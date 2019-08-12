 Акція на підтримку в'язнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі. ФОТОрепортаж

П'ять років тому російський суд незаконно засудив до 20 років позбавлення волі українського історика і журналіста Станіслава Клиха - нібито за участь у Чеченській війні. До цієї дати й була приурочена сьогоднішня акція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Висловити протест проти дій Росії прийшло лише п'ять одеситів. Поліцейських теж було небагато - сім.

"Ми не маємо забувати про українців, які утримуються в російських в'язницях, і підтримувати їх, - упевнений організатор пікету Олександр Шелковенков. - Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим обвинуваченням йому дали 20 років. Він зазнавав і зазнає тортур, в ув'язненні почалися проблеми зі здоров'ям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень Клих три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до в'язниці Верхньоуральська, - Денісова

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами.

За даними українського омбудсмена, зараз у російських в'язницях перебуває 150 українських політв'язнів і військовополонених.





Читайте: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур











Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенцов у своїх листах висловив підтримку протестувальникам у РФ, - правозахисниця Щур







Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.