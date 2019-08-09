 Під час стрілянини під Києвом чоловік дістав сім вогнепальних поранень, поліція затримала підозрюваних. ФОТОрепортаж

Про це повідомив у Facebook глава обласного управління Національної поліції Андрій Небитов, передає Цензор.НЕТ.

"Зловмисниками виявилися жителі Харківської області. Один із них в минулому міг мати стосунок до МВС", - написав Небитов.

За його словами, автомобіль злочинців зупинили в Обухівському районі через годину після повідомлення про стрілянину.

Також він зазначив, що потерпілий дістав вогнепальне поранення в груди.

"Зараз потерпілий у лікарні. У нього сім вогнепальних поранень. За його життя борються лікарі", - додав він.

Також глава Нацполіції області оприлюднив відео з камер спостереження, на якому зафіксовано напад на потерпілого.

Читайте також: Чоловіка, який двічі вистрілив в охоронця кафе у Полтаві, затримано, - поліція