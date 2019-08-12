 Акція на підтримку в'язнів Кремля відбулася під російським консульством в Одесі. ФОТОрепортаж

П'ять років тому російський суд незаконно засудив до 20 років позбавлення волі українського історика і журналіста Станіслава Клиха - нібито за участь у Чеченській війні. До цієї дати й була приурочена сьогоднішня акція, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Думскую.
Висловити протест проти дій Росії прийшло лише п'ять одеситів. Поліцейських теж було небагато - сім.
"Ми не маємо забувати про українців, які утримуються в російських в'язницях, і підтримувати їх, - упевнений організатор пікету Олександр Шелковенков. - Сьогодні п'ять років з дня арешту Станіслава. За фальшивим обвинуваченням йому дали 20 років. Він зазнавав і зазнає тортур, в ув'язненні почалися проблеми зі здоров'ям".
Учасники акції закликали громадськість не забувати про заручників Кремля, підтримувати їх в ув'язненні листами.
За даними українського омбудсмена, зараз у російських в'язницях перебуває 150 українських політв'язнів і військовополонених.
Нагадаємо, у травні 2016 року Верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. Згідно з версією російського слідства, Клих і Карпюк під час Першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню. Міністерство юстиції України неодноразово направляло в Росію запити про передачу Карпюка і Клиха.
Під час "слідства" до українців для вибивання свідчень застосовували тортури, які, за словами правозахисників, вплинули на психічне здоров'я Клиха.
Правозахисний центр "Меморіал" у Росії визнав Клиха і Карпюка політв'язнями. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International заявила, що засуджені в Росії Карпюк та Клих стали жертвами "пародії на правосуддя".
У квітні 2018 року апеляційна інстанція Свердловського обласного суду визначила стягнути з політв'язнів-українців Миколи Клиха і Станіслава Карпюка 1 мільйон рублів моральної компенсації за "вбивство" російського солдата в Першій чеченській війні.
Вы поклоняетесь евреям и их же поносите. Вот и вся суть христосовца.
Читайте, быть можеь излечитесь от тысячелетнего мракобесия.
https://www.e-reading.mobi/bookreader.php/55648/Taksil%27_-_Svyashchennyii_vertep.html
Як в тому анекдоті:
- Изя, кушай борщик, шоб ты сдох. Тебе нужно поправиться.
Высказать протест против действий России пришло всего пять одесситов. Полицейских тоже было немного - семь. Источник: https://censor.net.ua/p3142362
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Більшість голосувала за Зе і тому не прийшла на мітинг?
Це часом не про Вас?
«Задолжавшая два миллиарда рублей дворник рассказала о своем положении.
Несколько лет назад женщина при собеседовании на должность курьера заполнила несколько бланков, после чего оказалась учредителем обанкротившейся компании, на которой висел кредит в 32 миллиона долларов. Выплаты занимают половину зарплаты женщины в 15 тысяч рублей. Чтобы погасить долг, ей нужно проработать почти 260 тысяч лет.»
http://bilahata.net/u-boloti-na-kolymi-try-tysiachi-divchat-ukrainok-vtopyly-zhyvtsem/?fbclid=IwAR2tX4f-3i5YEXQaN68IwmDs5gxy7al2KfCufQMBhoG4CjgKRFIZ8RRihpo
Тільки знищення носіїв «русського мира» зупинить цих виродків☹️
🤣
Лопату взяв і бігом працювати, йолопе.
(C)
@vasil56_chenko
🤔
Карта лісових пожеж Сибіру і карта Криму ! Співпадіння? От сиджу і думаю.
Харьков - уборка мусора
Бердянск - восстановление и ремонт бордюр у памятника
Киев - очистка острова от мусора и хлама
Одесская область - посещение детишек в детском доме
Українці блокують канал «Анатолій Шарій». В мережі опублікована інструкція до акції «ЗАВАЛИ ЮТУБ ШАРІЯ!» - Блог Ярослава Бондаренко
(C)
@kyivkanev
👍
🤣🤣