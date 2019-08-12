 Бійці батальйону "Донбас-Україна" повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Військові пройшлися колоною центром міста, де їх зустріли представники оперативного командування "Схід", Харківського обласного військового комісаріату та жителі міста.





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Бійців привітали з поверненням до рідного міста, а також вручили відомчі нагороди, почесні грамоти та подяки.

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Військовослужбовці батальйону "Донбас-Україна" протягом восьми місяців виконували бойові завдання на передовій.

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