 Найманці РФ передали українській стороні тіло загиблого на Донбасі "азовця" Романа Романенка. ФОТО

Про це повідомляє офіційна сторінка пресслужби окремого загону спеціального призначення "Азов", передає Цензор.НЕТ.

"На жаль, зробити офіційне повідомлення ми змогли лише через 3 доби після трагедії. Всі ці дні ворог підступно не віддавав тіло азовця, паралельно ницо оббріхуючи справжні обставини всього, що трапилося після його загибелі. Тричі бійці "Азову" намагалися евакуювати полеглого Романа, чому регулярно заважали прицільні обстріли противника. Окупант, прикриваючи свою групу найманців шквальним вогнем у бік українських військових, забрав тіло бійця "Азову".

13 серпня "Азов", в результаті попередньо спланованого обміну, нарешті отримав тіло загиблого Романа Романенка. Загарбники відмовилися забрати у нашої сторони рештки одного зі своїх найманців, якого російські окупанти покинули помирати біля населеного пункту Зайцеве, що знаходиться в смузі відповідальності БТГр "Азов".

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Прес-служба полку "Азов" від імені всього особового складу підрозділу висловлює слова щирого співчуття рідним та друзям Романа. Азовці неодмінно помстяться ворогу за загибель нашого побратима. Як справжній воїн, захисник, вірний син України, Роман Романенко назавжди увійшов в історію здобуття Незалежності нашою країною" - йдеться у повідомленні.

Про дату та час прощання буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, 10 серпня під Світлодарськом від осколкових поранень загинув молодший лейтенант Нацгвардії Роман Романенко. Однак його тіло не могли евакуювати через ворожі обстріли.