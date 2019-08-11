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 Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Під час морського походу три навчальні катери ВМС "Сміла", "Чигирин" та "Нова Каховка" пройшли протоку Босфор і зайшли в порт Гельджук, до головної бази ВМС Турецької Республіки.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 01

Під час переходу морем курсанти провели низку тренувань, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами.

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 02

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Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 03
Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 04

Нагадаємо, у складі екіпажів близько 50 курсантів другого й п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 05

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Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 06
Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини 07

Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Республіка Болгарія).

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Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142329
 
   
 Топ коментарі
 
Сім футів під кілем,та попутного вітру!
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Украинским ВМС - Быть , не смотря ни на что !!! Слава Украине !!!
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если дело пойдёт нормально, то американцы еще Айлендов дадут и возможно пару фрегатов.
Как в своё время дали туркам и полякам.
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Какой там киль.. Учебные катера. В посл. 5 лет использовались как жилье для курсантов.
Россияне в 2014-м побрезговали ими и отдали назад
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Украинским ВМС - Быть , не смотря ни на что !!! Слава Украине !!!
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если дело пойдёт нормально, то американцы еще Айлендов дадут и возможно пару фрегатов.
Как в своё время дали туркам и полякам.
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так чо они сделали: ПРИшвартовались (прибьіли) или ОТшвартовались (покинули)?
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в заголовке ОТШ, автор статьи - тормоз.
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Небольште плавучие казармы, если точнее. Россияне их вернули нам в 2014-м, приняв за металлолом
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Кстати по размеру эти корабли втрое больше тех самых артиллерийских катеров типа Гюрза...
И максимально вмещают 13 человек команды + 28 курсантов... 40 метров в длину, почти 9 в ширину... Такие вообще ближе к кораблям, чем к катерам...
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чуть чуть не дотягує до авіаносців классу "Німітц" Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 768
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Кузю.побив кран..його списали на металобрухт
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прочиталось Кузю «полюбив » кран ...
Дійсно дефлорував він його капітально
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Из рашаСМИ на посмеяться
11.08.2019 Американские СМИ спрогнозировали результат войны США и России на море.
Гипотетический вооруженный конфликт между США и Россией на Черном море может оказаться роковым для американского флота.
К такому выводу пришел автор публикации The National Interest.
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Ну, журналисты везде -- кушать хотят...)
И, хоть Омериге и п...дец, что-то мне подсказывает, оплату за заказуху он взял не рублями..)))
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ще б форму їм..бл...поставили самого довговязого біля ,самого коренастого Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 178
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Табуретки на мостике - просто огонь! Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 7671
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Це не штатні тубарєткі. Штатні повинні закріплюатись до палуби на випадок шторму, інакше літатимеш разом з тубареткою.))
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И холодильник перемотан чёрной изолентой, хотя по всем правилам чинить нужно синей изолентой.
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Катера сейчас используются как плавучие казармы, поэтому пойдет и изолента для проживания курсантов
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Это флотская синяя изолента, её после монтажа красят, шоб врраги не догадались! Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини - Цензор.НЕТ 7805
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Сейчас навёл справки. На учебных кораблях действительно допускается чинить холодильники чёрной изолентой и даже скотчем... Виноват, был не прав.
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Якщо ви про фото (див. нижче), то там не холодильник і не ізоляційна стрічка. Це електричні кабелі, чорного кольору.


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Бро морємани, а шо, зараз кораблі «оТшвартовуються» до пірсу?
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ну хорошо хоть кацапоиды не захватили в плен. разрешают пока что по черному морю плавать
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Они их уже захватывали 5 лет назад. Дряные катера оказались - вернули обратно
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У Украины не только сильнейшая армия но и сильнейшие ВМС.
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