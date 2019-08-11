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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Москва (619) протест (968)

 "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

У мережі опублікували вражаючий знімок, як люди йдуть на одну зі станцій московського метро через коридор із правоохоронців.

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію опублікував на сторінці у фейсбуці Олександр Верховський.

Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 01

Дивіться також: На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Під фото користувачі активно залишають коментарі.


Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 02
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 03
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 04
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 05
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 06
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 07
Привіт, четвертий рейх, ЧеКістан-2019: коридор з ОМОНу перед входом у московське метро 08

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.

Дивіться також: У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142316
 
   
 Топ коментарі
 
Надеюсь понятно для чего нужен был Майдан и ради чего плягла Небесная сотня
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Замість знаку "М" - треба вивісити «Arbeit macht frei».. Адольф Алоїзович з пекла аплодує хуйлу..
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73 процента братьев телезебилов приветствуют диктатуру и твердую руку в мягкой дупе соседа.
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Ми маємо можливість споглядати початок кінця чергового великого пшику на рашці. Як завжди далі "народних гуляній" діло не піде.
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єволюційний розвиток гомо сапієнс---людина з палицею--"Космонавт" з дубинкою "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 13
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Я не удивлюсь если ещё последуют взрывы в московском метро "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 8921 .
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Не, взрывы - это ближе к "выборам"), точнее к спец.операции под кодовым названием "выборы". Настоящих, реальных выборов с непредсказуемым концом, с допуском всех, на обосРахе нет уже почти треть века.
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НЕМАЄ підстав зараз ФСБ ЩОСЬ ПІДРИВАТИ В мОСКВІ.. "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 6906 "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 3287
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Каждому мацквичу и посетителю метро по почетному караулу! А ху@ло в метро не передвигается, все на ху@не...
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Айдер Муждабаєв
2 год ·

На самом деле, чтобы прекратить эти протесты в Москве, нужно всего десятков пять полицаев и ни одной дубинки. Надо разрешить митинг прямо на Красной площади, но с условием. На него через рамки пропускать только тех, кто распишется полицаям, что считает Крым украинским. И всё, 99,99% этой «оппозиции» ветром сдует. На Красной площади соберутся человек семь. Потому что сущностный разницы между большинством тех, кто сейчас выходит, и теми, кого посылает их разгонять, не существует. Им просто не нравится что-то в рейхе, но сам рейх они любят. Неудивительно, что на вчерашнем митинге были флаги СССР.


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Кацапобыдлу всё равно. У них на генетическом уровне закреплено,что так и должно быть.
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12:02, 11 августа 2019На улице Забелина один из полицейских, задерживавших девушку, ударил ее кулаком в живот
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дрыщь-садист почувствовал власть над своими согражданами, а должн был почувствовать кол в сраке "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 333
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зато крымваш жрите суки это только начало все прелести еще впереди
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Избирателям оппозиционной платформы посвящается ."Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро - Цензор.НЕТ 1568
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я не знаю что такое чекистан , но я знаю что североазиатское псевдогоссударство засрашка- изгойка 404 имеет одно из назавной мордовско - удмуртский каганат.
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Справа и слева - очередь дэбилов за жетончиками???
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