 Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь. ФОТО

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже упродовж 10 років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Путіна супроводжували "глава" Криму Сергій Аксьонов і т.в.о. "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляється на сайті Кремля.
Нагадаємо, під час захоплення Криму російськими військами навесні 2014 року байкери "Нічних вовків" на чолі із Залдостановим брали активну участь у блокуванні українських військових частин і організації мітингів на підтримку російської окупації. Залдостанов також є особистим другом Путіна, той багато разів брав участь у заходах клубу, зокрема і в Криму ще до окупації півострова, і надає клубу державну підтримку, зокрема фінансову.
Через активне сприяння окупації півострова Залдостанов-Хірург перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади; членам клубу "Нічні вовки" також часто відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.
Ничего, выстояли и переломили ситуацию.
Выстоим и мы.
х.з. зачем ты это сюда притащил.
Буду знати шо Вася, який вкрав мішок цукру і Петя, який вкрав магазин - "один чорт".
Будь на місці Васі і сядь на 5 років, а Петя відмажеться(або в крайності - умовно два роки)
один чорт бл.
Ты знаешь, я же выше написал - я х..., то есть весьма удивлен - тебе на молекулы разжевать что абсолютно любой народ, любая власть кратно лучше чем рашка/совок?
рабааами, ага, хотели их сделать - больше вложить надо чем толку будет. после совкожопых варваров то.
А сравнивать завоевателей и пытаться среди них найти лучших и худших - это абсурд. Что поляки, что немцы едва ли чем-то лучше русских/коммунистов.
У тя Вася убьет дочь, а Петя украдет машину, а я судья - и посажу обоих на 3 года. Типо - оба же злые, не? И удивлюсь твоим воплям
Тебе понравится? Травма у тебя походу, как и у всех кукарекалок о фошистах, но по-совковому имея ввиду немцев, даже делая сравнение с красножопыми - типо обое рябое.
подсказка(может кто-то умный прочитает, хотя умный и так знает) - лысый в кепочке, а потом усатенький сухоручка....
чьими стараниями в смысле началось.
но не стоит - живи и дальше в твердой уверенности что фермер Вольф со Швабии пришел, затратив уйму денег чтобы отобрать лапти и клячу у Ивана с Фрязино
не хочу общаться с совком. совок(как понятие) это просто вершина, например - "100%" это есть это аксиома и абсолют чего-то. тупость, раболепие, зависть, желание везде насрать.
Оказывается весь мир это сборище ваты, т.к. нацистская идеология везде запрещена, в отличии от коммунистов. Рогули, что с них взять.
Різниця між наці та коммі - наці знищували ЧУЖІ народи, а коммі - свій народ. Все.
оооо, водки нет - иди под шконку.
сразу так и подумал шо совок ватноголовый
НАЦИСТЫ они!!! если ты понимаешь смысл этого слова!!!
б*же, совок настолько оскотинил большинство, что оно будет повторять шо рабство - это свобода и наоборот.
за сралиным скучаешь? могут повторить
а наш Зеленский на лисапете.