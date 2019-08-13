 Російський суд продовжив арешт ще двом кримським фігурантам у "справі Хізб ут-Тахрір", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність", інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні, 13.08.2019 року, в Шахтинському міському суді відбувся розгляд клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою Муедінову Яшару і Абдулгазієву Тофіку", - йдеться в повідомленні.

Засідання проходило в закритому режимі, клопотання слідства суд задовольнив, продовживши термін утримання під вартою до 15.11.2019.

Нагадаємо, 27 березня російські силовики провели масові обшуки в будинках кримських татар в окупованому Криму. У ФСБ РФ заявили, що затримали 20 учасників організації "Хізб ут-Тахрір", яку в Росії вважають терористичною.

Організація "Кримська солідарність" повідомила, що деяким кримським татарам під час обшуку підкинули заборонену літературу.

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Дев'ятьох затриманих заарештували 27 березня. Ще 11 - 28 березня.

28 березня стало відомо про затримання ще трьох осіб - стримерів і цивільних журналістів "Кримської солідарності". Їх теж заарештували.

Євросоюз і США засудили обшуки в будинках кримських татар. Міністерство закордонних справ України зажадало від Росії припинити переслідування кримських татар в анексованому Криму.

За фактом незаконних обшуків українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 162 Кримінального кодексу України (порушення недоторканності житла).







