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 Економіка, Фоторепортаж
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Все про:податкова міліція (1280) Одеська область (1051) паливо (219) ДФС (2285)

 Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено "продукції" на 8,1 млн грн. ФОТОрепортаж

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС в Одеській області спільно з працівниками ГУ БКОЗ СБ України під процесуальним керівництвом обласної прокуратури ліквідували незаконне масове виробництво пального на території регіону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДФС.

Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 01

В рамках проведення операцій "Акциз-2019", "Рубіж", "Бастіон" і розслідування кримінального провадження за ч. 2 ст. 204 і ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено, що через одну з мереж АЗС регіону здійснюється реалізація пального за готівку без відображення згаданих операцій в бухгалтерському та податковому обліку.

При цьому частина палива надходила на АЗС з підпільного виробництва, розташованого на території області, а частина - ввозилася в Україну без митного оформлення, в т.ч. контрабандним шляхом.

Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 02

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Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 03
Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 04

За результатами санкціонованих обшуків, проведених на території області, ліквідовано незаконне масове виробництво пального, вилучено з незаконного обігу та передано на відповідальне зберігання понад 153 тонн паливно-мастильних матеріалів (бензин марок "А-92", "А-95", "А-95+", дизельне пальне) і майже 14 тис. літрів спирту загальною орієнтовною вартістю 8,1 млн грн, а також обладнання для незаконного виробництва вартістю 2 млн грн і майже 280 тис. грн неврахованої готівки.

Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 05

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Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 06
Податкова міліція і СБУ ліквідували підпільне виробництво пального на Одещині, вилучено продукції на 8,1 млн грн 07

Зараз вирішується питання про накладення арешту на вилучене майно.

Триває слідство.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142221
 
 
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Ємкості для зберігання - бачу, виробництва не побачив..
" При этом часть топлива поступала на АЗС с подпольного производства, расположенного на территории области, а часть - ввозилась в Украину без таможенного оформления, в т.ч. контрабандным путем" .Источник: https://censor.net.ua/p3142221

Цензор - хто вам тексти пише, Одеська область по вашому не Україна, яке митне оформлення? Чомусь згадалась безсмертна фраза лаврова..
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в Україні вміють боротися з виробництвом ...
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Благодаря подпольному горючему цены на горючее не ползут вверх. Не трогайте его ироды!
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