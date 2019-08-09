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 Фоторепортаж, За кордоном
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 У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів. ФОТОрепортаж

У Грузії за участі українських морських піхотинців відбулася заключна церемонія міжнародних навчань Agile Spirit 2019. Напередодні відбулися фінальні маневри із залученням всіх учасників.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВМС України.

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 01

У фіналі багатонаціональні сили продемонстрували свої вогневі і тактичні навички з використанням усієї наявної зброї, включно з бронетехнікою і артилерією. Сценарій навчань передбачав командно-штабну та польову підготовку з бойовою стрільбою, взаємодію підрозділів із різних країн під час відпрацювання різних тактичних елементів, а також бойову підтримку в комбінованих операціях.

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 02

На заключній церемонії перед учасниками навчань виступили президент, прем'єр і спікер парламенту Грузії. Найкращі військовослужбовці, серед яких і командир підрозділу українських морських піхотинців старший лейтенант Павло Сбитов, отримали нагороди.

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 03

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У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 04
У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 05

Нагадаємо Agile Spirit 2019 вже вдев'яте проходять у Грузії. У них взяли участь понад 3 тис. військових з 14 країн-членів НАТО і країн-партнерів, а саме: Грузії, США, Великої Британії, Латвії, Литви, Польщі, Норвегії, Бельгії, Болгарії, Греції, Чорногорії, Румунії, Туреччини та України.

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 06

У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 07
У Грузії завершилися міжнародні навчання Agile Spirit 2019, в яких брав участь підрозділ українських морпіхів 08

Метою нинішнього тренінгу стало підвищення сумісності, вдосконалення і підвищення оперативної спроможності під час планування і виконання операцій у багатонаціональному середовищі, а також розвиток можливостей управління і контролю між Альянсом і країнами-партнерами.

Також читайте: Тактико-спеціальні навчання відбулись на Житомирщині в умовах, наближених до бойових, - Міноборони. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142205
 
   
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В Грузии призвали принять закон "об историческом геноциде грузинского народа", естественно русскими. Так что у Украины появился еще один конкурент по геноциду.
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США не верят Москве и готовятся к войне с Россией, наращивая производство ракет-невидимок :

https://www.kavkazcenter.com/russ/content/2019/08/09/118341/ssha-ne-veryat-moskve-i-gotovyatsya-k-vojne-s-rossiej-naraschivaya-proizvodstvo-raket-nevidimok.shtml
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