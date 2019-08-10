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 На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина. ФОТОрепортаж

У Запоріжжі на території газової автозаправної станції під час заправки вибухнув газовий балон із подальшим загоранням автомобіля, постраждала одна людина.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"10 серпня о 5:25 у місті Запоріжжя на вул. Донецьке шосе, 2-А, на території газової автозаправки, під час заправки вибухнув газовий балон. Як наслідок, загорівся автомобіль. Постраждала одна людина", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники ДСНС ліквідували пожежу о 5:42. Унаслідок займання знищено один автомобіль і пошкоджено дві автозаправні колонки.

До гасіння залучалось дев'ять людей особового складу та дві одиниці техніки ДСНС.

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На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина 01
На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина 02
На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина 03
На заправці в Запоріжжі вибухнув газовий балон в автомобілі, постраждала одна людина 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142257
 
 
 Топ коментарі
 
Думаю, это дата следующей проверки баллона, типа "годен до..".
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Наверно, могла и АЗС быть неисправна и давать больше 200 атмосфер. Палка о двух концах.
Интересно, как саму АЗС заправляют, с каких "газовозов" и какое в них давление ездит рядом с нами по дорогам. Возможно и газ бодяжат с воздухом.
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ни хрена себе! говно-баллон! старье-ржавье... или металл сэкономили...
а как же ТО баллонов, каждые 4 года?
и 20 - ІV - это что за цифры? до этого эксплуатировать? или просто так какие-то цифры...?
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Думаю, это дата следующей проверки баллона, типа "годен до..".
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На балоне написано не 20-IV, а 20 МПа - максимально допустимое давление.
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не спорю...может быть... но мне казалось и какие-то даты должны стоять....
но ...я не уверен.
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Прочитал на другом ресурсе вместо АЗС ... АЭС - аж поплохело
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Якого беника він взагалі туди заїхав, газові заправки зазвичай мають бути окремо.
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на территории газовой автозаправки во время заправки произошел хлопок газового баллона автомобиляИсточник: https://censor.net.ua/p3142257

Что за "хлопок"?!

Россиянам запретили слово Взрыв . Хлопок - слово которое надо писать в новостях
« : 08 Август 2019, 10:26:08 »
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