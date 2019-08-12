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 Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на автодорозі "Татарбунари-Вилкове".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Одеської області.

Унаслідок зіткнення Fiat, Toyota та Volkswagen біля села Струмок загинули чотири людини і ще троє - госпіталізовані.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група з розслідування дорожньо-транспортних пригод. Встановлюються особи загиблих та обставини події.

Станом на 12.00 попередньо встановлено, що Fiat, здійснюючи обгін автомобіля, який рухався попереду, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Toyota. Незначні механічні пошкодження дістав також Volkswagen, який, рухаючись позаду, і в'їхав у Toyota.

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Унаслідок зіткнення несумісні з життям травми дістали водій та двоє пасажирів Fiat - жителі Ізмаїла, 2000, 2001 та 1990 р.н., а також пасажир Toyota - житель Київської області, 1953 р.н.

Крім того, тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості дістали водій Toyota - мешканка Київської області, 1970 р.н., та пасажир Fiat - житель Ізмаїла, 2000 р.н. Обох госпіталізовано.

Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція 01
Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142425
 
 
 Топ коментарі
 
А ну, умник, посчитай сколько здесь дураков, а сколько выпилено? Ну, и себя не забудь к дуракам добавить.
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ну вот - достаточно сделать дороги, а дураки сами себя повыпиливают
это было провокация Порошенка против зелебобиков
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А ну, умник, посчитай сколько здесь дураков, а сколько выпилено? Ну, и себя не забудь к дуракам добавить.
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афіґеть..яка ж швидкість на такій дорозі
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Очень жаль Киевлян. Необычное для меня словосочетание, прямо слух режет. Но факты однозначно побуждают к такому выводу.
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Нормально так на фіаті притопили так притопили.
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Специально такие дороги делают, чтобы для украинца каждый обгон был с риском для жизни.
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такие дороги сделаны еще при совке, когда по дорогам возили только урожай, да и то в одну сторону, а счас надо делать нормальные дороги с разделителями, чтоб не надо было на встречку выезжать при обгоне...
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Я согласен, что лучше бы делали раздельные дороги, но в данном случае дороги вообще не при чем. А виноваты сопливые отморозки, которым вероятней всего папа/мама подарили машинку, а мозги забыли. Посмотри сколько нарушений на трассе. Многие соблюдают разметку например?
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всі проблеми вирішать тільки відбійники з бетону по центру дороги
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Да нет, достаточно просто соблюдать ПДД. Унаслідок зіткнення трьох автомобілів на Одещині загинуло чотири людини, троє - госпіталізовані, - поліція - Цензор.НЕТ 5690
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Шановний, 31.07.19 траса Київ-Харків. Неподалік Пирятина. Посеред траси суцільний розділяючий металевий рельс. Біля траси село, відповідно на трасі зупинка і перехід. Задля переходу в рельсі розрив 2 метри завширшки. Саме через цей розрив вирішив розвернутися місцевий джигіт на ауді А6, а по трасі їхав Е-клас і не очікував такого розвитку подій. Було гучно і дуже лячно, шість постраждалих.... Від довбойоба на дорозі не врятують ані бетон, ані метал, ані будь-що...
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