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 Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Процес документування діяльності злочинної організації тривав майже рік. Зловмисники контролювали злочинні групи, а також злочинців, які перебувають у місцях позбавлення волі. Затримані протягом двох років зібрали кілька десятків мільйонів гривень для злодійського "общака".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

За його словами, співробітники поліції Криму спільно з працівниками СБУ в Херсонській області задокументували та припинили протиправну діяльність злочинної організації. Документування її діяльності відбувалося в рамках кримінального провадження, відкритого за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст.189 (вимагання) та ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України. Розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Члени злочинної організації діяли на території Автономної Республіки Крим, а також Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Документування незаконної діяльності злочинної організації тривало майже рік. За цей час вдалося встановити, що вона функціонувала під керівництвом так званих "злодіїв у законі", - сказав Віталій Стрижак.

Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 01

Зловмисники здійснювали контроль за протиправною діяльністю інших злочинних груп, а також осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Фігуранти збирали для злодійського "общака" гроші. Надалі ці кошти використовувалися для особистих потреб "злодіїв у законі". Крім того, кошти йшли для забезпечення кримінальних "авторитетів" цигарками та алкоголем у місцях позбавлення волі, а також придбання мобільних телефонів. На ці ж кошти організовувалися злочинні "сходки", здійснювався підкуп службових та посадових осіб, наймалися адвокати для інших членів злочинної організації, а також проводилися акції із дискредитації правоохоронних органів України.

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Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 02

"Слідчі вже встановили, що так званим "куратором" півдня України був мешканець Одеси, "злодій у законі" на прізвисько Шарик. Херсонську "ланку" злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. В його обов’язки входив контроль за наповненням "общака". Кошти надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Ці гроші – це здобич від шахрайських дій, крадіжок, угонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Так, упродовж двох років сума "внесків" склала 23 мільйони гривень", - зазначив керівник кримської поліції.

Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 03

Під час проведення слідчих дій правоохоронці провели близько 30 санкціонованих обшуків.

Процесуальні заходи відбувалися на території трьох областей України - Херсонської, Одеської та Запорізької.

Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 04

Наразі слідчі в рамках кримінального провадження оголосили підозру чотирьом фігурантам. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи.

Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 05
Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 06
Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 07
Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України 08
Фото: Департамент комунікації Нацполіції України

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142380
 
   
 Топ коментарі
 
Шарій, Шарік всьо на Ш, як і шпирт, шамогон, Шипр, шопопало.))
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ПетуШарий сам на цепи у ФСБ.
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вот в этом и вся суть всех твоих тупых высеров …
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беглым зглядом прочитал ОПГ контроллируемой Шарием Крымская полиция пресекла деятельность ОПГ, контролируемой Шариком и другими ворами в законе из РФ и Украины - Цензор.НЕТ 9998
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Шарій, Шарік всьо на Ш, як і шпирт, шамогон, Шипр, шопопало.))
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Тсссс!!! Теперь Петушарий финансируется с украинского бюджета, как партия прошедшая 2% барьер. Да, в Украине сами украинцы финансируют своего врага. Страна дебилов.
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Шарик, Сенька Самарский, Лёра Сумский - пионерские какие-то погоняла.
Не солидно для воров, та ще и в законе.
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Почему новости про "доблесть" кацапских мусоров?
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вот в этом и вся суть всех твоих тупых высеров …
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Иди в стойло за колючую проволоку, зебил)стадо дебилов колючей проволокой теперь даже зебоба огораживает
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Так уяви, что менты там кацапские, т к пуйло Крым захватило.
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Главный там кот Матроскин. Ещё, возможно замешан дядя Фёдор.
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И Игорь Иванович Печкин, вор в законе, в криминальных гругах известный как "Почтальон" и "Гоша Простоквашинский".
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Нудить від крикливих заголовків "злодій в законі" ітп. Закон має бути один і це Крнституція. Де там стаття про злодіів в законі? Годі чипляти на асоціальне лайно романтині епітети.
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мусора у Шарика фоторужье отжали да статью еще вешают.
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