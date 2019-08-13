 Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.
""Креативний" голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів США. У випадку незгоди "громадський діяч" погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту керівництва країни до Олевського району області", - йдеться в повідомленні.
"Оперативники спецслужби встановили, що "активіст" організував механізм вимагання грошей, зокрема від представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів "громадського впливу" для блокування їхньої законної діяльності. Правоохоронці затримали голову громадської ради згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в ресторані у центрі Житомира після одержання чергового "траншу" в розмірі 5,5 тис. доларів США. Раніше було задокументовано факт переказу на картковий рахунок "авансу" як гарантії за мовчання громадського активіста", - додали в СБУ.
Тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.
Заходи з документування протиправної діяльності зловмисника проводилися спільно зі Слідчим Управлінням ГУНП та під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.
"Немає бюджетних грошей - а є гроші платників податків". Так говорила Маргарет Теттчер.
Думайте завжди і ніколи, нікому не дозвольте себе ошукати.
Влада - це народ!
Чиновники - слуги народу!
Олександр Громов
https://www.facebook.com/alexandr.gromov.ua/
Керівник Громов Олександр Олександрович,
ЗАРЕЄСТРОВАНА 02.06.2017 РОКУ.
Громов Олександр Олександрович є однокурсником Порошенко Марини Анатоліївни по навчанню в Національній Академії Дердавного Управління при президентові України, вступили обидвоє в 2018 році.
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Може, ще якісь питання є?
.. Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, мова йде про затримання керівника громадської організації «Захист та справедливість» Олександра Громова. Він також є керівникомГО «Молодіжне об'єднання «Молода опозиція». В липні цього року Громова обрали до складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, 2 серпня 2019 року було підписанерозпорядження голови ОДА про затвердження складу громадської ради.
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Олександр Громов
https://www.facebook.com/alexandr.gromov.ua/
Просто накипіло.
Дістало!!!!
А тим часом лише в Житомирській області ми вже втратили 15% соснових насаджень, які хіба що придатні для спалювання у котлах.
Майже 50 тисяч гектарів лісу не стануть якісною дочкою, чи просто не фільтрувати суть наше повітря.......
Скільки ще чекатимемо, критикуватимемо, зловтішатимося.......
Коли пустеля утвориться на місті соснових лісів?
Ніколи!
Адже, ще багато свідомих освідченних і фахових людей, які не лише змусять владу реагувати, але й самі врятують ліс від екологічного лиха.
Часу обмаль.
Але разом ми це зможемо.
Рятуючи ліс ми рятуємо майбутнє нашого краю, нашої Країни.
Все буде добре.
Ми переможемо!
Этот жучок от липких...
мова йде про затримання керівника громадської організації «Захист та справедливість» Олександра Громова. Він також є керівником ГО «Молодіжне об'єднання «Молода опозиція». В липні цього року Громова обрали до складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, 2 серпня 2019 року було підписане розпорядження голови ОДА про затвердження складу громадської ради.
Затримали «активіста» в ресторанному комплексі «Гайки» на Новому бульварі
Нагадаємо, Олександр Громов активно виступав на сесіях обласної та міської рад. Зокрема, чергова сесія Житомирської міськради 27 вересня 2018 року розпочалася з бійки, учасником якої став активіст Громов: він зірвав зі столу президії плакат з написом «Наталя Леонченко лобіює Московський патріархат». Також Олександр Громов входив до складу робочої групи з питання дотримання законодавства при видобуванні піску на території Житомирської області.
Проголосовал от большого ума за очередного проходимца - иди нафиг не мешай.
Гнап, Шабунін, Сєрлєщ, Бугус, Димінський, імя їм - Легіон, бо їх багато!
Правда почему-то победили они тогда не коррупцию, а средний и мелкий бизнес. И развили не экономику, а схемы вывода бабла из бюджета банде Януковича.
А теперь они новые лица ага. Пришли снова коррупцию побеждать и экономику развивать.
Все за "Протоколами Сіонських мудреців".
Вы их прочитайте внимательно.
Там вообще полное собрание всех самых страшных страхов кацапов конца 19 века.
Вымогатель, конечно, негодяй, но раз было чем шантажировать - второй тоже не ангел.
это ж не весь цирк!!!
Полученные деньги мужчина пытался спрятать в нижнем белье. - цитата и фото 1....
Затримали «активіста» в ресторанному комплексі «Гайки» на Новому бульварі
та ні можеет біть)))
Не ну это конечно бред полный, с такой формулировкой можно пол страны посадить легко, например, купил на олх товар, а потом оказалось что это я не за телефон платил, а взятку.
СБУ неоднократно звязувало болты М8 или бензонасос с "контрабандой комплектующих для танков", и если отбросить мозги, то они правы, болты М8 ведь действительно есть в танках.
Есть выбранная обществом власть, в виде облсовета например, с какого еще какой-то "общественный совет"?
Мне интересно, из кого формируются все "общественники"? Шо это за люди, которые якобы должны защищать нас, простых граждан, и противоборствовать чиновничьему безпределу, а на деле являются ещё теми мздоимцами?
Толку от таких?..