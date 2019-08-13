 Трьох підлітків госпіталізовано з опіками через кинуту в каналізаційний люк петарду, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Рівненської області.

Повідомлення про тілесні ушкодження, яких зазнали неповнолітні жителі міста Радивилів, до поліції надійшло близько 15-ї години 12 серпня.

Слідчо-оперативна група попередньо з’ясувала, що на вулиці Паркова 15-річний хлопець, учень місцевої школи, кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люка, що закривав підземні газові комунікації. Унаслідок вибуху троє учасників події, серед яких і дев’ятирічний хлопчик, дістали термічні опіки тіла.

14-ти та 15-річного підлітків доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а дев’ятирічного - госпіталізували із опіками кінцівок у місцевий медзаклад. Їхньому життю нічого не загрожує.

На місце події виїжджали працівники місцевої газової дільниці, які будь-яких витоків газу не виявили.

За результатами огляду вибух стався через природні зміни середовища, у якому накопичилася газоповітряна суміш.

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У межах досудового розслідування, розпочатого за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України, слідчі Радивилівського відділення поліції встановлюють усі обставини події, зокрема і походження піротехнічного виробу.

Відповідно до частини 2 статті 22 КК України особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності за вказаний вид злочину, який належить до категорії тяжких.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

Усі діти із благополучних сімей і до поля зору правоохоронців не потрапляли.





