 Путін привіз на мотоциклі Аксьонова та Развожаєва на байк-шоу в окупований Севастополь. ФОТО

За повідомленнями російських агентств, він приїхав на шоу на мотоциклі з коляскою і привітав російських байкерів із тим, що вони влаштовують цю акцію в Криму вже упродовж 10 років, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Путіна супроводжували "глава" Криму Сергій Аксьонов і т.в.о. "губернатора" Севастополя Михайло Развожаєв, повідомляється на сайті Кремля.

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Фото: kremlin.ru

Нагадаємо, під час захоплення Криму російськими військами навесні 2014 року байкери "Нічних вовків" на чолі із Залдостановим брали активну участь у блокуванні українських військових частин і організації мітингів на підтримку російської окупації. Залдостанов також є особистим другом Путіна, той багато разів брав участь у заходах клубу, зокрема і в Криму ще до окупації півострова, і надає клубу державну підтримку, зокрема фінансову.

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Через активне сприяння окупації півострова Залдостанов-Хірург перебуває в санкційних списках, зокрема США і Канади; членам клубу "Нічні вовки" також часто відмовляють у в’їзді до країн ЄС та інших держав для проведення там пропагандистських проросійських акцій.