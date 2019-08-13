EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Події, Київські новини, Фоторепортаж
  3481  33
Все про:Київ (6381) напад (648) замах (280) Нацполіція (8020)

 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

18-річний хлопець в одному з районів столиці вдарив таксиста ножем і пограбував.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомив глава Нацполіції Києва Андрій Нєбитов.

18-річний хлопець у Святошинському районі міста Києва попросив таксиста відвезти його додому в село Вишгородського району. Грошей із собою у хлопця не виявилося, але він сказав, що коли приїдуть, то батько розрахується з водієм.

"Водієві стало шкода хлопця і він погодився. Далі дорогою спілкувалися на різні теми, аж раптом пасажир почав завдавати водієві ударів ножем в обличчя і грудну клітку. Водій встиг зупинитися і покликати на допомогу. Нападник забрав особисті речі таксиста, ключі від автомобіля та втік з міста події. Закривавленому водієві перехожі терміново викликали швидку і повідомили до поліції", - розповів Нєбитов.

Кримінальна поліція, слідчі і поліція превенції були підняті за сигналом "Збір".

Групи реагування патрульної поліції Вишгородського ВП оперативно визначили шляхи можливого відходу зловмисника, професійно блокували територію і вже на ранок "загнали" та затримали нападника.

Йому загрожує до 15 років позбавлення волі за статтями Кримінального кодексу "замах на умисне вбивство" та "розбій".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Озброєний чоловік у балаклаві серед білого дня пограбував магазин у Львові, - поліція

18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 01
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 02
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 03
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 04
18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142605
 
 
 Топ коментарі
 
Таксисту выздоровления, малолетнему дыбилу лет 15.
 показати весь коментар
 
Ещё одно подтверждение. Мне, вообще то, что Порошенко, что Зеленский - два сапога кеды. Но вот ты - клинический случай.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
коментар відмічено як спам  
 
хороший мальчик при порошенко вырос
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Папка твой ? Зебил)
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Мой папка возможно хорошо твою мамку потоптал в свое время
 показати весь коментар
 
Такой же хороший, как автор откровенно дебильного комментария.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
То что твоей извилины не хватает понять процесс происходивший в Украине при порошенко по одебиливанию населения,это тоже заслуга порошенко,ему такие дебилы нужны
 показати весь коментар
 
Видно на тебя этот процесс больше всего повлиял 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 1539
 показати весь коментар
 
 
Ти вирішив добавити своїх міркувань.....вважаєш, що тут ще не всі впевнились, що ти дебіл?
 показати весь коментар
 
 
До чего же ты убогое существо. Даже в полемику вступать не нужно.
 показати весь коментар
 
 
Ну, по життю кому цікаво спілкуватись з розумово відсталим? А тут от, він якби, компенсує...
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
так порошенко таких как ты и вырастил, что бы извилин не хватало на полемику,а только гавкать на цепи 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 7303
 показати весь коментар
 
Ещё одно подтверждение. Мне, вообще то, что Порошенко, что Зеленский - два сапога кеды. Но вот ты - клинический случай.
 показати весь коментар
 
 
пожалел мальчика... да тот не пожалел дяденьку...
хорошо, что нашли
 показати весь коментар
 
 
Таксисту выздоровления, малолетнему дыбилу лет 15.
 показати весь коментар
 
 
Не будет ему 15 максимум 3 дадут, а оно потом выйдет и опять кого-то порежет, только станет осторожнее, поймать сложнее будет
 показати весь коментар
 
 
Кстати, если он из села на Киев с ножом ездил, то его ещё нужно колоть и на гопстопы.
 показати весь коментар
 
 
Теперь на зоне этот "джентльмен удачи" будет носить робу, где, вместо Тоmmy Hilfiger будет бирка с ФИО, №статьи и окончанием срока.....
 показати весь коментар
 
 
скоріш за все таксист намагавсь згвалтувати хлопчину...
 показати весь коментар
 
 
Вот же ж дебильное поколение выросло, это же всякие ультрасы, шмультрасы, научились ножами махать... Лучше бы они старших научились уважать.
 показати весь коментар
 
Какой он ультрас?!! Просто тупое быдло возомнившее себя крутым бандитом.
 показати весь коментар
 
 
Тема с ножами ходить как раз оттуда пошла. Гопников уже практически нет, на смену им пришли новые молодёжные субкультуры.
 показати весь коментар
 
А это уже какая-то хоплофобия. Я много лет хожу с ножом. Это просто необходимый предмет, как мобильный телефон, ручка, зажигалка или т.п.. Но, при этом, я никогда не был ультрас (вообще футболом не интересуюсь), гопником тоже. Идиотизм, он не от ножа, он больной головы.
 показати весь коментар
 
 
Ну ты же с ножом ходишь не как с холодным оружием? А они для этих целий носят.
 показати весь коментар
 
повесить за яйца на вьезде в Выжгород, когда оторвуться, рассказать, что такое притяжение земли и зарыть живьем в одной яме с тем ножом, чтобы он на том свете смог быть великим воином. ... и аллес капут, и через месяц кривая преступности пойдет вниз, родителей этого ублюдка в Чернобыльскую зону проводить экскурсии. По другому никак, с 8 го класса изучать криминальный кодекс и показывать суды, где в клетке сидять двуногие скоты.
 показати весь коментар
 
 
Це з/з - від голодного відчаю хіба таксистів грабувати.
 показати весь коментар
 
Судя по фото, мордой в асфальт лежит у офиса "Агромарса" в с. Гавриловка Вышгородского района.
 показати весь коментар
 
наш гуманный суд отпустит под домашний арест и обяжет вернуть нож...
 показати весь коментар
 
выжечь нафуй весь его род нелюдской 18-річний хлопець пограбував і поранив ножем таксиста в Києві, - Нєбитов - Цензор.НЕТ 4879
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоПодії
 
 
 
 
 
 вгору