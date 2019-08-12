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Все про:діти (1628) Одеса (2020) пожежа (1710)

 Уперше після трагічної пожежі в одеський табір "Вікторія" заселили дітей. ФОТО

У табір "Вікторія", де у вересні 2017 року сталася масштабна пожежа, що забрала життя трьох дівчаток, знову заселили дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Думская".

Перша після трагедії зміна прибула до дитячого закладу в п'ятницю, 9 серпня.

Як повідомила начальник міського департаменту освіти і науки Олена Буйневич, зміна складається зі 103 осіб. Переважно це діти пільгових категорій. Вони відпочиватимуть у таборі до 29 серпня.

Уперше після трагічної пожежі в одеський табір Вікторія заселили дітей 01
Фото: "Думская"

Зазначимо, що йдеться про заселення дітей у кам'яні корпуси "Вікторії", на ремонт яких витратили понад п'ять мільйонів гривень. Дерев'яні ж будиночки, один з яких згорів восени позаминулого року, залишаються під арештом

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожежа в таборі "Вікторія": командир підрозділу рятувальників Бурдейний повідомив суду, що для гасіння вогню не вистачало води

Нагадаємо, в ніч на 16 вересня 2017 року в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля. Загинули троє дітей. Відкрито кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 270 КК "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки". Підозру оголошено двом посадовим особам дитячого закладу - директору і відповідальному за пожежну безпеку.

Були затримані директор комплексу Петрос Саркісян і вихователька Наталія Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. 18-го суд ухвалив рішення заарештувати обох без права внесення застави. 28 вересня суд відпустив Янчик на свободу на поруки народних депутатів.

15 листопада суд дав можливість вийти під заставу директору табору "Вікторія", але вже 30 листопада апеляційний суд Одеської області задовольнив скаргу прокуратури про продовження терміну утримання його під вартою без права внесення застави.

2 лютого 2018 року слідчі прокуратури Одеської області повідомили про підозру в службовій недбалості (ч.2 ст.367 КК України) одному з інспекторів Київського районного відділу ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області в рамках розслідування справи про пожежу в одеському таборі "Вікторія", під час якої загинули троє дітей.

12 березня 2018 року розпочалося підготовче судове засідання у кримінальному провадженні за обвинуваченням колишнього директора дитячого табору "Вікторія".

24 квітня Київський районний суд Одеси виніс вирок Наталі Янчик (Цокур), виховательці дитячого табору "Вікторія", відповідальній за пожежну безпеку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142367
 
 
 Топ коментарі
 
что фотографировали то??? детей или лагерь после пожара???
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Судя по фото, это дети наших разведчиков.
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От Тру или может от государства ?
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что фотографировали то??? детей или лагерь после пожара???
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Судя по фото, это дети наших разведчиков.
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А родители у этих детей , адекватные Уперше після трагічної пожежі в одеський табір "Вікторія" заселили дітей - Цензор.НЕТ 470
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их заселили в каменные дома. Шо не так?
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Сейчас это наверное самый безопасный лагерь после всех проверок....

Да и родители-одесситы получили компенсацию за сгоревших детишек от Труханова... - претензий ни у кого уже нет...
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пардон за цинизм, но это не я сказала - "дети льготных категорий", чьи родители, если они есть, не будут качать права и добиваться справедливости, если что...
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Я би туди свою дитину не повіз. Стрьомно.
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если взять всю историю человечества со всеми войнами, убийствами и самоубийствами.., то на каждом метре населенной земли кого нибудь зарезали, повесили или сожгли...
Так что все это предрассудки...
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а що з директором, а іншими винуватяцями, бо пишуть, щотільки виховательці дали 3 роки з відстрочкою на 2, тобто умовно. А інші винуватці?
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Лише вихователці дали умовно, хоча вона абсолютно непричетна. Директору, підряднику, технагляду, відповідальній особі ДСНС, іншим корупціонерам нічого.
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В цей табір, що б набирати зміну, адміністрація винна батькам ще й доплачувати і не один рік. Який адекват в погорілля буде дітей відправляти?
І не важливо, в яку будівлю їх заселять, головне - репутація. А вона - погорільця.
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На строительстве этого лагеря фсбшник украл миллионы. Поделился с офшорником. Тот его потом покрывал по этой причине. Подельники. Соучастники убийства детей! Списали миллионы гривен на пожарную сигнализацию, которая вообще не работала. Оба должны сидеть пожизненно за это воровство и убийство.
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а зачем таблички на глаза...значит там с потолка вода льется как в кине и ткшит иначе они не помогут таблички на глаза
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