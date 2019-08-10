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 Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід". ФОТОрепортаж

В оперативно-тактичному угрупованні "Схід" відбулися змагання між розрахунками великокаліберної артилерії, реактивних систем залпового вогню та екіпажами самохідних артилерійських установок.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 01

Учасники змагалися в декількох спортивних і професійних номінаціях і демонстрували не лише індивідуальні навички, а й злагодженість роботи в команді. Саме це суттєво впливало на остаточне місце команд у турнірній таблиці.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 02
Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 03

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Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 04
Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 05

У нелегкій боротьбі в номінаціях на найкращий екіпаж САУ і розрахунок РСЗВ перші місця посіли команди окремої бригади морської піхоти. А найкращим розрахунком великокаліберної артилерії стала команда окремої артилерійської бригади.

Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 06

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Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ Схід 07

Варто додати, що незабаром переможці почнуть підготовку до фінального етапу змагань на першість серед артилерійських підрозділів Об'єднаних сил.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142265
 
   
 Топ коментарі
 
добрі кадри Україна підготувала для імперської армії, куди нас всіх веде каманда Зє!
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Пока под новостью нет экспертного заключения от Igor L, попрошу всех воздержаться от каких либо комментариев. 😉
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Свинку жалко ? Не ешь мясо .Жуй траву ! Кстати я за траву НЕ голосовал в первом туре , а ты мудрый нарiд НЕ голосовал же за свинарник в первом туре , я надеюсь ?
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добрі кадри Україна підготувала для імперської армії, куди нас всіх веде ******* Зє!
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так скока лєт засиралі моск поголов'ю квартальнимі хіханькамі
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Свинку жалко ? Не ешь мясо .Жуй траву ! Кстати я за траву НЕ голосовал в первом туре , а ты мудрый нарiд НЕ голосовал же за свинарник в первом туре , я надеюсь ?
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поздравляем! молодцы!!!
(а вообще-то так интересно, если вдуматься, звучит - "морские пехотинцы" и "артиллерийский расчет " - и море и пехота и артиллерия... короче - современные Боги войны!!!)
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Пока под новостью нет экспертного заключения от Igor L, попрошу всех воздержаться от каких либо комментариев. 😉
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Так уже не за горами из-за бугра слышен цокот копыт "главного эксперта ЦН" по всем вопросам, укушенного в мозг гриценко, Igorя L !!! Морські піхотинці вибороли першість у конкурсі на найкращий артилерійський розрахунок ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7872
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На передовую бегом свое умение применять
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Лучше бы убили 40 сепаров за своих четырех. Стрелки блин, когда сбоку не рвется.
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