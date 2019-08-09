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 Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12. ФОТОрепортаж

Український зведений підрозділ ЗСУ прибув на базу багатонаціонального міжвидового центру з підтримки боєготовності, що в місті Хоенфельс (Німеччина), для участі в багатонаціональних навчаннях Combined Resolve-12.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства оборони.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 01

Цього року представники Збройних Сил України візьмуть участь у навчаннях у складі основних багатонаціональних сил BLUFOR, в позначенні сил противника OPFOR, а також у штабах батальйону, бригади і дивізії. Окремо слід відзначити українську групу спостерігачів та інструкторів, які під час багатонаціональних навчань оцінюватимуть дії підрозділів за натовськими стандартами.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 02
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 03

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів. ФОТОрепортаж

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 04
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 05

До складу сил BLUFOR увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" на БМП під керівництвом капітана Олександра Борща. Перед відрядженням за кордон цей підрозділ повернувся з району проведення операції Об'єднаних сил, де виконував бойові завдання на Донецькому напрямку поблизу Авдіївки.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 06
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 07

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Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 08
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 09

"Рота бере участь у бойових діях на Донбасі з 2014 року. Штатна техніка - БМП-2 - не підводила нас у бою, витримає і навчання, - зазначив Борщ. - Екіпажі БМП досвідчені, перед виходом у поле кілька разів перевіряють машини. Тому техніка хоч і не нова, але надійна".

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 10
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 11

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Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 12

У складі сил позначення противника OPFOR діятиме підрозділ Сил спеціальних операцій ЗСУ. Таке рішення організаторів, як зізнаються учасники навчань з інших країн, внесе динамічність і потребує вжиття нестандартних рішень на "несподіванки" українських спецназівців.

Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 13
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 14
Рота 93-ї ОМБр і бійці ССО прибули до Німеччини для участі в міжнародних навчаннях Combined Resolve-12 15

У багатонаціональному навчанні "Combined Resolve-12" братимуть участь військовослужбовці з 21 країни.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142233
 
   
 Топ коментарі
 
при порошенко ЗСУ почали ставати армією, а не збіговиськом злодіїв і дуболомів у погонах,хоча, якщо відверто ,то і нині в армії ,ще багато непотрібу
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В 2014 году зар.плата офицера всу была 3500- 4000 гривен плюс атошные, 4500. Сейчас солдат получает около 30 000. Вот такой вор Порошенко. И кстати, зехуйло снял уже надбавки с офицеров зсу, потому что у нас не войны.
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Вот так Порошенко разворовал армию. Ну увидим что сделает зе инциндент. Хотя и так уже видно, ни,чего хорошего.
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Вот так Порошенко разворовал армию. Ну увидим что сделает зе инциндент. Хотя и так уже видно, ни,чего хорошего.
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при порошенко ЗСУ почали ставати армією, а не збіговиськом злодіїв і дуболомів у погонах,хоча, якщо відверто ,то і нині в армії ,ще багато непотрібу
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В 2014 году зар.плата офицера всу была 3500- 4000 гривен плюс атошные, 4500. Сейчас солдат получает около 30 000. Вот такой вор Порошенко. И кстати, ******* снял уже надбавки с офицеров зсу, потому что у нас не войны.
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на последнем фото зачетный волчара на башне Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 - Цензор.НЕТ 7898 интересно на всех БМП такие ?
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Опять всех обижать будут и выигрывать третий раз подряд..
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Цікаво, системи хоч не хохли ************* налагоджували? Не буде так як у минулому році?
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Зеленский, куда ты отправил наших детей? Зачем это все? Верни ребят домой к своим семьям! Рота 93-й ОМБр и бойцы ССО прибыли в Германию для участия в международных учениях Combined Resolve-12 - Цензор.НЕТ 9505
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Вы там это... Не сильно то обижайте наших союзничков... Но и все все тонкости "игры" им не показывайте.. Мало ли... Сегодня они наши союзники, завтра *****...
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