 Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"13 серпня 2019 року відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга Сімферопольська група) щодо Сейрана Муртази, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова, Рустема Сейтхалілова. Розглядав клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Таганрозький міський суд. Це клопотання суд задовольнив, продовживши термін утримання під вартою до 14.11.2019 Засідання проходило в закритому режимі. Суддя Кубанцев О.Ю. Був присутнім консул України Загародний Іван Максимович", - йдеться в повідомленні.







Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.

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