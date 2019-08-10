 На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"10 серпня о 5:25 у місті Запоріжжя на вул. Донецьке шосе, 2-А, на території газової автозаправки, під час заправки вибухнув газовий балон. Як наслідок, загорівся автомобіль. Постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.
Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 5:42. Унаслідок займання знищено один автомобіль і пошкоджено дві автозаправні колонки.
До гасіння залучалось дев'ять людей особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.
Интересно, как саму АЗС заправляют, с каких "газовозов" и какое в них давление ездит рядом с нами по дорогам. Возможно и газ бодяжат с воздухом.
а как же ТО баллонов, каждые 4 года?
и 20 - ІV - это что за цифры? до этого эксплуатировать? или просто так какие-то цифры...?
но ...я не уверен.
Что за "хлопок"?!
Россиянам запретили слово Взрыв . Хлопок - слово которое надо писать в новостях
« : 08 Август 2019, 10:26:08 »