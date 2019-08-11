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 Політика України
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Все про:Путін (10363) Севастополь (198) Аксьонов (85)

 Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь. ФОТО

Президент Росії Володимир Путін знову незаконно, без узгодження з владою України прибув в окупований Севастополь, щоб взяти участь у черговому шоу російського мотоклубу "Нічні вовки".

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже упродовж 10 років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Путіна супроводжували "глава" Криму Сергій Аксьонов і т.в.о. "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляється на сайті Кремля.

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Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь 01
Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь 02
Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь 03
Фото: kremlin.ru

Нагадаємо, під час захоплення Криму російськими військами навесні 2014 року байкери "Нічних вовків" на чолі із Залдостановим брали активну участь у блокуванні українських військових частин і організації мітингів на підтримку російської окупації. Залдостанов також є особистим другом Путіна, той багато разів брав участь у заходах клубу, зокрема і в Криму ще до окупації півострова, і надає клубу державну підтримку, зокрема фінансову.

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Через активне сприяння окупації півострова Залдостанов-Хірург перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади; членам клубу "Нічні вовки" також часто відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142303
 
 
 Топ коментарі
 
Колона гомосятини на чолі з педофілом. Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 281
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это правда смешно.....
Идиоты.... Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 8062
И выглядят как идиоты на этих мотоциклах..... - под власовским флагом и гербом СССР, но с 2-х главой курицей...
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Совок 45 лет издевался над странами Балтии.
Ничего, выстояли и переломили ситуацию.
Выстоим и мы.
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Перед этими 45 годами проСовок издевался над ними примерно 300 лет.
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Во-вошка, опять в ночную смену выгнали ироды?
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Да уж . Даже из генсеков такого лицемерства никто себе не позволял . Гавном воняет - оно рулит дальше , - как фашист-оккупант из советских фильмов . Каски и пулемета не хватает на каляске , а рядом с власовским трикалором свастики в красном знамени . Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 8340
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Из генсеков Брежнев очень любил рулить, но правда автомобилями.
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Против бандюковича - брежнев - пацан . У брежнева всего-лишь 80 раритетов .
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Нормульно... -- мне нравится. ...я без политики -- сыдю в Бундесе, смотрю мультики про мотоциклистов, когда делать нефуй ...*)
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Нахрін нам новини кацапії ? Он в Данії вже другий теракт за тиждень-відповідь кацапів за блокування Північного потоку-2
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А если Дания проведёт теракт в Москве ?
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На одном матоцикле ... . С ним на одном гектаре срать опасно .
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А мотоцикл опять с автоматической коробкой как тот трайк на котором он приезжал на эту хирургическую гомосятину или уже научился ездить на мотоцикле?
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..вот бы дашку им туда в кустцы (ДШК-М-ку)...
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Ну зачем же? Это уже терроризм. Пусть бы хотя бы повернул резко вправо и их все троих накрыло мотоциклом
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Смысл данного события и подачи в новостях ? Не понимаю....
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Там среди них должен быть вилкул и кернес, лижут землю где проехалось *****
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На фото твоем - мужики, а в новости - говно.
х.з. зачем ты это сюда притащил.
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Що ці мужики, що те гавно, одинакові в своїй жорстокості до людей. Це один сорт чмурил.
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А, так ще і німці виморили наших предків мільйони голодом, розстріляли еліту, забороняли мову, опустили до рівня навіть не рабів, а туалетного паперу?
Буду знати шо Вася, який вкрав мішок цукру і Петя, який вкрав магазин - "один чорт".
Будь на місці Васі і сядь на 5 років, а Петя відмажеться(або в крайності - умовно два роки) Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 9645
один чорт бл.
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А, так немцы приезжали освободить и осчастливить украинцев?
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Освободить от коммунистов. Обеспечить свою безопасность. Или комми не визжали шо весь мир должен стать совком убогим?
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Послушай, Британия распалась?(это подсказка)

Ты знаешь, я же выше написал - я х..., то есть весьма удивлен - тебе на молекулы разжевать что абсолютно любой народ, любая власть кратно лучше чем рашка/совок?
рабааами, ага, хотели их сделать - больше вложить надо чем толку будет. после совкожопых варваров то.
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У тебя какая-то травма головы, раз ты считаешь, что если нацисты для кого-то являются злом, то коммунистов при этом обязательно считают добром.
А сравнивать завоевателей и пытаться среди них найти лучших и худших - это абсурд. Что поляки, что немцы едва ли чем-то лучше русских/коммунистов.
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Я же бл., выше НАПИСАЛ!!!
У тя Вася убьет дочь, а Петя украдет машину, а я судья - и посажу обоих на 3 года. Типо - оба же злые, не? И удивлюсь твоим воплям Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 9413

Тебе понравится? Травма у тебя походу, как и у всех кукарекалок о фошистах, но по-совковому имея ввиду немцев, даже делая сравнение с красножопыми - типо обое рябое.
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А, ну то есть миллионы убитых евреев и вся Европа в руинах - это так, мелочи по сравнению с коммунистами. Ясно-понятно.
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А ты в курсе из-за "кого" это все началось, а?
подсказка(может кто-то умный прочитает, хотя умный и так знает) - лысый в кепочке, а потом усатенький сухоручка....
чьими стараниями в смысле началось.
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Так это лысый в кепочке и усатый привели контуженного ефрейтора к власти?
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ты удивишься Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 8392

но не стоит - живи и дальше в твердой уверенности что фермер Вольф со Швабии пришел, затратив уйму денег чтобы отобрать лапти и клячу у Ивана с Фрязино Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 8012

не хочу общаться с совком. совок(как понятие) это просто вершина, например - "100%" это есть это аксиома и абсолют чего-то. тупость, раболепие, зависть, желание везде насрать.
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Оказывается у вышиваты чтобы считаться совком достаточно ставить знак равенства между нацистами и коммунистами.
Оказывается весь мир это сборище ваты, т.к. нацистская идеология везде запрещена, в отличии от коммунистов. Рогули, что с них взять.Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 8645
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Для УКРАЇНЦІВ (не хахлов, не малоросов) і фашисти, і комуняки - це два "сміттєвих вітри" різного напрямку але приблизно однакової забрудненості. І вся історія Вялікіх та Атєчествєнних війн - це історія зміни окупаційних режимів.
Різниця між наці та коммі - наці знищували ЧУЖІ народи, а коммі - свій народ. Все.
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Какой это еще свой, если коммунисты - это сплошь евреи и русские. А уничтожают украинцев.
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Я вважаю коммі більшим злом ніж наці. Нажаль коммі підсадили на свій ментальний сифіліс чимало українців. Зазвичай із соціальних низів.
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Это тебе в савецкой школе такую херню рассказали?
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Мимо. Я савецких школ не застал. А ты видимо в украйинськых националистив начитался, что немцы пришли на белых конях и всех кормили шоколадками?
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украйинськых националистив\\\\\\\\\

оооо, водки нет - иди под шконку.
сразу так и подумал шо совок ватноголовый
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на обоих фото - ФАШИСТЫ!!!

НАЦИСТЫ они!!! если ты понимаешь смысл этого слова!!!
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Кажется со своей кликухой ты ооочень сильно погорячился. Я же выше разжевал - и до дятла бы дошло - а тут как Пилип с конопель завопил "андрей муд**"(полную кликуху грех называть, ибо Эйнштейн тоже был мудрым(реально))
б*же, совок настолько оскотинил большинство, что оно будет повторять шо рабство - это свобода и наоборот.
за сралиным скучаешь? могут повторить Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь - Цензор.НЕТ 4455
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Каци і мациклєтку передрали з німецької. У них все вкрадене.
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Схоже, але зараз мотоцикли американськи!
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Педікі на велосіпедике. Ночние телкі в єскорте
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фашисткая кодла с куйлом празнует...скоро кремль будет уничтожен.дело времени
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Этот мотоцикл с дистанционным управлением. Оператор сидит в чёрном минивене с тонированными стёклами и орудует джойстиком. А двойник путина делает вид, что переключает передачи и рулит. На самом деле, он только пердит, а Аксёнов нюхает.
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Поцыки на моциках. Скобеева скажет, что байкерское движение пришло в Америку из рассеюшки.
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Сама дурна істота собака. Гавкає на колесо.
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Моцык дали с коляской чтобы оно случайно не перевернулось
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да он ногами до земли не достанет на мотоцикле...там или скутер или так
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С боковим причепом в рази більше можливості накритись мокрим рядном.
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На Маскве смута, а xy@ло-пу с новой шалавой гоняет на мотоциклетке, показивая опозиции свою невозмутимость.
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Похож на Путина, но то не Путин, а двойник.
Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 5729

а наш Зеленский на лисапете.

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Какие же они убогие,скорей бы сдохли...
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я уж больно волнуюсь а розовые косметички не забыли а то без них им не комфортно Путин привез на мотоцикле Аксенова и Развожаева на байк-шоу в оккупированный Севастополь - Цензор.НЕТ 4216
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А Пуйлу космонавтом стать слабо, улетел к куям и не вернулся, а вся Земля вздохнула свободно, долетался наконец-то.
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Є міжнародна Угода, яка забороняє виводити в Космос будь-що патогенне
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Ху@ло на ху@не выгуливает гоблина в коляске! Только рамсы попутал, выгуливай урод жабообразный по мкаду, а не по нашей земле!!!
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Эх, был у меня мотик с коляской ИЖ -Планета. До сих по помню приятный звук мотора и запах сгоревшего масла. С удовольствием снова бы проехал.
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Яка афігєнна "новина", та ще й з яскравими світлинами...відразу починає нудити і кортить зблюнути.
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я знову ж, в 2984-й раз переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!
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Нарешті Вовік відключив цапам в Крим електрику, яку Мародер постачав їм всі п'ять років
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Цікаво, а як би сталін та деды, які воювали та гинули побачили таких своїх нащадків, які катаються як фашисти на мотоциклах та щей під трьохкольоровою тряпкою РОА, що б вони з цими холуями зробили і як бі закінчилася війна?
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А ты не летчик.. а я была так рада..Из батискафа на мотоцикл, как то не креативно. Пора в космос ( желательно в одну строну).
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А позаду горить сибір, тоне далекий схід, вибухають склади, і радіація розноситься вітром від вибуху чергової вендервафлі.
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