 Три навчальні катери з українськими курсантами пройшли протоку Босфор та відшвартувались у головній базі ВМС Туреччини. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

Під час переходу морем курсанти провели низку тренувань, прокладали курс, вдень і вночі несли вахту сигнальниками, рульовими, радіометристами.

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Нагадаємо, у складі екіпажів близько 50 курсантів другого й п’ятого курсів Інституту ВМС, Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут, а також другого курсу відділення військової підготовки Морехідного коледжу технічного флоту Національного університету "Одеська морська академія".

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Згідно з планом, навчальні катери відвідають порти Констанца (Румунія) і Варна (Республіка Болгарія).

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