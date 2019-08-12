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 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (810) прокуратура (1831) Харків (1460) лікарі (277)

 У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура. ФОТОрепортаж

У Харкові 34-річного лікаря-нарколога звинувачують у торгівлі рецептами на наркотики і психотропні речовини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прокуратуру Харківської області.

Повідомляється, що прокуратура направила до Московського районного суду м. Харкова обвинувальний акт стосовно завідувача структурного підрозділу одного з приватних медичних центрів.

У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура 01

"Протягом лютого-березня цього року медпрацівник незаконно видавав рецептурні бланки особам, які не мали підстав на отримання наркотичних ліків. При цьому лікар огляд таких "пацієнтів" не проводив та навіть не впевнився у тому, що їм можна вживати такі препарати", - йдеться в повідомленні.

У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура 02

Також за один незаконний рецепт лікар отримував у середньому 400-500 гривень. В цілому правоохоронці задокументували 101 "Правочин".

34-річному лікарю-наркологу інкримінується торгівля рецептами на спеціальні (наркотичні) лікарські засоби (ч. 1, 2 ст. 319 Кримінального кодексу України).

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На Полтавщині виявлено 240 га посівів нарковмісного маку, з якого можна виготовити наркотиків на 7 млрд грн, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура 03

Незаконний "бізнес" медпрацівника викрили наприкінці березня цього року. Під час обшуків на його робочому місці виявили та вилучили медичну документацію, незаповнені рецептурні бланки, копії вже виданих рецептів, які посвідчують незаконну діяльність лікаря.

Якщо вину чоловіка буде доведено в суді, йому загрожує до 5 років позбавлення волі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142491
 
   
 Топ коментарі
 
Поймали крупного наркобарона! Успех!
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Так они почти все так делают . Это шо , новость В Харькове врач торговал рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9453
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да НИЧЕГО ВРАЧУ НЕ ГРОЗИТ..не надо прогонов...он что дурак что ли нубрал 400-500 гривен а скажу за что брал за то чтобы больные люди или их оноклогические родные и дблизкие не имели трюхання морали и нервов в нашей Супруновской медицине... вы хоть раз сталкивались с тем КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕЕШЬ ПРАВО!!! У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8422 ТАК пока выпишут рецепты то так мозг навернут больному что уже ничего НЕ ХОЧЕТСЯ СКАЖУ ТАК НИ ОДИН НАРКОША НЕ ПОЛУЧАЛ И НЕ ПОЛУЧИТ РЕЦЕПТЫ они покупают у барыг контрабанду наркотиков или траквилизаторов доставлямых с Еврпоы Польша Венгрия Франция, Германия, Балканы, Россия... это по ТВ рассказывают какие СТРОГИЕ порядки в Европе типа Корвалол Фенобарбитал ой ой запрещено ха ха зато героин самое то младенцам можно или прочие энергетики скажем так.... У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 3263 а наши давно не то что тропинку натоптали автобан и железную дорогу вкупе с грузовыми карго самолетами обустроили... максимум что будет врачу мошенничество и условное..а 101 эпизод зуб даю 99% это чистая подстава полицаев поставляли конвеером больных людей наркоманов и онных... а врачей полиция и СБУ так зашугали так на мушку взяли что они пока два рецепта больному вот тех розовых возьмут так поджилки трусятся все переживают..там тройной учет в старшей медсестры, у врача отдельная тетрадка куда заносят номер и серию рецепта кому выписали дата код диагноза и какой препарат 1 упаковка и доза приема.. номер карты больного..убрали адрес больного..... а то в рецепте все писали.. адрес и так далее.. теперь фамилия И.О....... а сколько раз врачи отказывают именно больному... мол нас проверяет милиция сбу мы зашуганы...
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А Пилюлькин с предпринимательской жилкой оказался В Харькове врач торговал рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 4768
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да НИЧЕГО ВРАЧУ НЕ ГРОЗИТ..не надо прогонов...он что дурак что ли нубрал 400-500 гривен а скажу за что брал за то чтобы больные люди или их оноклогические родные и дблизкие не имели трюхання морали и нервов в нашей Супруновской медицине... вы хоть раз сталкивались с тем КАК ПОЛУЧИТЬ РЕЦЕПТ ДАЖЕ ЕСЛИ ИМЕЕШЬ ПРАВО!!! У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 8422 ТАК пока выпишут рецепты то так мозг навернут больному что уже ничего НЕ ХОЧЕТСЯ СКАЖУ ТАК НИ ОДИН НАРКОША НЕ ПОЛУЧАЛ И НЕ ПОЛУЧИТ РЕЦЕПТЫ они покупают у барыг контрабанду наркотиков или траквилизаторов доставлямых с Еврпоы Польша Венгрия Франция, Германия, Балканы, Россия... это по ТВ рассказывают какие СТРОГИЕ порядки в Европе типа Корвалол Фенобарбитал ой ой запрещено ха ха зато героин самое то младенцам можно или прочие энергетики скажем так.... а наши давно не то что тропинку натоптали автобан и железную дорогу вкупе с грузовыми карго самолетами обустроили... максимум что будет врачу мошенничество и условное..а 101 эпизод зуб даю 99% это чистая подстава полицаев поставляли конвеером больных людей наркоманов и онных... а врачей полиция и СБУ так зашугали так на мушку взяли что они пока два рецепта больному вот тех розовых возьмут так поджилки трусятся все переживают..там тройной учет в старшей медсестры, у врача отдельная тетрадка куда заносят номер и серию рецепта кому выписали дата код диагноза и какой препарат 1 упаковка и доза приема.. номер карты больного..убрали адрес больного..... а то в рецепте все писали.. адрес и так далее.. теперь фамилия И.О....... а сколько раз врачи отказывают именно больному... мол нас проверяет милиция сбу мы зашуганы...
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Так они почти все так делают . Это шо , новость В Харькове врач торговал рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9453
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Каждый крутится, как может. Просто монополизировал. А нужно было поделиться акциями с главврачом и провизором.
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осмотр не проводил - это вообще не показатель, есть история болезни как минимум + никто не отменял "обговорить пациента с коллегами".
400-500 грн "за рецепт" в частной клинике это скорее за консультацию. а "незаполненные рецептурные бланки" и копии выписанных рецептов у врача - это вообще криминал на грани
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там кого-то с 400 кг героина отпустили, в каких теплых краях он сейчас уже отдыхает интересно
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окуеть !!! да тут мусора, проКурворы и все кто не платит им торгуют наркотой - а тут сенсация !!! У Харкові лікар торгував рецептами на наркотики, - прокуратура - Цензор.НЕТ 9234
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Подработка так сать.
Ну, тут всё правильно, чувак сам виноват.
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Та ты шоо! Да быть не может! А клятва Гиппократа?! Ну все соблюдают---и на тебе отщепенец, урод, из биндеров видно! Ой! И это в святом и чистом, европейском городе Харькове, где куча призов из ЕС, Джуллиани приезжало--ручку жало лудшему из лудших! В управе городской граммоты из Европы за лудшее соблюдение Магдебургского права! Сволочь и позор медицины Харькова! На бывшей фабрике фармацевтической *Здоровье трудящихся* сейчас фирма *Здоровье* люди обескуражены очень---вот падло какое! А чья-же -чья-же эта фирма сейчас??? Ой забыл---подскажите старому!
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