EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Суспільство
  3825  33
Все про:КПІ (9) добровольці (327) Гуменюк (6)

 Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка - батька п'ятьох дітей, успішно вступили в КПІ. ФОТО

Троє синів загиблого під Дебальцевим у серпні 2014 року командира 11-го батальйону територіальної оборони "Київська Русь" Олександра Гуменюка вступили в КПІ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав їх хрещений батько Дмитро Христюк.

Він зазначив: "Брати Гуменюки: Олег, Максим, Святослав.

Ще 5 років тому, коли загинув в зоні АТО їх батько, їм було по 10 років. За п’ять років без батька, було по-різному.... Але все здолали, руки не опускали, рухалися вперед.

Нещодавно закінчили школу. Здали ЗНО. Вступили до ВНЗ.

Читайте також: "Треба не тільки кричати: "Слава Нації", потрібно робити "смерть ворогам", - Грицак прочитав лекцію студентам КПІ. ФОТОрепортаж

Сьогодні всі разом - з хлопцями і з Софією Таран святкуємо вступ!:)
З 1 вересня - студенти Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Олег Гуменюк - Фізико-технічний інститут, спеціальність: кібербезпека ІТ.
Гуменюк Святослав - факультет інформатики та обчислювальної техніки, спеціальність: інформаційні системи та технології.
Максим Гуменюк - факультет прикладної математики, спеціальність: комп’ютерна інженерія ІТ.

Олександр Гуменюк, перший комбат і засновник 11 батальйону "Київська Русь" пишався би своїми синами... І я пишаюся своїми похресниками!"

Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка - батька пятьох дітей, успішно вступили в КПІ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142234
 
   
 Топ коментарі
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
"Еще 5 лет назад, когда погиб в зоне АТО отец, им было по 10 лет". Тобто вони вступили до ВУЗу в 15 років!? Вони всі вундеркінди чи я щось не так зрозумів?
 показати весь коментар
 
 
поступили без очереди, без экзаменов, по льготе?

и сколько проучатся?
 показати весь коментар
 
 
нет. За МОИ деньги - это и МОЯ жизнь.

Я лично против льготников. Любых - сирот, не сирот все равно.

Льготники порождают низкий профессионализм. А отсутствие профессионализма - это то, что я ненавижу больше всего в людях.

И тем более если бездарей лечат за МОЙ счет.
Так что это - МОЕ дело.
 показати весь коментар
 
 
Мабуть ви нічого не знаєте про КПІ.Бездарі там довго не витримують, бо треба вчитися.
 показати весь коментар
 
 
С чего они вам бездарями показались? По фото? Вы экстрасенс? Не завидуйте. Всем места хватит под солнцем.
 показати весь коментар
 
 
Нашими заробленими грішми і нашими життями ми зобов'язані їхньому батькові. Як і іншим воїнам, яки нас захистили. Хлопці МОТИВОВАНІ вчитися і працювати. Їм дали не рибу, а вудку. Нехай втримають її в руках і стануть Громадянами, як їхній загиблий батько.
 показати весь коментар
 
 
І ця вудку важко втримати, бо вони обрали важкий шлях - навчання в КПІ. Не потягнуть цю спеціальність, то переведуться на ту, де зможуть вчитися. Зараз в КПІ бюджетних місць вистачає. Потім виявляється, що більшість випускників КПІ стали гарними спеціалістами, навіть що вчилися на "задовільно".
 показати весь коментар
 
 
Якщо будуть наполегливо вчитися, то отримають дипломи магістрів. Все залежить від повсякденної праці, бо талант тут дає лише 10%.
 показати весь коментар
 
 
мне не нужно чтобы меня лечил "магистр с дипломом".

Мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ. А кто у него был отец - мне все равно.

герои - это хорошо, а непрофессионализм и льготники - это днище.

я лично могу одобрить только повышенные стипендии тем кто хорошо учится. Точка.
 показати весь коментар
 
 
во-первых, это был не ответ, а порча времени.

а во-вторых, на МОЙ коммент вы не ответили - т.к. сказать нечего.

может выучатся, а может нет. А вот то что займут чужое место - это 100%.

Всех льготников - в топку. согласен платить повышенные стипендии ТОЛЬКО хорошим ученикам. Остальные пусть идут мести двор или мыть посуду.
 показати весь коментар
 
 
Відповідаю ще раз. Ніхто в КПІ не знає чи витримає навчання. Ви цього не розумієте, бо нічого не знаєте про КПІ. Заробити звичайну стипендію в КПІ дуже важко, тому не порівнюйте КПІ з різними псевдоуніверситетами. Чуже місце ніхто не займає.
 показати весь коментар
 
 
>>А вот то что займут чужое место - это 100%.<<
Чиє ЧУЖЕ? Переміщених діток сєпарів? Оті справді мають мести вулиці.
Вони зайняли СВОЄ місце, оскільки втратили батька, який потенційно міг би дозволити вчитися на платному відділенні. Тим більш хлопці склали ЗНО. І як правильно пише Ali Hasan, тупакам в КПІ нема чого робити. Це у совку тупаки могли піти по камсамольський чи спортивній лінії.
 показати весь коментар
 
 
Це дуже складні спеціальності, особливо - прикладна математика. Звичайно, що вони були добре підготовлені до вступу і навчання.
 показати весь коментар
 
 
если они - дети профессионального военного, то им было лучше поступать в лицей Богуна.
 показати весь коментар
 
А может они отцу пообещали, что посвятят себя науке, а не военному делу? Мы ведь этого не знаем.
 показати весь коментар
 
 
Вони дорослі люди і самі розібралися куди вступити. Плюс в КПІ досить серйозна військова кафедра. А те що ці хлопці в разі необхідності відслужать, а не відкосять як ДЕХТО - я маю сумнівів.
 показати весь коментар
 
 
Эти мальчишки тройняшки, я их помню еще по сюжетам 2014-го года.
 показати весь коментар
 
 
Все трое погнались за "длинным рублем" и модой. Было время,когда все повально шли в экономисты и юристы,теперь все идут в программисты.
 показати весь коментар
 
Не йдуть усі у програмісти, бо багатьом не дає то ся ця наука.
 показати весь коментар
 
 
Ну эти ж все трое пошли в айтишники,потому,что сейчас эта сфера самая оплачиваемая. В развитых странах,программист зарабатывает наравне с преподавателем в вузе ,а у нас перекос в десятки раз.
 показати весь коментар
 
Мотиви могли бути різними, але гроші завжди впливають на вибір спеціальності. Не бачу в цьому поганого.
 показати весь коментар
 
 
Тоді чому сотні тисяч лобуряк працюють продавцями, охоронцями і таксистами, а не йдуть у викладачі або програмісти?
 показати весь коментар
 
 
льготники - дети воинов АТО поступают просто подавая документы, без экзаменов.

Если окажется что не тянут - их отчислят после максимум 2 семестра.

То есть дети заняли чужие места.

Вот пройдет год, тогда будет понятно - был ли смысл. не знаю случая, чтобы льготник вырос профессионалом.

Нахлебник остается нахлебником - независимо, какое именно чужое место он занял. Все ему должны, а сам он не должен никому.

Льготы - это совок, и результат - низкий профессиональный уровень и отсутствие конкуренции.
 показати весь коментар
 
Знаю багато тих, кого відрахували без пільг. Також є ті, хто вчився і закінчив маючи пільги. Все залежить від праці, а перший курс це загальні дисципліни.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТФотоСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору