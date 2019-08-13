 Потік туристів у Чорнобильську зону зріс удвічі, - Держагентство з управління зоною відчуження. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження. Це удвічі більше, ніж за перше півріччя 2018 року: тоді в зоні побували 20 609, передає Цензор.НЕТ.

Щоб впоратися зі збільшенням потоку туристів, за два літні місяці навчили 36 нових гідів, всього їх тепер 110. При одному з вишів очікується створення інституту або курсів, де гіди будуть отримувати спеціальні знання і навички для роботи в зоні відчуження.

За минулі п'ять років, зазначають у Держагентстві, потік туристів збільшився майже вдесятеро і продовжує рости.

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