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 Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня. ФОТОрепортаж

Тактична група українських кораблів, у складі якої три катери ВМС ЗС України: "Нова Каховка", "Сміла" та "Чигирин", що сьогодні мали завершити свій візит до Головної військово-морської бази ВМС Туреччини Гельджук, перебуватиме там до 17 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На базі в Гельджуку українські кораблі перебуватимуть до 17 серпня, продовження термінів візиту обумовлено погодними умовами та штормом у протоці Босфор та Чорному морі", - повідомили агентству в Апараті військового аташату при Посольстві України в Турецькій Республіці.

За планом походу, група кораблів мала вийти з бази в Гельджуку сьогодні.

Загалом у складі екіпажів близько 50 курсантів другого та п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 01
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 02
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 03
Тактична група українських кораблів через шторм залишиться на військово-морській базі ВМС Туреччини Гельджук до 17 серпня 04

Як повідомлялося, три військові українські кораблі відбули у катерний похід з порту Одеса 6 серпня, після Гельджука вони відвідають порт Констанца у Румунії та Варна у Болгарії.

Дивіться також: Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор і прибули на головну базу ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Під час походу курсанти опановують всі види корабельних вахт, різноманітні корабельні бойові навчання. Зокрема, штурмани прокладатимуть курс, механіки нестимуть вахту у машинному відділенні. Також майбутні офіцери тренуватимуться рятувати людей, які опинилися за бортом, та у боротьбі за живучість корабля та інші. Крім того, у планах походу - проведення тренування з передачі вантажів на воду та спільного маневрування у складі тактичної групи.

За два роки це вже другий похід у складі трьох навчальних катерів до Турецької Республіки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142421
 
   
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А в цей момент великий вітрильник (трищогловий барк) Дружба на якому 120 курсантів України ходили аж до США - стоїть в Одесі без діла, а курсанти навчаються на прогулянкових катерах, на яких неможливо в шторм навіть вийти в море!
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Ось зебеня як візьметься і всьо буде ОК.
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Я даже как то петицию писал. Там денег то не очень много надо для докования
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Кора́бль - крупное морское судно в том числе:
Боевая и организационная единица Вооружённых Сил государства (формирование), входящая в состав военно-морского флота Вооружённых Сил государства, способна решать определённые боевые или специальные задачи в мирное и военное время; имеет государственный флаг и вооружение.
Эти катера не подходят под понятие корабля
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Муть это а не определение, потому как на кораблях техфлота нет вооружения...и с определеием " катер" намучено со времен совка,когда таким образом обходили ограничение по ракетым кораблям типа корвет
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Блин,чисто рашатудей вместе слентасру,.. Шторм...летом..в БОСФОРЕ...длительностью в ПЯТЬ суток...не позволяющий кораблям для которых волнение шесть вполне по силам...а чо...почти верю!
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на фото полный штиль. Просто отдохнуть остались. Сезон все-таки.
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