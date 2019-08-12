 12-річний водій квадроцикла влаштував ДТП на Закарпатті: госпіталізовано вісім осіб, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Закарпатської області.

За даними поліції, вчора, 11 серпня, близько 15:00, на лінію "102" надійшло повідомлення про госпіталізацію до Тячівської лікарні восьми осіб, троє з яких - діти.

Слідчо-оперативна група, яка прибула за викликом, встановила, що тілесні ушкодження потерпілі дістали внаслідок аварії, яка трапилася близько 13:00 у селі Угля Тячівського району.

Слідство з’ясувало, що 12-річний мешканець села Угля, керуючи квадроциклом, виїхав на зустрічну смугу, де допустив зіткнення з автомобілем Skoda Octavia під керуванням 35-річного жителя села Велика Уголька.

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Унаслідок аварії тілесні ушкодження дістали обидва водії, а також шестеро пасажирів автомобіля – 47-річна жінка, 44-річний чоловік, 24-річна жінка, а також троє дітей віком 13, 3 та 4 роки. Потерпілих дітей поміщено до реанімаційного відділення.

За фактом ДТП, що спричинила потерпілим тяжкі травми, а також за допуск до керування автотранспортом особи, яка не має на це права, відкрито кримінальні провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України та частиною 1 статті 287 ККУ.

Автотранспорт поміщений на арештмайданчик Тячівського відділку поліції.

У поліції нагадали, за останній час на Закарпатті почастішали аварії за участю неповнолітніх осіб, яким дорослі незаконно надають право керування автотранспортом. Наголошуємо, що за це передбачено кримінальну відповідальність.

"Дорослим слід пам’ятати, що дитина за кермом транспорту, не маючи відповідних водійських навиків, становить небезпеку для себе та оточуючих. Не дозволяйте своїм дітям "розважатися" за кермом автотранспорту, інакше це може призвести до непоправних наслідків", - наголосили в поліції.