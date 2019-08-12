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 Бійці батальйону "Донбас-Україна" повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині. ФОТОрепортаж

У Лозову на Харківщині, після успішного виконання бойових завдань у районі проведення операції Об'єднаних сил, повернулися військовослужбовці 46-го окремого батальйону спеціального призначення "Донбас-Україна".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 01

Військові пройшлися колоною центром міста, де їх зустріли представники оперативного командування "Схід", Харківського обласного військового комісаріату та жителі міста.

Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 02
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 03

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Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 04

Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 05
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 06

Бійців привітали з поверненням до рідного міста, а також вручили відомчі нагороди, почесні грамоти та подяки.

Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 07

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Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 08
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 09
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 10
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 11
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 12
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 13

Військовослужбовці батальйону "Донбас-Україна" протягом восьми місяців виконували бойові завдання на передовій.

Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 14

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Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 15
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 16
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 17
Бійці батальйону Донбас-Україна повернулися із зони ООС до місця постійної дислокації на Харківщині 18

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142548
 
   
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Сердечное спасибо и земной поклон вам, защитники!!!
Героям слава!!!
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С возвращением, Братья!
8 месяцев на ротации... Надеюсь вас потихоньку и ненадолго но отпускали домой в ходе ротации... Иначе семье - оч тяжело(((
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Не дай Боже влада почне якісь ігри...Ці хлопці до втечі не вчені...
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С войны вернулись. С войны. Не какой-то там выдуманной политиканами "зоны".
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Было бы лучше в Харьков вернутся, с техникой, оружием в руках, с полевыми кухнями. Колоной бы остановится возле горисполкома, оружие почистить, колёса там поменять, на форсаж поработать двигателями поочерёдно техникой, сходить в горисполком соли попросить или таблетки от головной боли там. Карту города спросить, мол не знаем как проехать. А потом тронутся с места а головная машина вдруг заглохла. палатки давай ставить. Смотришь народ и подтянеться. Ну а дальше ясно---расчехлить гранатомёты в сторону окон. такой вот сюжет для фильма. Забыл главное. Накануне шляясь по горисполкому всю туалетную бумагу стырить с туалетов.
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А як їх порошенко гнобив !11, особливо за спроби блокування торгівлі із ворогом !11
Підбарижники , гавкніть щось на К.Грішина .
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Ось і москалику з явився. Не розуміє, як від нього пхне. Побачимо хто буде його захищати.
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