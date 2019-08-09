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 Політика України, Фоторепортаж
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 Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС. ФОТОрепортаж

Міністерство внутрішніх справ має змістовну основу для підготовки деокупації тимчасово окупованих районів Донеччини.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час візиту в Донецьку область.

"За спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу", - заявили в пресслужбі.

Правоохоронці розробили розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення.

Розроблено розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення та їх необхідного забезпечення – екіпіровка, транспорт, техніка, зв'язок тощо. Також у деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції.

"Донецька область серйозно та глибоко відпрацьовує план з відновлення публічної безпеки та порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей. Країна не стане успішною, якщо ми забудемо про наших громадян по той бік лінії розмежування. Сьогодні ми маємо змістовну основу для деокупації та реінтеграції жителів тимчасово окупованої території в український простір", - відзначив Іван Варченко.

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Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС 01Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС 02
Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142168
 
 
 Топ коментарі
 
Хочу взять участие в деоккупации Крыма и Кубани . Мы своих не бросаем !
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Це підготовку потрібно було проводити з дітьми шкільного віку. Бо сивочолим дідусям- пенсіонерам важко буде проводити деокупавійні заходи.
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Це підготовку потрібно було проводити з дітьми шкільного віку. Бо сивочолим дідусям- пенсіонерам важко буде проводити деокупавійні заходи.
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- Дали ему… десять лет… неделю тому назад…- Ну, вот видите! - сказал Швейк. - Значит, семь дней уже отсидел.(с)
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Ви мені нагадали. За країну у смартфоні. Там немає війни і Донбас під українською юрисдикцією. З одного мультфільму: "Є така країна - Тілі-мілі-трямблія. Там всі ходять головах, а зранку говорять одні одним - "Трям!", що означає "Привіт!".
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а какой у них норматив стрельб из "шмеля"?
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серюня, твой снежный маскхалат сзади не такой уж и снежный.
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Ну Арсен Борисович !!!!!
Оно нащо були гелікоптери !

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Вундербар, зондеркоманден зинд шон фертих!
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Подготовлены почти 800 полицейских, которые будут задействованы в деоккупации Донбасса, - МВД.
Я уже не помню, но у какого-то писателя фантаста, есть рассказ, где космонавт из 20 века, вернулся на Землю после сверхсветового полёта -- а на Земле 22 век.
Ему и грят: Такие, как ты, больше не нужны -- ищи новую профессию...
А было всё просто: Лягаешь спать под специальным колпаком, тебе снится выбор профессий, выбираешь любую... ...и к утру ты Спец в этой профессии.
Один раз в жизни такая возможность давалась!
Космонавт выбрал профессию: "Специалист по ремонту машин времени" -- как самую перспективную и интересную.
Утром встал крутым Спецом -- побежал на биржу труда -- а ему там и грят: Хорошая у вас профессия -- нужная! Токо машину времени ещё не изобрели -- трэба трошки подождать... -- лет через 200 приходите... *)
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Хочу взять участие в деоккупации Крыма и Кубани . Мы своих не бросаем !
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Донбасс ни когда не вернется в состав свинорейха! все помнят многолетние "самообстрелы" и теракты нациков
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Дійсно, режим путіна є нацистським. Скільки ці путінські свині мирних людей повбивали.
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Свинорейх вроде закончился. Народ устал от войны! Может подумаете?
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дятел тупоголовий,НИКОГДА пишеться разом...лишньохромосомна ти дитина ішака і рузької курви.
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Щас тут винторогие и поросячьи сольются в экстазе .
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По "минским соглашениям" они там сами сформируют органы полиции. А эти 800 клоунов есть "халва" для украинского лохтората и распила бюджета.
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шоза бред у мусорских...
военной операции-нет.зачистки-нет,а они уже патрулировать собрались...
воистину,бебебеково войско-непобедимо по тупости.
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Какая ещё там деоккупация ... Видим только у продажных ЗЕбилов не освобождение своей временно оккупированной украинской земли от кремлёвских захватчиков . А всё наоборот преступно бросаем врагу территории ( ст. Луганская ) то что даже освободили раннее ещё при "свинарчуках"
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маловато будет, нужно в четыре раза больше (3200)!
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Де оккупация с точностью да наоборот .Указ главам городских и районных администраций "Луганской народной республики" немедленно подать обращение к "народному совету" о включении в состав "ЛНР" ( оккупированная кремлём лугандония) поселка городского типа Станица Луганская", - сказано в "документе"
Де-факто, издание этого "указа" свидетельствует о том, что продажный ЗЕ и его антиукраинская команда сдали Станицу Луганскую оккупантам и боевикам. И даже если захватом города террористы покажут свое нежелание наступления мира, то нарвутся только на глубокую обеспокоенность, один из важнейших освобожденных населенных пунктов просто преступно передали оккупантам. Со всеми вытекающими в виде кровавых карательных акций против местного проукраинского населения и разграблением пгт.
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Аваков в очередной раз ртом взял Донбасс
Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС - Цензор.НЕТ 3160
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Пусть для начала нацгвардия тренируется на мирных городах Украины по проверке документов по предотвращению правонарушений по правилам задержания.
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