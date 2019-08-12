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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство, Фоторепортаж
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Все про:акція (630) Одеса (2020) Росія (19316) політв'язні (977) Клих (154)

 Акція на підтримку в'язнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі. ФОТОрепортаж

Акція на підтримку українських громадян, які незаконно утримуються російською владою, відбулася 11 серпня під стінами генконсульства країни-агресора в Одесі.

П'ять років тому російський суд незаконно засудив до 20 років позбавлення волі українського історика і журналіста Станіслава Клиха - нібито за участь у Чеченській війні. До цієї дати й була приурочена сьогоднішня акція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.

Висловити протест проти дій Росії прийшло лише п'ять одеситів. Поліцейських теж було небагато - сім.

"Ми не маємо забувати про українців, які утримуються в російських в'язницях, і підтримувати їх, - упевнений організатор пікету Олександр Шелковенков. - Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим обвинуваченням йому дали 20 років. Він зазнавав і зазнає тортур, в ув'язненні почалися проблеми зі здоров'ям".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Український політв'язень Клих три тижні перебував у лікарні через загострення бронхіту. Зараз його повернуто до в'язниці Верхньоуральська, - Денісова

Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами.

За даними українського омбудсмена, зараз у російських в'язницях перебуває 150 українських політв'язнів і військовополонених.

Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 01
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 02

Читайте: Політв'язня Клиха етапували до в'язниці Верхньоуральська, - правозахисниця Щур

Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 03
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 04
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 05
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 06
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 07

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сенцов у своїх листах висловив підтримку протестувальникам у РФ, - правозахисниця Щур

Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 08
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 09
Акція на підтримку вязнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі 10

Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.

Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.

Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".

У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142362
 
   
 Топ коментарі
 
нічого ти не робиш, насправді, окрім сварок в інтернеті.
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Та, всем известно, кем ты "працюєш" - провокатором и стукачем на Совете Форумчан. Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 7420
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рашка НЕ МОЖЕ піти з Донбасу - там територія військових злочинів, страшних. Рашка НЕ МОЖЕ допустити туди міжнародні інстанції. Тому всі оті пропозиції Бені "спочатку вибори, а через місяць вони вийдуть"- то свідома брехня. Далі Зе розведе руками: "Хотів як краще, але мене кинули"
(C)
@vasil56_chenko
🤔
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Оті пузаті в блакитній уніформі в усіх акціях приймають участь.
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Але ж вони не чіпали мітингарів, а лише їх охороняли.
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подивись вони в два рази крупніші за тах дрібних мітингарів. По масі їх було приблизно стільки ж.
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Бачу. Що з того? Це Одеса! Пройдіть на Привоз та подивіться на місцевих продавців, які ще товстіше. Це їхні сини🤗
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Та то не факт, бо сини й з іншого боку, але миршаві й худі. А поліцаї просто від'їлися і спухли від неробства. Від підлоги чи 2 рази відіжмуться - не факт.
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Худі сини торговців з Привозу? Ви там були?
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ну дівчата там є пухлі - типова активістка (за комплекцією) он з трубою горланить на фото.
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Хіба то пухла дівчина? Ви не бачили на 140 кг? До речі вони теж нормальні люди, просто ******* їсти. Ми їмо щоб жити чи живемо щоб їсти? 🤔
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Ну не худа ж, і не товста. А поліцаї з такими пузами - ну це ганьба поліції.
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· И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю , и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким ...
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не читай єврейських дурниць - розумнішим будеш.
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Тобто ти проти християнства. Так хто ти насправді, бо пам'ятаю твої слова?
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Чому це я проти християнства? Я християнин, тільки євреї його вбили. Бог їх за це прогнав з їхньої землі й розсіяв по світу. Вони ще й його (Бога) оббрехали. Ти що, євреїв не знаєш? На одне слово правди - три слова брехні.
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Його вбила римська імперія, а натовп як і в нас таке підтримував. Щодо розсіювання євреїв, то є великі сумніви. Не існує єдиної ДНК євреїв, бо це релігійна нація. А от брехні у них вистачає, хоча її взагалі багато.
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Я не знаю хто ти по вірі, але Євангілія ти не читав. Іісус сам все сказав про вигнання. І вбили його біснуваті євреї. Понтій Пілат же навіть захищав і пропонував помилувати.
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Мабуть ти нічого не читала, бо там була влада Риму. Понтій Пілат сам приймав рішення щодо страти, а натовп підкручували свідомо. До Ісуса було багато повстань проти Риму, які закінчувалися поразкою. Списом Ісуса вдарив Лонгін, який був вірменом... Вчи історію.
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Ти або дурень, або брехливий єврей. Читай Єванглія, а не історію. Солдати виконують накази судді. Винен той, хто звершив суд, а суд здійснив натовп з євреїв. Так само, як афіняни вбили Сократа, а Піфагора спалили.
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Почалися звинувачення. Тобто Понтій Пілат не проводив свій суд та не вирішував? Звичайно, що було ерийнято рішення Понтієм Пілатом згідно римського права. Тому звинувачення усіх євреїв Світу у цьому є смішними. Тобто і Марія теж була винна? Бачу, що ти мабуть з РПЦ, абонесторіанка.
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Понтію Пілату було усе одно. Іісус сам вже бачив чим закінчиться, він не сподівався на той кінець, якому він навчав і апостолів, і євреїв. Пілат спитав його - ти цар? Ісус відповів - ти сказав. Пілат сказав - я не бачу, щоб цей чоловік щось зробив зле. Він ваш цар - ви його й судіть. Його й засудили. Але навіть не це головне, перед цим, коли Ісус проповідував у храмі - він дав кілька притч, які прямо вказують, що євреї будуть вигнані з землі своєї за те, що зроблять з ним. А щодо Єрусалиму - сам сказав, що євреї скоро не будуть в нім жити.
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Говорив це Пілат, але його слова не були щирими. Все було підготовлено заздалегідь, бо у Римській імперії переслідували християнство, розуміючи його як боротьбу за визволення від влади Риму. Якби Понтію Пілату було все рівно, то він би не арештував Ісуса. Рошення суду було зрозумілим заздалегідь, про Ісус знав. Це лише про євреїв Ієрусалиму, а як щодо євреїв Хазарії, Еритреї...? Вони взагалі іншої крові, тому відпочивайте і мені через кілька годин на роботу🤔
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Ти просто не дивишся, чому вчив Іісус. Іісус вчив, що той, хто буде страждати чи вмре за нього - той буде стояти поряд з ним. Але ніхто поряд з ним не став. То довга історія - іди спати. Християни з вас такі - що "смотрю в кнігу - віжу фігу". А ти персонально чорноротий.
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Бог - еврей. Богиня - еврейка. Святые - евреи.
Вы поклоняетесь евреям и их же поносите. Вот и вся суть христосовца.
Читайте, быть можеь излечитесь от тысячелетнего мракобесия.
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/55648/Taksil%27_-_Svyashchennyii_vertep.html
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Раніше під цим ніком була жінка з національної меншини. Тепер цей нік у тебе, чоловіка. Що відбувається?
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видно, що з тими пузатими синами Привозу нема в Одесі кому боротися.
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Так і не треба, бо вони не подібні московським поліцаям.
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Якби вони були не потрібними, то їх би звільними. А так кожна влада їх тримає і платить. Ось навіть Авакова за відомі злочини влада не звільняє.
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А що ви хотіли - це Одеса. Там в кожного хлопчика є або єврейська мама, або єврейська бабуся.
Як в тому анекдоті:
- Изя, кушай борщик, шоб ты сдох. Тебе нужно поправиться.
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не в кожного, а то вийде, що Одеса населена єірейськими біженцями, яких Бог розігнав по світу за страту Ісуса. А якщо Бог жене народ, то люди мають його підтримувати.
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Так предки тих одеських євреїв були біженцями. Історія давня і пов'язана з Інквізицією в Іспанії.
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Торквемада, який був євреєм. А потім вони прийшли в Османську імперію, яка була також в Хаджибеї (потім Одеса).
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Пять лет назад российский суд незаконно приговорил к 20 годам лишения свободы украинского историка и журналиста Станислава Клыха - якобы за участие в Чеченской войне. К этой дате и была приурочена сегодняшняя акция, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Думскую.

Высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь. Источник: https://censor.net.ua/p3142362
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Більшість голосувала за Зе і тому не прийшла на мітинг?
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Нацжёны - ффсё. У пана атамана нема золотого запасу. Дурики тугрики отработали - и на помойку Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 5588
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В Одесі кажуть:"Хто усра...ся?-Невістка!-Так її ж дома нема. -Тай шо-он її труси висять!"
Це часом не про Вас?
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«Русскій мір».

«Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении.



Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Выплаты занимают половину зарплаты женщины в 15 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, ей нужно проработать почти 260 тысяч лет.»
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у тої жінки практично нема стимулу працювати - де б не працювала - всюди лишиться бідною через борг.
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Думаю, що вона знала що заповнювала🤗 Пообіцяли їй гроші за анкету, а вона повірила. Не треба бути дурою.
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Їй взагалі не треба працювати, немає сенсу. З таким боргом для неї найкраще сидіти у в'язниці та доживати свій вік на казенних харчах.
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це хибна думка - думати, що за гратами не працюють.
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Ето позор украинскому государству. За 6 лет войны вражеское консульство до сих пор работает в Украине. Лучше бы проводили акции в Киеве под АП чтобы ни Парашенко ни Зеленский не отпустили сотни росийских боевиков которых можно было выменять на наших людей
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Чому Зеленський не розриває дипвідносини з росією?
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Ты чевойта? Хошь шоб Яндекс сделку разорвал? Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 628
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Ну я так понимаю ты за пороха , а порох не разрывал , так что как ты можешь быть против того чтобы ЗЕ повторял за порохом?
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Поблизу одного з колимських концтаборів 1949р за наказом Москви живцем потоплено в болоті близько 3000 українських дівчаток віком 12-14 років «чтоб нєкому било рожать бандєровцев».
http://bilahata.net/u-boloti-na-kolymi-try-tysiachi-divchat-ukrainok-vtopyly-zhyvtsem/?fbclid=IwAR2tX4f-3i5YEXQaN68IwmDs5gxy7al2KfCufQMBhoG4CjgKRFIZ8RRihpo

Тільки знищення носіїв «русського мира» зупинить цих виродків☹️
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А як було на Соловках із інвалідами. А ще були депортації та баржа Арабатської Стрілки... Багато було злочинів комунізму, який є суттю росії. Ця імперія повинна бути знищена.
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Ти такий завзятий, Алі хандра, що хочеться тебе послати в атаку імперії нищити.
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А я це роблю. Просто вам незрозуміло, що робити це можна по різному.
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нічого ти не робиш, насправді, окрім сварок в інтернеті.
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Тобі це невідомо, але я ще працюю. Тому не треба звинувачень.
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Та, всем известно, кем ты "працюєш" - провокатором и стукачем на Совете Форумчан. Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 7420
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Працюєш? Це ти називаєш працею?
Лопату взяв і бігом працювати, йолопе.
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рашка НЕ МОЖЕ піти з Донбасу - там територія військових злочинів, страшних. Рашка НЕ МОЖЕ допустити туди міжнародні інстанції. Тому всі оті пропозиції Бені "спочатку вибори, а через місяць вони вийдуть"- то свідома брехня. Далі Зе розведе руками: "Хотів як краще, але мене кинули"
(C)
@vasil56_chenko
🤔
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Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 1555

Карта лісових пожеж Сибіру і карта Криму ! Співпадіння? От сиджу і думаю.
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Коротко о других акциях:
Харьков - уборка мусора
Бердянск - восстановление и ремонт бордюр у памятника

Киев - очистка острова от мусора и хлама

Одесская область - посещение детишек в детском доме


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долучайтесь!
Українці блокують канал «Анатолій Шарій». В мережі опублікована інструкція до акції «ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!» - Блог Ярослава Бондаренко
(C)
@kyivkanev
👍
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Прям театр одного хворого Акция в поддержку узников Кремля прошла под российским консульством в Одессе - Цензор.НЕТ 1735 нічного будочного дякуна!!
🤣🤣
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Глядя на такие акции, кажется, что на дворе 2014 год
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