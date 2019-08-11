 "Привіт, четвертий рейх", "ЧеКістан-2019": коридор з ОМОНу перед входом у московське метро. ВРАЖАЮЧЕ ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, фотографію опублікував на сторінці у фейсбуці Олександр Верховський.
Під фото користувачі активно залишають коментарі.
Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.
Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.
2 год ·
На самом деле, чтобы прекратить эти протесты в Москве, нужно всего десятков пять полицаев и ни одной дубинки. Надо разрешить митинг прямо на Красной площади, но с условием. На него через рамки пропускать только тех, кто распишется полицаям, что считает Крым украинским. И всё, 99,99% этой «оппозиции» ветром сдует. На Красной площади соберутся человек семь. Потому что сущностный разницы между большинством тех, кто сейчас выходит, и теми, кого посылает их разгонять, не существует. Им просто не нравится что-то в рейхе, но сам рейх они любят. Неудивительно, что на вчерашнем митинге были флаги СССР.