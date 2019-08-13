 ЗеПеремир'я, круте піке, путінська мітка, ласкаво просимо в "русский мир". Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

ЗеПеремир'я
Ласкаво просимо в "русский мир".
Треба поговорити-2
Цурюк нах.!
Обережно, секта!
Російське самодержавство
Круте піке
...якщо вдасться
Більше фотошопів дивіться тут
ЗеПеремир'я
Ласкаво просимо в "русский мир".
Треба поговорити-2
Цурюк нах.!
Обережно, секта!
Російське самодержавство
Круте піке
...якщо вдасться
Більше фотошопів дивіться тут
Утопись.
Только просветите меня пожалуйста, а какую территорию отвоевали при пе...?
Просто было интересно сколько пеце медалей повесят)
Ви скоріш за все плазуєте.
писала про українців.
Ну, какие события - такие и жабы.
і куди той Цензор котиться?
И главное, что вовсе не понятно, как это исправит пожизненное плачевное положение самих зебилов.
и не фото жаба и не сарказм - а правда жизни...болезненная и убийственная...
Известный российский журналист Аркадий Бабченко после убийства четырех украинских военных на Донбассе сравнил президентство Петра Порошенко и действующего главы государства Владимира Зеленского.
При этом, по мнению Бабченко, после победы Зеленского на выборах ситуация в стране ухудшилась.
"Давайте вот просто на пальцах. По фактам. Слова, это, конечно, здорово, но давайте уберем в сторону весь этот бла-бла-бла информационный шум и просто посмотрим на пальцах. Вот то, что сходу, за последние несколько дней.
При проклятых старых барыгах, которые наживались на войне:
Армия двигалась в сторону границы.
Оборонительные сооружения строились.
Президент вел стратегию, одним из трех основополагающих компонентов которой была мова. Украинизация и геть от Москвы.
Керченский пролив - наш. Мы будем здесь ходить.
На переговорах Президент орал на Путина.
Это агрессия России.
При новых лицах:
Армия движется вглубь страны.
Оборонительные сооружения демонтируются.
Но строится русскоязычный канал.
Спикер, серый кардинал и Президент дают интервью и комментарии русским газетам на русском языке.
Опять поднимается вопрос о статусе русского языка на Донбассе.
Керченский пролив забыт. Мы там больше не ходим.
На переговорах Президент просит Путина погрозить пальчиком.
Это конфликт Украины и «той стороны». Ну и?" - пишет он.
гл.2, стр.93-95) писал про евреев:
"Не вникая в суть и глубину предмета, можно изобразить хотя бы
некоторые признаки этого "государства в государстве", по крайней мере
хоть наружно. Признаки эти: отчужденность и отчудимость на степени
религиозного догмата, неслиянность, вера в то, что существует в мире
одна народная личность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо
считать, что как бы их не существовало. "Выйди из народов и оставить
свою особь, и знай, что с сих пор ты один у Бога, остальных истреби,
или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в победу над всем миром,
верь, что все покорится тебе... А пока живи, гнушайся, единись и
эксплуатируй, и ожидай, ожидай..." Вот суть идеи этого "государства в
государстве", а затем, конечно, суть внутренние, а может быть и
таинственные законы, ограждающие эту идею..."
Вони дочекалися.
Барани саміі дали різнику у руки ніж.
Ти зробив це разом! Зє! Радій! Пишайся!
25 июня ·
Зе... мля - Край долбоё... Смарт-Кабаре "Весёлый песецЪ"
Юмор бывает блестящий и бывает матовый.
Матовый - гораздо более доходчив.
Возможно, поэтому "95-й квартал" был более популярным, чем команда ДГУ.
В этом клипе ДГУшники для доходчивости добавили "матовости"...
Клип под названием "Генералы песчаной карьеры" команда КВН ДГУ (единственный в мире театр КВН "Весёлый песецЪ") выложила в YouTube 20 июня - ровно через месяц после инаугурации новоизбранного президента. Авторы текста - Евгений Гендин и Григорий Гельфер. Актёры: Евгений Чепурняк (актёр и режиссёр), Юрий Богуславский, Александр Сергеев, Геннадий Колесник, Андрей Евсеенко. Ссылка на YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=gq8DVemOJk0
ЗЕбилы негодують. А раньше недоедали.
Прогресс однако!!!