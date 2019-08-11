 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив уповноважений із прав дитини в Москві Євген Бунімович.
"Понад десять неповнолітніх було затримано, але точних цифр наразі немає", - сказав він. За його словами, "більшість вже відпустили".
Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.
Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.
Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.
3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.
Майдан почався з того, що Беркут жорстко розправився зі студентами на мирній демонстрації.
Але у випадку з парашею, цей закон не діє. Дам на очах батьків будуть дітей вбивати, а ті тільки радіти - кредит хоч загасять.
1.Царь
2. Силовики
3. Смерды
4. Фотографы
2) Бояре
3) Челядь
4)Смерды
5) Кавказцы
А фотографы из 3 п стебаются над п.4 или реже из 5п над 3п и 4п
Эта канешно очень важная информация . Ни один украинец не смог бы пережить этот день , еслиб Цензор это не напечатал . Дяка , теперь мне легче
сущие псы иногда,
чем им страшней наказание
те им милей господа"
Слова російського поета Некрасова, сказані ним більш ніж півтора сторіччя тому - стосуються і нинішньої кацапні.. Рабами були, рабами є і рабами будуть..
Лаптями були, лаптями і залишились.
https://youtu.be/dIEyV1aqwa8
https://www.youtube.com/watch?time_continue=16&v=tG_1qG4kbK0
Нам не бьіть с вами даже сводньіми.(С)
Слава Украине!!))
Один из главных исламских праздников мусульмане отмечают на шести площадках в столице. Движение транспорта в районе мечетей будет перекрыто или ограничено до 11 часов.
за гарного царя-хуйла !
безнадійна нація - єдиний вихід - повне їх знищення!!!
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Слава Украине!!)
Они кирпичами срут, что бьі не бьіло как в Украине или в 90-е, реально верят, что єтот баланс им нахаляву устаканится)))
Маленький ватник бутылку нашел
Мимо Кадыров вразвалочку шел
Ватан зазевался и не извинился
И вот на бутылку в прыжке приземлился))
Загадка: скільки на цьому фото зівак з смартфонами?
Ось основна причина початку майдану 2014 року
А скінчилось все так
За их и нашу свободу! Презирать российских протестующих - это не лучший аутотренинг (колонка главного редактора) | Новости Одессы
Даю 146% что у них пойдет не так, а мьі потом гавно лопатой жрать будем.
Но если есть такие дурачки, пусть лезут.
Таки так
Так смешно, как кацапы не произносят в словах, а особенно в именах, последние гласные буквы: ребят, Марьян, Лен, Ир, Юль. Всегда их по этому признаку вычисляю в интернетах. Интересно, это им просто лень договорить слово до конца или рускагаварящая щелепа так устроена?