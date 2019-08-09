 Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Цього року представники Збройних Сил України візьмуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, в позначенні сил противника OPFOR, а також у штабах батальйону, бригади і дивізії. Окремо слід відзначити українську групу спостерігачів та інструкторів, які під час багатонаціональних навчань оцінюватимуть дії підрозділів за натовськими стандартами.





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До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща. Перед відрядженням за кордон цей підрозділ повернувся з району проведення операції Об'єднаних сил, де виконував бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки.





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"Рота бере участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року. Штатна техніка - БМП-2 - не підводила нас у бою, витримає і навчання, - зазначив Борщ. - Екіпажі БМП досвідчені, перед виходом у поле кілька разів перевіряють машини. Тому техніка хоч і не нова, але надійна".





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У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке рішення організаторів, як зізнаються учасники навчань з інших країн, внесе динамічність і потребує вжиття нестандартних рішень на "несподіванки" українських спецназівців.







У багатонаціональному навчанні "Combined Resolve-12" братимуть участь військовослужбовці з 21 країни.