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 Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан). ФОТО

Після тривалої хвороби у Володимирі-Волинському помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 в Покровці, майор 51-ї ОМБр Владислав Черниш із позивним Фазан.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку "Книга "Іловайськ. Війна, якої не було".

"Пішов із життя ще один гідний офіцер, але спогад про нього залишиться на сторінках Іловайської хроніки", - йдеться в повідомленні.

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Зазначимо, що в 2014 році завданням опорного пункту №4004 в районі Покровки Донецької області була відсіч ворожим силам, які заходили на територію України з території Росії для надання допомоги незаконним військовим формуванням. Опорний пункт піддавався систематичним мінометно-артилерійським обстрілам.

Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан) 01

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Помер колишній заступник керівника опорного пункту №4004 Владислав Черниш (Фазан) 02
Фото: facebook.com/ilovaysk2014

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142356
 
 
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Уходят герои военные трудности дают глубокий след здоровью вот и уходят герои а этой стране особенно этим мудакам чиновникам им них насрать каждый только щеки надувает и пиариться
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