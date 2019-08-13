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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
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Все про:Бойко (246) Венедиктов (13) Зеленський (2383) Коломойський (498) Медведчук (476) Путін (10366) фотожаба (8765) Данилюк (57)

 ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

ЗеПеремир'я

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Перемир'я досягнуто? Досягнуто", - Данилюк про ситуацію на Донбасі

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ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Ласкаво просимо в "русский мир".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Треба поговорити-2

Читайте на "Цензор.НЕТ": Редактор "Еха Москви" Венедиктов приїхав до Києва відкривати філію "ЗМІ". Це пряма диверсія проти України, - Муждабаєв

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Цурюк нах.!

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ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Обережно, секта!

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Російське самодержавство

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Круте піке

ЗеПеремиря, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в русский мир. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

...якщо вдасться

Більше фотошопів дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142676
 
   
 Топ коментарі
 
стоп, зеля говорит у нас перемирье, но козломордые продолжают убивать наших солдат, тебе не кажется что где то тебя на*буют?
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Та да...83 дня зебобик у власти а уже ниже плинтуса.....и это еще не дно....
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Сатира это не юмор...смеяться не обязательно....
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Это не сатира. Обычная порохоботская истерика.
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Типичний вато-ЗЕ-шний представитель. Vata, VATA never changes!
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дед пихто, а может это лично ты хочешь заменить их в окопах? Не? А что так?! А то настоящая трагедия наступит, курва ты бесстыжая, да!!!
Утопись.
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Ну... Чел вероятно по своим "огонь" открыл. Надо было предупредить.
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Может Бутусов сам отправится на передовую, раз так хочет войны. И все диванные воины вместе с ним.
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стоп, зеля говорит у нас перемирье, но козломордые продолжают убивать наших солдат, тебе не кажется что где то тебя на*буют?
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Что-то не припомню чтобы порохоботы во главе с Бутусовым так усирались от Петиных перемирий.
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При Пете отвоевали огромную часть территорий, которые зе счас успешно просирает
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Ля, какой брехливый мародер, такие и боты.
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не знаю ты либо тупой, либо на зарплате, скажи сколько отвоевали территории при зе? А сколько имеем погибших?
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Предупреждаю сразу я не поклонник зе)
Только просветите меня пожалуйста, а какую территорию отвоевали при пе...?
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Если ты не знаешь какую территорию отвоевали в 2014, то ты наверняка в это время смотрел Квартал или сватов.
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Я то знаю какую отвоевали, но там справлялись и без пе..
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только что ты спрашивал, какую территорию отвоевали при Порохе, а оказывается знаешь, что ее отвоевали без помощи Пороха.... что, лишь бы попи...здеть?...
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Пи...ть не мешки ворочать, спина не заболит)
Просто было интересно сколько пеце медалей повесят)
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Ніхто не хоче війни. Але якщо так сталось, то кожний мусить обирати - він бореться чи плазує.
Ви скоріш за все плазуєте.
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Вы несовсем правы. Войны не хотят украинцы, но россияне на это желание ложили с прибором.
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росіян я не згадувала.
писала про українців.
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Всё верно подмечено. И это очень грустно. Данилюк - дятел, пусть едет и живет в зоне его перемирия.
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это самая лучшая жаба за всю историю цензора!!!!!!!
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Ниже плинтуса.
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Та да...83 дня зебобик у власти а уже ниже плинтуса.....и это еще не дно....
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Дно буде через рік другий, коли ярі шанувальники творчості ЗЕ отруюються від сечі в очах. Ось подивишся, зараз, хто так яро може свою сраку розірвати за ЗЕ потім будуть в нього власні фекалії кидати. Я це вже спостерігав коли обрали януковича, то бабки біля під'їзду без передиху тринділи: "до до до, правильно президента выбрали ..... какой он умный и красивый, до до до и пахнет от него харАшо .... до до до" а потім ***** у 2014 вже чув таке: "и кАда же они нажруться га !... сволочь кая убежала ... до до до и страну разворовала до до до", а потім чув таке: "какой пАрашека умный и красивый, до до до и пахнет от него харашо ....до до до". Vata, VATA never changes!
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Суровые фотожабы!
Ну, какие события - такие и жабы.
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і знову жодної жаби на Порошенка...
і куди той Цензор котиться? ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5159
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Барыга же, опять фсех купил, даже фотожаберов. А зебилы говорили шо он жадный.
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ЗЕбилы уже устали вешать на фонарях порохоботов и сажать в тюрьму Пороха. Уже столбов и тюрем не хватает на их влажные мечты. ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 5943

И главное, что вовсе не понятно, как это исправит пожизненное плачевное положение самих зебилов. ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 9790
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не, то просто зеля с беней от жадности готовы удавиться
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но первая...не в бровь а в глаз...
и не фото жаба и не сарказм - а правда жизни...болезненная и убийственная...
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З пікем - прикольно.(особливо прикольно тому, хто звалити встиг звідси на.... норм. сторону)
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Бабченко сравнил Украину при Зеленском и Порошенко: вывод потряс соцсети знаковым отличием 8 августа 2019
​Известный российский журналист Аркадий Бабченко после убийства четырех украинских военных на Донбассе сравнил президентство Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского.
При этом, по мнению Бабченко, после победы Зеленского на выборах ситуация в стране ухудшилась.
"Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.
При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова. Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.
Это агрессия России.
При новых лицах:

Армия движется вглубь страны.
Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Это конфликт Украины и «той стороны». Ну и?" - пишет он.
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Ф.М. Достоевский в своем "Дневнике Писателя" (1877 года, март,
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."

Вони дочекалися.
Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
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Счас есть множество мест где зе зализывают прям до дыр, п*здуй туда зачем себя здесь мучаешь? ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3301
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Населённое тупыми ботами.
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Дмитрий Чекалкин
25 июня ·

Зе... мля - Край долбоё... Смарт-Кабаре "Весёлый песецЪ"
Юмор бывает блестящий и бывает матовый.
Матовый - гораздо более доходчив.
Возможно, поэтому "95-й квартал" был более популярным, чем команда ДГУ.
В этом клипе ДГУшники для доходчивости добавили "матовости"...
Клип под названием "Генералы песчаной карьеры" команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН "Весёлый песецЪ") выложила в YouTube 20 июня - ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента. Авторы текста - Евгений Гендин и Григорий Гельфер. Актёры: Евгений Чепурняк (актёр и режиссёр), Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко. Ссылка на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0
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Знатно у зебилов подгорает каждый раз от этой рубрики
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в немецком и руцком "nach" указывает направление. но в руцком, - ещё и абсолютно точно указывает, куда же они должны идти ).
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Мелкого божка ЗЕлупу обосрали...
ЗЕбилы негодують. А раньше недоедали.
Прогресс однако!!! ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 4592
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А как ты определяешь, где самец, а где самка?))
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Страна катится в бездну пока слуги народа себе корпоративчики в трускавце организовывают.
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"Крутое пике" это метко, но не весело...
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Не завидую клоуну, его ждет очень плохая и трагическая участь.
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Скоріше б. Бо воно таких дрів наломає.... Головне не дати втекти ні йому ні його банді аферистів. Ото вже буде "кінець епохи безвідповідальності".
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До речі , у далекій африканській Ліберії вже обісрався президент-футболіст. Країна на межі революції.
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Данилюк сам себе викрив , так як стало очевидним що виконують план Московії по розвалу України.
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Фотожаби Цензора та щотижневі опуси васі рибнікова - це і є те невичерпне життєдайне джерело жагучого пристрастного натхнення для прихильників сивочолого з тутешнього форуму..
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шаурмоеды скоро доиграются в перемирия
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