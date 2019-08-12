 Перед візитом Зеленського в Олевську РДА старий паркет прикрили новим килимом, кілька сотень людей чекають на президента біля будівлі. ФОТО

Про це в Facebook написав журналіст Роман Бочкала та опублікував відповідні фото, передає Цензор.НЕТ.
"Президенти змінюються, а традиції незмінні. Сьогодні Зеленського чекають в Олевську. В райадміністрації з'явився новий килим", - написав Бочкала.
Як повідомляє місцеве видання "Житомир.інфо", кілька сотень людей чекають на президента Зеленського біля будівлі РДА.
"Станом на 11:00 біля будівлі Олевської райдержадміністрації зібралося кілька сотень осіб. У залі, де має відбутися представлення, присутні обрані народні депутати від партії "Слуга народу", мери міст і "актив" області", - пише видання.
Нагадаємо, 12 серпня президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою в Житомирській області.
Не кацап, говоришь. Это достаточно просто показать.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 девочка отвечает. Дальше корреспондент что-то говорит. Можешь сказать, что?
Прошу написать полный текст того, что сказала корреспондент после реплики «Я б писала через апостроф тому що… ну…». Будет меньше 70-ти знаков с пробелами.
Тримають Пуйла за лоха, а йому й подобається. Голий зад ше би в вікні намалювали - скрєпно)
Виходить голослівне обвинувачення без доказів, в простонароді брехня, а ви тріп...
Ведь если все остальные показатели на уровне, то пусть в здании РГА пол хоть вообще провалиться, я буду считать, что власти города заслуживают медаль за достижения.
Заглянем в Википедию: Промышленность - в СССР в городе действовали заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод. Предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк"
Вот так вот, скромненько (но со вкусом) нам сообщают, что "заводы по производству электротехнического фарфора, тракторных деталей, овощесушильный, маслодельный, льнозавод." ПРИКАЗАЛИ ДОЛГО ЖИТЬ.
Надеюсь, что в городе таки действуют "предприятия деревообрабатывающей промышленности, хлебозавод, банк", потому что, в конце концов, надо же сборщикам янтаря где-то тугрики держать и есть свежую булку с маслом? Потому как только сборщики янтаря и есть те самые "малые и средние предприятия".
В эпоху неолита и то ревизоров богаче встечали: "Территория современного Олевска была заселена эпохи неолита в IV тысячелетии до нашей эры, о чем свидетельствуют находки кремнёвых орудий" (Википедия)
В зеленый цвет...
ТАМ НИЧЕГО НЕТ, в том Олевске, кроме незаконной добычи янтаря.
Вообще ничего (кроме могильника эпохи неолита, согласно Википедии )
Зачем им паркет?
Может, у них в дворцах личные янтарные комнаты?
Причины такого паркета,либо 2 раза уже списывали деньги на ремонт,либо их не хватает.
але не вистачає креатива, все по старим метод-вказівкам)))
"Актив" есть, а где "Пасив"?😜
- Алло, здравствуйте! А батюшку можно?
- Батюшка слушает!
- Ой, не узнал, богатым будете! Это вас горком партии беспокоит. Будьте так любезны, выручите! У нас сегодня заседание горисполкома, а стульев не хватает... Одолжите, пожалуйста, десяток.
- Фиг вам, а не стулья! Я в прошлый раз скамейки вам одолжил, так вы их все надписями непотребными испохабили!
- Ах, фиг вам, а не стулья?! Тогда фиг вам пионеров в церковный хор!!!
- Ах, фиг вам пионеров в церковный хор?! Тогда фиг вам монахов на субботник!!!
- Ах, фиг вам монахов на субботник?! Тогда фиг вам комсомольцев на крестный ход!!!
- Ах, фиг вам комсомольцев на крестный ход?! Тогда фиг вам монашек в финскую баню!!!
- А вот за такие слова, батюшка, и партбилет положить можно..