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Почему бы государству не сделать чернобыльскую зону отчуждения зоной экстремального туризма? Спрос однозначно есть.
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там все-таки люди погибли, возможно!, спасая всю Европу от непредвиденных последствий. Это Мемориал, памятник ошибкам человека. Не стоит там тусить.
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ну так Зона и создана чтобы уберечь этих пилигримов от от всякого рода опасностей. Я понимаю что драйв и т.д. Не прошло еще время чтобы там был проходной двор.
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Они знают об опасности, и сознательно лезут туда.В этом и есть смысл экстремального туризма. Так почему государству не взять это под свое крыло? Расписку о предупреждении о последствиях, оплату и пусть сталкерствуют.
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подскажите им, можно в Карелию ,поселок Ненокса ! Свеженькое, йод,радон... За добу на території Чорнобильської АЕС затримано 17 сталкерів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 7904
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Это не Карелия, а Архангельская область. Нефиг там им делать, под Чернобылем- леса, это интереснее.
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