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 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

У Закарпатській області 12-річний водій квадроцикла влаштував дорожньо-транспортну пригоду, Унаслідок якої госпіталізовано вісім осіб, серед яких троє дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції, вчора, 11 серпня, близько 15:00, на лінію "102" надійшло повідомлення про госпіталізацію до Тячівської лікарні восьми осіб, троє з яких - діти.

Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що тілесні ушкодження потерпілі дістали внаслідок аварії, яка трапилася близько 13:00 у селі Угля Тячівського району.

12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція 01

Слідство з’ясувало, що 12-річний мешканець села Угля, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia під керуванням 35-річного жителя села Велика Уголька.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок аварії тілесні ушкодження дістали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля – 47-річна жінка, 44-річний чоловік, 24-річна жінка, а також троє дітей віком 13, 3 та 4 роки. Потерпілих дітей поміщено до реанімаційного відділення.

12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція 02

За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 287 ККУ.

Автотранспорт поміщений на арештмайданчик Тячівського відділку поліції.

У поліції нагадали, за останній час на Закарпатті почастішали аварії за участю неповнолітніх осіб, яким дорослі незаконно надають право керування автотранспортом. Наголошуємо, що за це передбачено кримінальну відповідальність.

12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція 03

"Дорослим слід пам’ятати, що дитина за кермом транспорту, не маючи відповідних водійських навиків, становить небезпеку для себе та оточуючих. Не дозволяйте своїм дітям "розважатися" за кермом автотранспорту, інакше це може призвести до непоправних наслідків", - наголосили в поліції.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142445
 
 
 Топ коментарі
 
Ну и водитель Шкоды теоретически тоже должен на химию попасть за то шо семь человек в машину напхал.
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зато знатный ЗЕБОБИК на квадрике...... маладца молодеет власть в Украине скоро прямо из роддома будет у нас Президент избиратсья сам в памперсах у мамке на сиске зависает а все руководит страной ля ля... маладца зебобик 12 летний нашел таки авто Шкоду ( и не шкода) в которой было 6 человек против 5 по нормативу... авто Шкода да если бы не ДТП хрен бы узнали, что водитель 35 лет такой же дятел как зебобик 12 лет...И мне нравитсья в статье ВОДИТЕЛЬ КВАДРОЦИКЛА!!!???? Цензор почитайте ПДД там написано с какого возраста и чего может быть водитель.... в 12 лет точно не может.... 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 9615
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Не в кожного, в деяких дельтаплани.
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зато знатный ЗЕБОБИК на квадрике...... маладца молодеет власть в Украине скоро прямо из роддома будет у нас Президент избиратсья сам в памперсах у мамке на сиске зависает а все руководит страной ля ля... маладца зебобик 12 летний нашел таки авто Шкоду ( и не шкода) в которой было 6 человек против 5 по нормативу... авто Шкода да если бы не ДТП хрен бы узнали, что водитель 35 лет такой же дятел как зебобик 12 лет...И мне нравитсья в статье ВОДИТЕЛЬ КВАДРОЦИКЛА!!!???? Цензор почитайте ПДД там написано с какого возраста и чего может быть водитель.... в 12 лет точно не может....
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зебобик оближись а то дюже воняешь... 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 7994
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В шкоді було 7 чоловік- водій + 6 пасажирів
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Ну и водитель Шкоды теоретически тоже должен на химию попасть за то шо семь человек в машину напхал.
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дети, скорее всего на руках у взрослых сидели, и в такой каше...им сильнее всего и досталось
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Та там похоже шо всем досталось, судя по фото она перевернулась и в дерево ударилась левой бочиной, где задняя пассажирская дверь.
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Дети без детских кресел сидели, нарушение ПДД.
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зато 12 летний мальчик нууууууууууууу очень талантлив и уже даже трудолюбив, для своего возраста. в свои года он успел уже на такой квардоцикл заработать, который октавию с трассы, как горбатый запор скинул!
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так а там жеж квадроцикл - шо трактер! зверруга!!!
а мальчик как мальчик... поигрался в кегли и жив остался... везун))))
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в наше времня в 12 лет на такий трахтур ми не могли заробить! ) може того шо октавій на дорогах не було? )
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так и в наше время навряд ли он бутылки собирал или газеты разносил)))
папаня постарались... чадо потешили...
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Кто даёт детям такую технику? Дурні чи що?
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Закарпаття... Квадрік то хєрня, он Заріччяни 15ти річних вже за кермо фури пускають...
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то местный мажорик.менты и слова не скажут
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туристичний регіон, там цих квадріков...
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В нас теж, все таки 2 коробки цигарок беруть крім пілота.
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дох.ра точно не кожного, у деяких вище х.ра... 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція - Цензор.НЕТ 1073
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Шкода на брухт, пацана на тиждень без морозіва...
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джек-пот: 7 местная октавия против выпи здыша из семьи контрабандистов

зелебобики очищают планету от своей тупизны
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Раньше мопеды детям покупали, чуть постарше Явы, а потом рыдали на похоронах своих детей, проклиная себя.
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Как уже задрали эти семейства, которые сажают малых за руль. Недавно сам ехал и мне на встречу выпирается 3 квадрика на узкой дороге: ***** папаня, овца маманя и их сынишка лет как раз 12-13. Причем сынишка с папанькой перли друг рядом с другом. Вот так и хочется, чтобы таких дебильных родителей посадили бы на несколько годков.
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ДОЛБО"БЫ!!!!!!!!!!!на сегодня с меня хватит....седьмая авария за последних 2 часа
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личинка какого-то местного феодала..?
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Там це нормально, вуйки з 12 років комбайни водять.
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