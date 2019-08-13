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 Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ. ФОТОрепортаж

Главу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації було затримано в ресторані в центрі Житомира після одержання чергового "траншу" в розмірі 5,5 тис. доларів США.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу СБУ.

""Креативний" голова громадської ради при Житомирській облдержадміністрації вимагав від директора держлісгоспу 30 тисяч доларів США. У випадку незгоди "громадський діяч" погрожував поширити нібито компрометуюче відео у соцмережах напередодні візиту керівництва країни до Олевського району області", - йдеться в повідомленні.

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"Оперативники спецслужби встановили, що "активіст" організував механізм вимагання грошей, зокрема від представників суб’єктів лісового господарства, за невжиття заходів "громадського впливу" для блокування їхньої законної діяльності. Правоохоронці затримали голову громадської ради згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України в ресторані у центрі Житомира після одержання чергового "траншу" в розмірі 5,5 тис. доларів США. Раніше було задокументовано факт переказу на картковий рахунок "авансу" як гарантії за мовчання громадського активіста", - додали в СБУ.

Тривають невідкладні слідчі дії у межах розпочатого кримінального провадження за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України.

Заходи з документування протиправної діяльності зловмисника проводилися спільно зі Слідчим Управлінням ГУНП та під процесуальним керівництвом прокуратури Житомирської області.

Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ 01
Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ 02
Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ 03
Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ 04
Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142646
 
   
 Топ коментарі
 
Судя по вчерашним новостям, житомирский лесничий платить отказался и ЗЕ его уволил.
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Корупцыонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами.
Гнап, Шабунін, Сєрлєщ, Бугус, Димінський, імя їм - Легіон, бо їх багато!
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А назвать фамилию деятеля-общественника слабо?
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А назвать фамилию деятеля-общественника слабо?
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там сейчас все такие при новой власти, самых корупционных корупционеров набрали в ЗЕ команду
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Тобто замінили старих корупціонерів на нових. Що і вимагалося довести.
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да но Порох не кричал что он поборет корупцию.. он говорил что защитит Украину от росийской агрессии и он это выполнил в отличии от пустых обещаний ЗЕ
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Мародер защищал Украину только языком , а в тихаря торговлю налаживал с оккупантом и схемы строил , мародер много чего обещал так ничего не выполнил в патриотичность Порошенко верят только идиоты
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Заарештований Олександр Громов, голова громадської ради при Житомирській ОДА.
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Ну молодець же який) Слуга народа Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 2938

"Немає бюджетних грошей - а є гроші платників податків". Так говорила Маргарет Теттчер.
Думайте завжди і ніколи, нікому не дозвольте себе ошукати.
Влада - це народ!
Чиновники - слуги народу!

Олександр Громов
https://www.facebook.com/alexandr.gromov.ua/
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Громадська організація "Захист і справедливість".
Керівник Громов Олександр Олександрович,
ЗАРЕЄСТРОВАНА 02.06.2017 РОКУ.

Громов Олександр Олександрович є однокурсником Порошенко Марини Анатоліївни по навчанню в Національній Академії Дердавного Управління при президентові України, вступили обидвоє в 2018 році.

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Може, ще якісь питання є?
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Житомир.info | У Житомирі затримали керівника ГО, який вимагав 30 тис. доларів за неперешкоджання роботі підприємства Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 2953

.. Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, мова йде про затримання керівника громадської організації «Захист та справедливість» Олександра Громова. Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926 Він також є керівникомГО «Молодіжне об'єднання «Молода опозиція». В липні цього року Громова обрали до складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, 2 серпня 2019 року було підписанерозпорядження голови ОДА про затвердження складу громадської ради. Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 4926
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Яка красавела Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 4948



Олександр Громов

https://www.facebook.com/alexandr.gromov.ua/



Просто накипіло.
Дістало!!!!
А тим часом лише в Житомирській області ми вже втратили 15% соснових насаджень, які хіба що придатні для спалювання у котлах.
Майже 50 тисяч гектарів лісу не стануть якісною дочкою, чи просто не фільтрувати суть наше повітря.......
Скільки ще чекатимемо, критикуватимемо, зловтішатимося.......
Коли пустеля утвориться на місті соснових лісів?
Ніколи!
Адже, ще багато свідомих освідченних і фахових людей, які не лише змусять владу реагувати, але й самі врятують ліс від екологічного лиха.
Часу обмаль.
Але разом ми це зможемо.
Рятуючи ліс ми рятуємо майбутнє нашого краю, нашої Країни.
Все буде добре.
Ми переможемо!
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Не ругайся, я уже исправился. Но важен факт - парень назначен таки при новой владе. Может, просто совпадение?
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Это соевая консерва, троянский конь мародёров. Зарегил "общественную органищацию" в 2017, с Мариной Порошенко в Академии при её муже учился...
Этот жучок от липких...
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Ніт. Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 4680 Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 679
мова йде про затримання керівника громадської організації «Захист та справедливість» Олександра Громова. Він також є керівником ГО «Молодіжне об'єднання «Молода опозиція». В липні цього року Громова обрали до складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, 2 серпня 2019 року було підписане розпорядження голови ОДА про затвердження складу громадської ради.
Затримали «активіста» в ресторанному комплексі «Гайки» на Новому бульварі
Нагадаємо, Олександр Громов активно виступав на сесіях обласної та міської рад. Зокрема, чергова сесія Житомирської міськради 27 вересня 2018 року розпочалася з бійки, учасником якої став активіст Громов: він зірвав зі столу президії плакат з написом «Наталя Леонченко лобіює Московський патріархат». Також Олександр Громов входив до складу робочої групи з питання дотримання законодавства при видобуванні піску на території Житомирської області.
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Только вот какая штука, Робот: несмотря на расстрелы, коррупция в Китае не уменьшается. Впрочем, китайцев много...
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При СССР за воровство госсобственности 10 лет ,могли расстрелять за особо крупные и коррупции в привычном нам понимании не было почти
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блат есть даже в развитых странах,сталкивался с этим,но это не оголтелое воровство из бюджета,как в Украине ,ничего общего
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Ну з такою формуліровкою то і хабар це не корупція, його ж не з бюджету дають.
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Судя по вчерашним новостям, житомирский лесничий платить отказался и ЗЕ его уволил.
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ага ,так все и было,житомирский лесничий всегда платил и вдруг отказался,ты клоун или просто сильно деньги нужны за комментарии?
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Просто посада комусь потрібна, в нас за таку давали по 300 000 дол, при Богдані ціни пішли догори.
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Не хотел бы в это верить . Неужели народ в этой стране не чего не решает? Грустно.
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Вам про це говорили, але марно. Далі буде подібне.
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Именно "не чего". Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 6579 От слова совсем.

Проголосовал от большого ума за очередного проходимца - иди нафиг не мешай.
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Чубчик, народ уже все решил в этой стране, весной и летом этого года. Теперь ешьте и не подавитесь. Да, и Хасан прав, вас же предупреждали. Прозревайте быстрее.
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Я отвечу , время покажет . Если сядет Пашинский , Порошенко .Вилкулы .Бойко . Косюк .То не зря.
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А что при прошлой власти народ что то решал ?
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А чого ти дивуєшься, він вже два місяці викликає наших підприємців і кладе на лічильник, все як при Янику.
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После разоблачения детей лейтенанта Шмидта они сообразили ребрендинг и стали модно и прибыльно именоваться общественными активистами, участниками майдана, АТО и волонтёрами. И по старой доброй схеме побежали стричь бабло впереди автопробега. В житомирском случае - впереди галопопробега Зели по стране.
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Корупцыонери майбутнього називатимуть себе антикорупціонерами.
Гнап, Шабунін, Сєрлєщ, Бугус, Димінський, імя їм - Легіон, бо їх багато!
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Та пагадииии... Богданы и Данилюки при Яныке какраз официально успешно боролись с коррупцией и развивали экономику.

Правда почему-то победили они тогда не коррупцию, а средний и мелкий бизнес. И развили не экономику, а схемы вывода бабла из бюджета банде Януковича.

А теперь они новые лица ага. Пришли снова коррупцию побеждать и экономику развивать. Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 1326
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Зеленского боятся,а порошенко просто отстегивали,в этом и есть разница между президентом и барыгой
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"зеленского боятся", самый короткий анекдот, который действительно смешной.
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Так-так, Порошенку кожний день лісники приносили по тисячу грн., а він їх пересилав на Мальдіви.
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Руки геть від громадських активістів, пообідати навіть не дали.
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шоколадные мрази жрут друг друга.. нормальный процесс=))
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А кажуть що ахтівісти-апчєствєннікі борці з карррррупцією не вміють працювати! Глава общественного совета при Житомирской ОГА вымогал у директора лесхоза $30 тыс., угрожая распространением компромата накануне визита Зеленского, - СБУ - Цензор.НЕТ 2906
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Кради і вищи про крадіжки, Зраджуй і вищи про зраду, Бреши і звинувачуй у брехні.
Все за "Протоколами Сіонських мудреців".
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хто шо читає.. тобі ще треба асвоїть полнає сабраніє каракулєй лєніна
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Если в Протоколах еврей заменить на кацап и остальные названия подстроить, то очень многое станет очевидным...
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от так ви удмурди і будували історію.. то там підмажете, то там заміните Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 6171
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Точно! А можно заменить в Протоколах еврей на тундрик или лишнехромосомный.
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Та я вас умоляю. Протоколы подразумевают свободное выборное право и свободу слова , и самое ужасное - полный запрет на алкоголь.
Вы их прочитайте внимательно.
Там вообще полное собрание всех самых страшных страхов кацапов конца 19 века.
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Ничем не отличается от зрады, которая распространялась пять лет, как что-то, без чего Украина жить не сможет и теперь Зелемойский это реализует в качестве спасителя от зрады...
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А компромат таки распространят или забудут?
Вымогатель, конечно, негодяй, но раз было чем шантажировать - второй тоже не ангел.
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Янголів лісничих не буває, інакше посаду не отримаєш.
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а что на видео? меня только это интересует. может что-то забавное...
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Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 5361Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 8600

это ж не весь цирк!!!
Полученные деньги мужчина пытался спрятать в нижнем белье. - цитата и фото 1....


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Як стало відомо Житомир.info з власних джерел, мова йде про затримання керівника громадської організації «Захист та справедливість» Олександра Громова. Він також є керівником ГО «Молодіжне об'єднання «Молода опозиція». В липні цього року Громова обрали до складу громадської ради при Житомирській облдержадміністрації, 2 серпня 2019 року було підписане розпорядження голови ОДА про затвердження складу громадської ради.
Затримали «активіста» в ресторанному комплексі «Гайки» на Новому бульварі
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В липні призначений) Це вже получаеця новая маладая *********.

та ні можеет біть)))
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Ну, я скаржився при Порошенко і при Ющенко, мабуть офіційні органи збагатилися від моїх скарг бо, посадова особа і досі при владі.
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По божески, в Брусиловском районе, простой лесник себе феодальный замок построил, за украденный у страны лес.
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Петина гвартдия взяточников и воров еще не поняла что по старому не будет! Скоро будет много посадок!
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не ображайте гвардіців.. це заслужені люди.. яка там гвардія.. ********* всякая, а не гвардія
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Похоже, что лесник не так уж много и имеет, если не смог "отстегнуть" 30 тысяч Долларов США и обратился в СБУ...
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Чета ржу)))) Зебилы где ваша вчерашняя прыть?)))
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коням простительно.. не поржут, не пожрут=)))
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" Ранее был задокументирован факт перечисления на карточный счет "аванса", как гарантии за молчание общественного активиста" "
Не ну это конечно бред полный, с такой формулировкой можно пол страны посадить легко, например, купил на олх товар, а потом оказалось что это я не за телефон платил, а взятку.
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А звязати два дійства - переказ на карту і хабар в ресторані, ніяк не виходить ?. Чи можливо важко прийняти що новообрана влада , просто замінила стару . Одні хабарники замінили інших . Ті хоч не були колаборантами а новообрані навіть не приховують свою прихильність до Московії.
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Если ума нет, то можна "звязати" что угодно, тут я с Вами абсолютно согласен.
СБУ неоднократно звязувало болты М8 или бензонасос с "контрабандой комплектующих для танков", и если отбросить мозги, то они правы, болты М8 ведь действительно есть в танках.
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Янко, а кто глава? Я тоже нашел другую фамилию, но меня подправили, что именно он. Я свой коммент убрал от греха подальше, а тут ты пишешь "он не глава". Так шо- я таки был прав?
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Все эти "общественные советы" при государственных органах - зачем они нужны, кроме коррупции?
Есть выбранная обществом власть, в виде облсовета например, с какого еще какой-то "общественный совет"?
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Такие щас у нас "общественные" организации...
Мне интересно, из кого формируются все "общественники"? Шо это за люди, которые якобы должны защищать нас, простых граждан, и противоборствовать чиновничьему безпределу, а на деле являются ещё теми мздоимцами?
Толку от таких?..
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Жодна афера не може існувавати без кришування з боку якихось чиновників.
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чому хабар у доларах. Трамп в курсі? Глава громадської ради при Житомирській ОДА вимагав у директора лісгоспу $30 тис., погрожуючи поширенням компромату напередодні візиту Зеленського, - СБУ - Цензор.НЕТ 817
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Муром, то ты не в курсе, там уже петиция есть, сделать бакс валютой Украины.
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Ай маладец. Креативний мудозвон. Зачем такие биоотходы содержать за наш счет. Нужно вышку восстановить и расстреливать таких "барцоФФ". Уверен он будет помогать любому за бабло
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