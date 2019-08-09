 Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

Щороку відзнаку присуджується курсанту, який продемонстрував високі результати в навчанні і під час іспитів. Цьогоріч в Академії навчалося 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 різних країн - від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.

Артем - кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчалися в Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди.

Нагороду українському курсанту вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті, кавалер Ордена Британської Імперії.

На випускній церемонії також були присутні батьки Артема.

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