 Кримська поліція припинила діяльність ОЗУ, контрольованого Шариком та іншими злодіями в законі з РФ та України. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції України, про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в АР Крим та м. Севастополі Віталій Стрижак.

За його словами, співробітники поліції Криму спільно з працівниками СБУ в Херсонській області задокументували та припинили протиправну діяльність злочинної організації. Документування її діяльності відбувалося в рамках кримінального провадження, відкритого за трьома статтями Кримінального кодексу України. Зокрема, зловмисникам інкримінують вчинення злочинів, передбачених ст. 255 (створення злочинної організації), ст.189 (вимагання) та ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів) КК України. Розслідування відбувається під процесуальним керівництвом прокуратури Автономної Республіки Крим.

"Члени злочинної організації діяли на території Автономної Республіки Крим, а також Херсонської, Миколаївської, Одеської та Запорізької областей. Документування незаконної діяльності злочинної організації тривало майже рік. За цей час вдалося встановити, що вона функціонувала під керівництвом так званих "злодіїв у законі", - сказав Віталій Стрижак.

Зловмисники здійснювали контроль за протиправною діяльністю інших злочинних груп, а також осіб, які перебували в місцях позбавлення волі. Фігуранти збирали для злодійського "общака" гроші. Надалі ці кошти використовувалися для особистих потреб "злодіїв у законі". Крім того, кошти йшли для забезпечення кримінальних "авторитетів" цигарками та алкоголем у місцях позбавлення волі, а також придбання мобільних телефонів. На ці ж кошти організовувалися злочинні "сходки", здійснювався підкуп службових та посадових осіб, наймалися адвокати для інших членів злочинної організації, а також проводилися акції із дискредитації правоохоронних органів України.

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"Слідчі вже встановили, що так званим "куратором" півдня України був мешканець Одеси, "злодій у законі" на прізвисько Шарик. Херсонську "ланку" злочинної організації очолював лідер регіонального злочинного середовища. В його обов’язки входив контроль за наповненням "общака". Кошти надходили як від окремих злочинців, так і від організованих злочинних груп. Ці гроші – це здобич від шахрайських дій, крадіжок, угонів, нелегальних автоперевезень до Криму. Так, упродовж двох років сума "внесків" склала 23 мільйони гривень", - зазначив керівник кримської поліції.

Під час проведення слідчих дій правоохоронці провели близько 30 санкціонованих обшуків.

Процесуальні заходи відбувалися на території трьох областей України - Херсонської, Одеської та Запорізької.

Наразі слідчі в рамках кримінального провадження оголосили підозру чотирьом фігурантам. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що слідчі поліції Криму повідомили про підозру керівнику розвідувальної групи.









Фото: Департамент комунікації Нацполіції України