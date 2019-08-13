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 Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір", - "Кримська солідарність". ФОТОрепортаж

Таганрозький міський суд 13 серпня продовжив термін утримання під вартою чотирьом фігурантам другої сімферопольської "справи Хізб ут-Тахрір". Таким чином, Сейран Муртаза, Меджит Абдурахманов, Енвер Аметов і Рустем Сейтхалілов перебуватимуть у СІЗО до 14 листопада.

Про це повідомляє правозахисна група "Кримська солідарність" на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"13 серпня 2019 року відбулося судове засідання у "справі Хізб ут-Тахрір" (друга Сімферопольська група) щодо Сейрана Муртази, Меджита Абдурахманова, Енвера Аметова, Рустема Сейтхалілова. Розглядав клопотання слідства про продовження запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою Таганрозький міський суд. Це клопотання суд задовольнив, продовживши термін утримання під вартою до 14.11.2019 Засідання проходило в закритому режимі. Суддя Кубанцев О.Ю. Був присутнім консул України Загародний Іван Максимович", - йдеться в повідомленні.

Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, - Кримська солідарність 01

Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, - Кримська солідарність 02
Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, - Кримська солідарність 03
Російський суд продовжив арешт чотирьох фігурантів сімферопольської справи Хізб ут-Тахрір, - Кримська солідарність 04

Обвинуваченими у цій справі проходять 25 кримських татар, 23 з яких вивезено в СІЗО Ростова-на-Дону, Таганрога і Шахти, один - Раїм Айвазов - утримується в СІЗО Сімферополя, ще один - Едем Яячіков - зник, місце його перебування невідоме з 27 березня.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142691
 
 
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А я б на месте ***** , кацапов *****..л , не благодарные суки .Не хотят Сталина чтить , паскуды . .За трудодни всю парашу построил бы .
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