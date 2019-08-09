 Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Гостра політична реприза
Зеленський про президента Туреччини: "Ердоган - вусатий тарган"
Турецькі гастролі
Пора рвать когти...
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Паралелі історії
Страшний сон
Епічно і красиво
Трансформація "російської ідеї"
Збудуться мрії народні
Так, можуть повторити...
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Стан справ у міжнародній політиці
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Зе-Зе-Зе-Зе-Зе
Гройсман
Все
Больше политических событий и политиков нет. Ну вот шо ты будешь делать. Нет и все.
Ну правильно:хрен-хрін,член-члін.
Так малороска лолка?
Це не натяки. Це публічний ляпас.
Фактично Ердоган сказав: Зєля, ти жалюгідне чмо з браслєтіками замість горішків, ти нічого не робиш для порятунку українських військовополонених. А чого чекати, якщо в перші дні після обрання Шмаркля публічно зневажив Ердогана, коли приїхав на квартальну тусовку в турецький готель?
Ви можете уявити, щоб новообраний президент, наприклад, Польщі, після перемоги приїхав в Трускавець на фестиваль народної пісні, потусив і поїхав? Недорогенькі тоді аж шаурмою давились, виправдовуючи цю дічь: Зєля устал, Зєля поїхав потусіть...
І ніхто. НІХТО не потрудився висвітлити, як цю дічь сприйняли в Турції. Як такий візит сприйняв Ердоган.
Найголовніше тут те, що Ердоган публічно зневажив не просто Зе. В його особі зневажена Україна. Ми стаємо паріями в цивілізованому світі.
Так, Макрон ще зіграє на біс раз чи два при "зустрічі з Зєбилом" - щоб русня втихомирила жовті жильотки. А може й не зіграє. Він вже посилає Зе.
Під цим постом саме час написати красивий комент про те, що Україна була, є і буде, що ми будемо боротись за всьо хороше... Що якось воно буде, що Зєля поки неопитний і скоро прозріє...
Репутація - річ хитка. І Україна її вже втратила. ВиЗробилиЦеРазом.(с)
https://www.youtube.com/watch?v=1x6mashB0KM