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 Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція. ФОТОрепортаж

У Радивилові через кинуту в люк петарду троє підлітків дістали травми.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про тілесні ушкодження, яких зазнали неповнолітні жителі міста Радивилів, до поліції надійшло близько 15-ї години 12 серпня.

Слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що на вулиці Паркова 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люка, що закривав підземні газові комунікації. Унаслідок вибуху троє учасників події, серед яких і дев’ятирічний хлопчик, дістали термічні опіки тіла.

Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція 01

14-ти та 15-річного підлітків доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а дев’ятирічного - госпіталізували із опіками кінцівок у місцевий медзаклад. Їхньому життю нічого не загрожує.

Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція 02

На місце події виїжджали працівники місцевої газової дільниці, які будь-яких витоків газу не виявили.

За результатами огляду вибух стався через природні зміни середовища, у якому накопичилася газоповітряна суміш.

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У межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини події, зокрема і походження піротехнічного виробу.

Відповідно до частини 2 статті 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який належить до категорії тяжких.

Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція 03

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Усі діти із благополучних сімей і до поля зору правоохоронців не потрапляли.

Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142603
 
   
 Топ коментарі
 
Ребята заслужили премию Дарвина, родители бесплатную кодировку.
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Ага, утечек не обнаружено! Конечно вся газовоздушная смесь уже взорвалась, амутечка конечно же есть, просто искать ее (или признавать этот факт) начальство газового хозяйства не хочет, ибо это признание вины! Пацаны конечно "дурочки", но по большей части большинство в их возрасти такие же придурки, а вот доступность газового оборудования (в общественных местах) это ответственность газовиков, как и контроль за утечками!
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А де слідчі знайшли тяжкий злочин? Петарда підірвала газ який накопичується в колодязі з грунту, а не газ який йде по трубах і для газогонів цей вибух не ніх жодної загрози, тому немає жодних причин для кримінального провадження та кримінального переслідування! Підлітки свідомо і добровільно пішли на ризик і отримали ушкодження в результаті випадкового вибуху горючого грунтового газу, петарди не заборонені для продажу в Україні - немає ніяких злочинів, а тим більше тяжких злочинів!!! Слідчі та прокурори просто подуріли і хочуть тягнути гроші з батьків! Батьки не платіть слідчим жодної копічини, а якщо вони будуть просити то звертайтесь в СБУ та ДБР! Немає тут ані краплі злочину і заведення кримінального провадження абсолютно протизаконне, за це потрібно віддати під суд тих хто намагається корупційно тягнути гроші з батьків дітей! Такими розвагами займаються мільйони дітей по всій планеті, знімають це на телефони і викладають це все в Інтернеті і в жодного правоохоронця на планеті не виникає бажання посадити дітей за це в тюрму! Реформа поліції не всіх старих фальсифікаторів забрала з лав МВС!
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Пане, до фіаско на виборах торговця надлишковим озброєнням ВСУ, Ви начебто були якісь, з обумовками ясно, але ж таки адекватнішим...
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Ех, молодь. Не дивились видно вони фільм "Різдвяні канікули".
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Ребята заслужили премию Дарвина, родители бесплатную кодировку.
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Идешь такой по тротуару, куришь(я не курю), проходя мимо первого люка у тебя падает пепел (и чисто случайно падает в отверстие люка), пока ты доходишь до второго, газовоздушная смесь детонирует и вторым люком тебе по яйцам. А то что газовоздушная смесь образовалась в газовой магистрали -это чистейшее совпадение.
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Поаккуратнее с мыслеформами, они имеют свойство реализовываться.
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хіба шо своїм... бо то були горгаза колодязі ))))
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только чугунной крышкой получил по хлибалу))
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А як там селфі - успішне чи ні? Якщо його не робили, то нащо такі ризики?
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Ага, утечек не обнаружено! Конечно вся газовоздушная смесь уже взорвалась, амутечка конечно же есть, просто искать ее (или признавать этот факт) начальство газового хозяйства не хочет, ибо это признание вины! Пацаны конечно "дурочки", но по большей части большинство в их возрасти такие же придурки, а вот доступность газового оборудования (в общественных местах) это ответственность газовиков, как и контроль за утечками!
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мусор и гавно в канализации сгнили, вот оттуда и метано-воздушная смесь
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не канализация а..
вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка, закрывавший подземные газовые коммуникации... - цитата
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Тематичне відео
(тільки без травм, бо тут "експеримент проведено коректно", так би мовити... Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція - Цензор.НЕТ 5890 )
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покажи мне на фото те "вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка" .. хотя не утруждайся, это те три "дырки" в чугунной крышки куда пацаны проходя мимо кинули пукалку-питарду
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мне интересно что это за "природные изменения среды"? Типа сероводород от разложившегося дерьма, в таком случае почему газовые трубы идут в калинке?
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горючие газы могут накапливаться в канализации и без всяких утечек, это давно известно
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у меня знакомый когдато работал в РУСе, так рассказывал, кабельные коммуникации сначала продуваются компрессором, а только потом лазили по люкам в противогазе.
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пугливая зе команда сделает из них террористов, при Пете, да что там при Пете, при Кравчуке и Кучме такого не было!
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Порошенковская судебная реформа - выпустить Штепу организовавшую референдум и призывающую войска РФ, отпустить беркутовцев расстреливавших людей, на той неделе в Харькове выпустили террористов но сазудить малолеток. Браво шоколадной гниде и его реформам!
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Мда, люки стыряны, раньше четко было ГТС, ГС.
Практика: нет газоанализатора, кидается заженная бумага
Хорошо вынесло...
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переквалифицируйте на проверку газооборудования,а не дурачество.
вину газовщиков ...
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той газ міг рванути в любой момєнт - діти нє віновати!!!
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