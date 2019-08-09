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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Команда Зеленського проти Кличка Обирай свідомо Українські заручники в РФ
 Фоторепортаж
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 Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ"

Підбірка ФОТОжаб від "Цензор.НЕТ"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 01

Гостра політична реприза

Зеленський про президента Туреччини: "Ердоган - вусатий тарган"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 02

Турецькі гастролі

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Туреччині почалася зустріч Зеленського з Ердоганом. ВIДЕО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 03

Пора рвать когти...

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАБУ оголосило підозри у справі "Роттердам+" шістьом особам, зокрема ексглаві НКРЕКП Вовку (оновлено)

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 04

Паралелі історії

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський зателефонував Путіну: "Я дуже вас прошу вплинути на ту сторону, щоб вони припинили вбивати наших людей". ВIДЕО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 05

Страшний сон

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 06

Епічно і красиво

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 07

Трансформація "російської ідеї"

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 08

Збудуться мрії народні

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 09

Так, можуть повторити...

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 10

Путінська мрія…

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журналістку "Reuters" викликали у військкомат повісткою з чоловічим ім'ям після мітингу 27 липня в Москві. ФОТО

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 11

Пригоди Тарантіно у Москві

Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від Цензор.НЕТ 12

Стан справ у міжнародній політиці

Більше фотошоп дивіться тут

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142201
 
   
 Топ коментарі
 
Перекладача Ердогана звільнено,бо не зміг перекласти слово "ПЛІН"(словар -трісочка). Захоплені в плін Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6036

Ну правильно:хрен-хрін,член-члін.
Так малороска лолка?
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Да да ЗЕбилка, тебе бы про Петю фотожабы ото б визжала в экстазе...А если фотожабы про твоего царя то прям вся такая грусная...шо не весело??
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Зе-Зе-Зе-Зе-Зе
Гройсман

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Больше политических событий и политиков нет. Ну вот шо ты будешь делать. Нет и все.
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Перекладача Ердогана звільнено,бо не зміг перекласти слово "ПЛІН"(словар -трісочка). Захоплені в плін Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6036

Ну правильно:хрен-хрін,член-члін.
Так малороска лолка?
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Всё Шоколада ждешь? Уймись, срака слипнется Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7525
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Да да ЗЕбилка, тебе бы про Петю фотожабы ото б визжала в экстазе...А если фотожабы про твоего царя то прям вся такая грусная...шо не весело??
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Тарантино помочился под царь-колокол. В Кремле восприняли, как добрый знак.
Турецькі гастролі, страшний сон, путінська мітка. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7356
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ндя...Из пестни слова не выкинешь. Зелей в Турции разве шо полы не помыли...
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Цікаво, чого зекоманда мовчить, що він там наговорив?
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У зекоманди це називається "відкритість". Зебіли не заперечують
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Бачу, відкриту проголошену зневагу до ЗЕдранта з боку Ердогана, багато трактують як легкі натяки...

Це не натяки. Це публічний ляпас.
Фактично Ердоган сказав: Зєля, ти жалюгідне чмо з браслєтіками замість горішків, ти нічого не робиш для порятунку українських військовополонених. А чого чекати, якщо в перші дні після обрання Шмаркля публічно зневажив Ердогана, коли приїхав на квартальну тусовку в турецький готель?
Ви можете уявити, щоб новообраний президент, наприклад, Польщі, після перемоги приїхав в Трускавець на фестиваль народної пісні, потусив і поїхав? Недорогенькі тоді аж шаурмою давились, виправдовуючи цю дічь: Зєля устал, Зєля поїхав потусіть...

І ніхто. НІХТО не потрудився висвітлити, як цю дічь сприйняли в Турції. Як такий візит сприйняв Ердоган.
Найголовніше тут те, що Ердоган публічно зневажив не просто Зе. В його особі зневажена Україна. Ми стаємо паріями в цивілізованому світі.
Так, Макрон ще зіграє на біс раз чи два при "зустрічі з Зєбилом" - щоб русня втихомирила жовті жильотки. А може й не зіграє. Він вже посилає Зе.
Під цим постом саме час написати красивий комент про те, що Україна була, є і буде, що ми будемо боротись за всьо хороше... Що якось воно буде, що Зєля поки неопитний і скоро прозріє...

Репутація - річ хитка. І Україна її вже втратила. ВиЗробилиЦеРазом.(с)
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Мариуполь... На заднем фоне- шлаковая гора "Азовстали".

Турецкие гастроли, страшный сон, путинская метка. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1867
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Берлин ответил Зеленскому следующим образом: "Немецкие власти не могут озвучить дату возможной встречи лидеров стран нормандского формата, на которой настаивает президент Украины Владимир Зеленский". Об этом сказал представитель правительства Германии Ульрике Деммер.(с)
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А тебе, зеленый дрыщ, нужно , что папередников как всегда, кремлевские твари дерьмом поливали. Не, "зашел на престол" ваш вазелин шестой- путь теперь получает то, что ЗАСЛУЖИЛ , и еще много раз будет отгребать, тупорылая, злобная наркоманская гопота.
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Не звезди. Парашенко с Гнойсманом и Луциком уже в бегах. Так что ни права ни евробляхи благодаря которым Вальцман просрал выборы, вместо того чтобы не быть таким жадным и пойти на встречу людям, никто отбирать не будет.
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Зелібобо, ти скіко днів не просихаєш? Порошенко ще позавчора повернувся з відпочинку в Україну. А Гройсман нікуди і не відїздив... До речі, бляху свою ти вже здав на запчастини?
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Уті-путі, який ти герой... Шоб розібрались з тим чортом?
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страшный сон, это +++++, просто супер, за ней сразу шутка про усатый таракан и термос, кстати, зебилята! чего ваш солнце подобный с раздователем термосов встречался, наверно он подумал что на шару всем выдаёт, лишь бы попасть к нему.
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Вообще рубрика хорошая, бывают смешные вещи, но я б посоветовал под каждым коллажом поставить - "нравиться", "не нравится", чтоб дурь каждого была видна. Мне например понравился второй коллаж про Зе, с велосипедами и Тарантино с *****.
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І головне що про зелю вірно усе розповідають,тож зебілам є про що думати.
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