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 Фоторепортаж, За кордоном
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Все про:Москва (619) протест (968) Росія (19309)

 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх. ФОТОрепортаж

На акції протесту опозиції в Москві, яка відбулась у суботу, 10 серпня, було затримано понад десять підлітків.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс", про це повідомив уповноважений із прав дитини в Москві Євген Бунімович.

"Понад десять неповнолітніх було затримано, але точних цифр наразі немає", - сказав він. За його словами, "більшість вже відпустили".

Фото REUTERS

На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 01

На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 02
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 03
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 04
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 05
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 06
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 07
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 08
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 09
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 10
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 11
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 12
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 13
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 14
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 15
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 16
На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх 17

Нагадаємо, за підрахунками волонтерського проекту "Білий лічильник", на дозволеному владою мітингу на проспекті Сахарова в Москві взяли участь до 60 тис. осіб. На акціях на території всієї Росії затримано 325 осіб.

Дивіться також: У Москві та російських регіонах відбуваються акції на підтримку чесних виборів. ВIДЕО

Нагадаємо, з середини липня в Москві відбуваються акції протесту, учасники яких вимагають допустити незалежних кандидатів на вибори в міську думу. Поліція і Росгвардія жорстко розганяють демонстрантів. На двох акціях, що відбулись 27 липня і 3 серпня, затримували не менше тисячі осіб.

Через протестні виступи порушено кілька кримінальних справ: про перешкоджання діяльності московських виборчкомів і "московську справу" про масові заворушення.

3 серпня в Москві відбулися масові акції протесту проти недопуску опозиційних кандидатів на вибори в Московську міську думу. Поліція масово затримувала їхніх учасників, журналістів і тих, хто випадково опинився в центрі міста. За даними ЗМІ, затриманнями керував колишній полковник українського "Беркута" Сергій Кусюк, який займався розгоном протестів на київському Майдані, а після революції втік до Росії, де його взяли на роботу в російські правоохоронні органи. Такі ж акції відбувались 27 липня і плануються на кожну суботу.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142312
 
   
 Топ коментарі
 
Ось це фото чудово характеризує ті "протести".
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 1847
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Ось так виходять на протести в Україні .. На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3025
.На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 1665 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 5305
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На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3123

Лаптями були, лаптями і залишились.
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впечетление будто в москве мусоров больше чем москвичей ...а так смотрю трон зашатался главное революцию творить в столице .а не в каком то пригороде
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сцарь со скоморохами кататься паехали по новым землям . Туземцев сматреть и себя дарагова веселить , тешить . Не царское это дело холопов усмирять , опричники и джигиты по норам разгонят пока сцарь развлекаться будут .Ничего там НЕ поменялось за 500 лет . Орда дикая ......со смартфонами вместо погремух и колокольчиков на шапках
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Революція Травень 68 почалась з того, що силові структури жорско побили мирних протестантів - студентів.
Майдан почався з того, що Беркут жорстко розправився зі студентами на мирній демонстрації.

Але у випадку з парашею, цей закон не діє. Дам на очах батьків будуть дітей вбивати, а ті тільки радіти - кредит хоч загасять.
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Шо за революція в травні 68 року? В Чехословаччині?
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На Рашке у мусоров есть законное право стрелять по мирным без предупреждения. Так же на Рашке могут посадить на 20 лет за нападение на мусора. Там уже выход на протест уже как геройство должно рассматриваться. Посмотрел бы я как бы ты вышел в Мацкве с коктейлем молотова сжигать мусоров. Если даже сейчас все рабы молча наблюдают беспредел властей сидят по домам и только подгавкивают из под кровати.
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Ты не путаешь с Америкой? Я не помню чтобы в РФ кого-то убивали на митингах
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Ось це фото чудово характеризує ті "протести".
На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 1847
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много полиции и фотографов....и мало революционеров...в москве будет очередной пшик На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4398
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Тю. У нас фотографи прийматимуть закони і то нічо.
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в минулій Раді закони приймав козак Гаврилюк - пережили - переживемо і фотографів...
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Сравнил тоже , у них мотивации разные , фотограф "любит" Украину,как актрису из немецких сериалов.
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шаман идет на москву, будет там ***** раздалбывать!
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Интересна структура тамошнего общества:
1.Царь
2. Силовики
3. Смерды
4. Фотографы На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 6306 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4048 На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 4048
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1)Царь
2) Бояре
3) Челядь
4)Смерды
5) Кавказцы
А фотографы из 3 п стебаются над п.4 или реже из 5п над 3п и 4п
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" На акции протеста оппозиции в Москве, которая прошла в субботу, 10 августа, было задержано больше десяти подростков "

Эта канешно очень важная информация . Ни один украинец не смог бы пережить этот день , еслиб Цензор это не напечатал . Дяка , теперь мне легче На акции в Москве задержали больше десяти несовершеннолетних - Цензор.НЕТ 8541
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" Люди холопского звания
сущие псы иногда,
чем им страшней наказание
те им милей господа"
Слова російського поета Некрасова, сказані ним більш ніж півтора сторіччя тому - стосуються і нинішньої кацапні.. Рабами були, рабами є і рабами будуть..
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Не брешіть,там все згідно закону навіть Європа це підтверджує,повернувши Росію в ПАРЕ
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Батькам штрафа влупят, а потом они влупят по заднице.
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Духа не у вас бьіть свободньіми,
Нам не бьіть с вами даже сводньіми.(С)
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Пофиг. Надеюсь что в скором будущем они перегрызут глотки друг другу. Чем больше кацапня будет мочить своих, тем меньше внимания будет Украине🤔
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В Москве ограничено движение транспорта из-за Курбан-байрама
Один из главных исламских праздников мусульмане отмечают на шести площадках в столице. Движение транспорта в районе мечетей будет перекрыто или ограничено до 11 часов.
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у вас помилка! )) нема вже мацкви) є мацквабад - столиця ісламского світу!
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Да все норм, ну, як на ту помийницю. Скоро почнуть затримувати підозрілих котів та собак і горобців з воронами...
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кацапи на завжди залишаться рабами, адже всі їх протести проти поганих бояр,
за гарного царя-хуйла ! На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 2945
безнадійна нація - єдиний вихід - повне їх знищення!!!
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Кацапня- запевай: другой такой страны не знаю,где так вольно дышит человек...
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Ось так виходять на протести в Україні .. На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 3025
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Кацапы ,все вместе взятые,не стоят даже ногтя этой девушки!!
Слава Украине!!)
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Мне как-то пофиг эта инфа. Чужая страна, чужие нравы. Заботят только новости Украины.
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Поменяют одного царя на другого, им до демократического баланса противовесов и зрелого гражданского общества, как до луньі раком.
Они кирпичами срут, что бьі не бьіло как в Украине или в 90-е, реально верят, что єтот баланс им нахаляву устаканится)))
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А есть высеры Мокрона и Мрекель о "ценностях" и угроза ссанкций за этот цирк?)

Маленький ватник бутылку нашел
Мимо Кадыров вразвалочку шел
Ватан зазевался и не извинился
И вот на бутылку в прыжке приземлился))
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Всё у них прекрасно: и погода, и ОМОН на улицах, и действия ОМОНа великолепны!!! Можно правда пожёстче! На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 7194
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На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 836
Загадка: скільки на цьому фото зівак з смартфонами?
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А где результат? В результате болишинство из майдановцев было убито а беркут как нивчем небывало продолжает работать сменив одежку. А при власти остались те же только сменив главаря.
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Украинцы славятся короткой памятью, миролюбием и покладистостью. И уже забыли что с ними делала власть. Зато власть не забыла тех кто против нее выступил 5 лет назад и потихоньку уничтожает их.
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Кацапику ми пам'ятаємо хто ми, де земля наша, нам чужого не треба і ніякі ми не миролюбиві і далеко не покладисті, дивись світлини майдану і хоча б ці що в новині, зроби висновки, хто є хто!
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На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 342
Ось основна причина початку майдану 2014 року
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Если будем поддерживать и у них что то пойдет не так, будут биндерьі во всем виноватьі.
Даю 146% что у них пойдет не так, а мьі потом гавно лопатой жрать будем.
Но если есть такие дурачки, пусть лезут.
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Это называется тоталитаризм . У нас граница общая с тоталитарным азиатским государством .А вас по прежнему удивляют эти фото оттуда , и совершенно НЕ удивляет что на 5 году войны мы до сих пор имеем с ним безвизовый режим .Правда ведь это нормально?? Именно так и считали бывший президент и наш министр Иностранных дел . Они ведь просто объяснили ,,зачем он, если они не представляют миграционной опасности" ...Кто ещё не понял так они не представляют опасности с их слов ......Я вот понял что как раз они то и представляют для нас опасность .И те за поребриком , и те кто за безвиз с первыми
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те кто за безвиз с мордвой ( свиношныри) сейчас хвосты поподжимали немного.
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Ну дык, нас полностью устраивают зебилоиды в этом вопросе - они тему безвиза с мордвой, аккуратно свернули в трубочку и засунули себе в зад На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 8471
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Для непонятливых напомню что вопрос безвиза с мордвой был застопорён в Раде именно барыгой (лично) и его говорящей собачкой Климом .Причём тут Зе ? Через год спросим с Зе . А новая Рада уже собиралась и вносила свои предложения на сей счёт ? Он уже отреагировал , дал свои комментарии ?
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Хммм. А почему через год? Пороха критикуют за действия с первых дней, с чего зеле такая индульгенция? И почему у вас критика пороха а не рады во время его каденции? А сейчас мы вдруг не можем критиковать зелю, ждём раду? Двойные стандарты? Не?
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кого это "нас"? я к примеру не голосовал за штейна, и не собирался даже.
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Нууу.. Выбор во втором туре был невелик. Либо Вальцман, либо Зельцман На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 7941
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Новый состав Рады собирался ? Внёс предложение новому Президенту? Прошлый состав Рады обращался с таким предложением к прошлому главе страны , он его отверг .
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Бьют их там, что ли? А по нам вообще стреляют из артиллерии разных калибров.
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Как все круто поменялось. Теперь бунты на Рашке а в Украине рабы забились в норы и терпят беспредел властей
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А в чем, соевый глист ,на данный момент появляется беспредел властей в Украине ?
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В перевернутый или сгоревший автозак людей не сажают
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ЗАБЕЙТЕ НА НИХ ТАМ БЕЗНАДЕГА! НЕ ХОТЯТ ОНИ БОРОТСЯ ЗА СВОБОДУ, ВСЕ ЧТО МОГУТ, КРИЧАТЬ ПАЗОР И СНИМАТЬ ТОЛПОЙ НА ТЕЛЕФОНЧИК ВИДОСИКИ. ИХ ГОПГВАРДИЯ ПО МАСКВАБАДУ ЗАГОНЯЛО КАК СТАДО. НЕ ХОТЯТ ОНИ ПРИЗНАТЬ ЧТО КРИКАМИ УЖЕ НИЧЕГО НЕ СДЕЛАЕШЬ! НЕ В МОРДОРЕ!
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Поганые москали против Царя Путина восстали??? В Сибирь сослать Холопов. На акції в Москві затримали понад десять неповнолітніх - Цензор.НЕТ 6553
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Рывалюционеры сраные! На колени, смерды!
Так смешно, как кацапы не произносят в словах, а особенно в именах, последние гласные буквы: ребят, Марьян, Лен, Ир, Юль. Всегда их по этому признаку вычисляю в интернетах. Интересно, это им просто лень договорить слово до конца или рускагаварящая щелепа так устроена?
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"..Людк, а Людк! Тьфу, деревня" - "Любовь и голуби"
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