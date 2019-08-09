 Троє синів загиблого комбата 11-го батальйону Гуменюка - батька п'ятьох дітей, успішно вступили в КПІ. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці написав їх хрещений батько Дмитро Христюк.
Він зазначив: "Брати Гуменюки: Олег, Максим, Святослав.
Ще 5 років тому, коли загинув в зоні АТО їх батько, їм було по 10 років. За п’ять років без батька, було по-різному.... Але все здолали, руки не опускали, рухалися вперед.
Нещодавно закінчили школу. Здали ЗНО. Вступили до ВНЗ.
Сьогодні всі разом - з хлопцями і з Софією Таран святкуємо вступ!:)
З 1 вересня - студенти Національного технічного університету України "КПІ ім. Ігоря Сікорського"
Олег Гуменюк - Фізико-технічний інститут, спеціальність: кібербезпека ІТ.
Гуменюк Святослав - факультет інформатики та обчислювальної техніки, спеціальність: інформаційні системи та технології.
Максим Гуменюк - факультет прикладної математики, спеціальність: комп’ютерна інженерія ІТ.
Олександр Гуменюк, перший комбат і засновник 11 батальйону "Київська Русь" пишався би своїми синами... І я пишаюся своїми похресниками!"
и сколько проучатся?
Я лично против льготников. Любых - сирот, не сирот все равно.
Льготники порождают низкий профессионализм. А отсутствие профессионализма - это то, что я ненавижу больше всего в людях.
И тем более если бездарей лечат за МОЙ счет.
Так что это - МОЕ дело.
Мне нужен ПРОФЕССИОНАЛ. А кто у него был отец - мне все равно.
герои - это хорошо, а непрофессионализм и льготники - это днище.
я лично могу одобрить только повышенные стипендии тем кто хорошо учится. Точка.
а во-вторых, на МОЙ коммент вы не ответили - т.к. сказать нечего.
может выучатся, а может нет. А вот то что займут чужое место - это 100%.
Всех льготников - в топку. согласен платить повышенные стипендии ТОЛЬКО хорошим ученикам. Остальные пусть идут мести двор или мыть посуду.
Чиє ЧУЖЕ? Переміщених діток сєпарів? Оті справді мають мести вулиці.
Вони зайняли СВОЄ місце, оскільки втратили батька, який потенційно міг би дозволити вчитися на платному відділенні. Тим більш хлопці склали ЗНО. І як правильно пише Ali Hasan, тупакам в КПІ нема чого робити. Це у совку тупаки могли піти по камсамольський чи спортивній лінії.
Если окажется что не тянут - их отчислят после максимум 2 семестра.
То есть дети заняли чужие места.
Вот пройдет год, тогда будет понятно - был ли смысл. не знаю случая, чтобы льготник вырос профессионалом.
Нахлебник остается нахлебником - независимо, какое именно чужое место он занял. Все ему должны, а сам он не должен никому.
Льготы - это совок, и результат - низкий профессиональный уровень и отсутствие конкуренции.