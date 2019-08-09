EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
  3415  43
Матеріали за темою:
Все про:армія (2529) Велика Британія (1034) курсанти (57)

 Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. ФОТОрепортаж

Українець Артем Бараненко отримав особливу нагороду - Шаблю найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на посольство Великої Британії в Україні.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 01

Щороку відзнаку присуджується курсанту, який продемонстрував високі результати в навчанні і під час іспитів. Цьогоріч в Академії навчалося 33 офіцери, які представляли збройні сили 22 різних країн - від Афганістану, Албанії, Азербайджану до України і США.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 02

Артем - кадет Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного та один із 15 українців, які навчалися в Сандгерсті (Королівська академія приймає слухачів з України з 1997 року). Він став першим українцем, який удостоївся цієї високої нагороди.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 03

Нагороду українському курсанту вручав генерал-майор Пол Ненсон, командувач Королівської академії сухопутних військ Великої Британії в Сандгерсті, кавалер Ордена Британської Імперії.

Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії 04

На випускній церемонії також були присутні батьки Артема.

Читайте також: Українські курсанти пройшли стажування на навчальному кораблі ВМС Румунії, - генконсульство України в Стамбулі. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142218
 
   
 Топ коментарі
 
Чудова новина.. Сподіваюсь - майбутньому генералові ЗСУ дісталась ця шабля.. Щасти..
 показати весь коментар
 
Зольдат-ти старий і тупий. Зеленський не Пєтя,лєнточки по школах не ріже і медальки не роздає. У тебе схиблена уява про роботу президента.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Але такі люди не воюють.В мене раніше знайомй хотів поступити у Львівську академію,але там було на одне місце декілька людей і не зміг він поступити.Це було задовго до війни.А от коли почалася війна,то не було кому йти.Виникає питання,де ж тоді поділися ті,хто закінчував військові академії?
 показати весь коментар
 
 
Во многом согласен,но за этого парня ответ дат ЖИЗНЬ.
 показати весь коментар
 
 
А що Він може зробити? Добавити Вам свого розуму?
 показати весь коментар
 
gtctd dtfbdqpt Ви що інтернет збочинець? Навіщо мене переслідуєте.
 показати весь коментар
 
перевірися у психіатра...і шапочку з фольги...

 показати весь коментар
 
gtctd dtfbdqpt Це вам треба полікуватися.Часто до мене пишите самі.
 показати весь коментар
 
"даст жизнь" - тобто ми не знаємо - може герой новини як раз і буде воювати.
 показати весь коментар
 
Борис Козлов 6516a265 Ключове слово може.В реальності воюють прості солдати,які не були ні в яких академіях.
 показати весь коментар
 
 
Так якщо ви думав шо його там вчили виносливо тєрпєть абстрєли - то ясно шо він цього робити не буде. Простого постав командувати і побачиш що вийде той же Жюков - фпірьод, бабиназаражают)
 показати весь коментар
 
Борис Козлов 6516a265 Британська армія давно не воювала з сильними противниками.В них армія сильна,але за рахунок техніки.
 показати весь коментар
 
Защитнику страны почёт. Этот "президент" встретит его в Борисполе игрой на рояле. Скорее всего вообще не встретит.
 показати весь коментар
 
 
Зольдат-ти старий і тупий. Зеленський не Пєтя,лєнточки по школах не ріже і медальки не роздає. У тебе схиблена уява про роботу президента.
 показати весь коментар
 
 
Молодий Дон Кіхот, проясни будь ласка що такого зробив Зеьцман для країни, щоб не було соромно українцям?
 показати весь коментар
 
 
Ага... Зеленський "крутіший"... Він на віеокамеру шаурму жере, на пляжах, в трусах, "розсікає", і у фонтанах ноги миє... Це дії по "налагоджуванню міжнродних стосунків", і зміцненню та розвитку зовнішньої політики України"...
 показати весь коментар
 
 
Адвокат і вчениий по хімці,коли ти вже угомонишся? Коли ти там баб чпокаеш,як ти хвастався,коли ти під кожною новиною щось пукаеш???
 показати весь коментар
 
"Артюша", не суди по собі... Якщо "пукаєш" ти, то це не значить, що це роблять інші...Я тобі на форумі "муляю"? Не читай...
 показати весь коментар
 
він такий же українець як і Обама, тож можеш по-московськи до нього. українець не висре в "ніку" катеринську хвойдську недобукву "йо-йо" Українського кадета Бараненка нагороджено Шаблею найкращого зарубіжного випускника Королівської академії сухопутних військ Великої Британії - Цензор.НЕТ 5878
 показати весь коментар
 
Чудова новина.. Сподіваюсь - майбутньому генералові ЗСУ дісталась ця *****.. Щасти..
 показати весь коментар
 
 
когда-нибудь он станет настоящим проукраинским государственником и министром обороны Украины!
 показати весь коментар
 
 
Шрек Баблокат Звідки у вас така впевненість? Може він закордоном буде служити.
 показати весь коментар
 
 
Шрек Баблокат Та це лише лозунги,а в реальності все навпаки.Он московити собі їздять по Києві і фотографуються коло сбу,а це показник.Все інше,то самообман.
 показати весь коментар
 
 
РЕСПЕКТ !
Це вже не стара генерація, хохло-кацапстких ІУД.
 показати весь коментар
 
 
gtctd dtfbdqpt Подивіться,за кого голосувала нова генерація.
 показати весь коментар
 
Головне, щоб йому не сказали, як мені, після випуску, в Радянській Армії: "Забудь дедукцію і індукцію, давай продукцію...".
 показати весь коментар
 
Хлопче, дякую. Ти найкращий. Високо тримай голову та честь. Будь взірцем. Повір, ти - ліпший за всіх послів разом узятих. Дякую тобі.
 показати весь коментар
 
 
Друже, погодься, тут хохли намагаються затушувати ФАКТ, що «Украинский кадет Бараненко награжден Саблей лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании».
 показати весь коментар
 
Только инвестиция в человеческий капитал спасёт вас украинцы от нищите.
 показати весь коментар
 
Форумчани скажіть,а чому ви думаєте,що він буде проукраїнським і буде в Україні служити.
 показати весь коментар
 
Підготовка колоніальних кадрів дуже важлива.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТФотоФоторепортаж
 
 
 
 
 
 вгору