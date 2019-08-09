 Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Національної поліції Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ.
"Зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Один із них в минулому міг мати стосунок до МВС", - написав Небитов.
За його словами, автомобіль злочинців зупинили в Обухівському районі через годину після повідомлення про стрілянину.
Також він зазначив, що потерпілий дістав вогнепальне поранення в груди.
"Зараз потерпілий у лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі", - додав він.
Також глава Нацполіції області оприлюднив відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на потерпілого.