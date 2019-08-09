 Підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні в деокупації Донбасу, - МВС. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС, повідомив радник міністра внутрішніх справ Іван Варченко під час візиту в Донецьку область.
"За спеціально розробленою навчальною програмою підготовлено майже 800 поліцейських, які будуть задіяні до відновлення державного суверенітету на території ОРДЛО. Комплексні тренування пройшли спільно з працівниками Нацгвардії, рятувальної та прикордонної служб. Правоохоронці вивчили міжнародні практики миротворчих місій. Також ретельно вивчається ситуація на тимчасово окупованій території: соціально-економічна ситуація, настрої людей, можливість повернення бізнесу", - заявили в пресслужбі.
Правоохоронці розробили розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення.
Розроблено розрахунок сил та засобів, які будуть нести службу на деокупованих територіях у перший рік після звільнення та їх необхідного забезпечення – екіпіровка, транспорт, техніка, зв'язок тощо. Також у деокупованих районах планується створити 16 відділів та відділень поліції.
"Донецька область серйозно та глибоко відпрацьовує план з відновлення публічної безпеки та порядку в окремих районах Донецької та Луганської областей. Країна не стане успішною, якщо ми забудемо про наших громадян по той бік лінії розмежування. Сьогодні ми маємо змістовну основу для деокупації та реінтеграції жителів тимчасово окупованої території в український простір", - відзначив Іван Варченко.
Оно нащо були гелікоптери !
Я уже не помню, но у какого-то писателя фантаста, есть рассказ, где космонавт из 20 века, вернулся на Землю после сверхсветового полёта -- а на Земле 22 век.
Ему и грят: Такие, как ты, больше не нужны -- ищи новую профессию...
А было всё просто: Лягаешь спать под специальным колпаком, тебе снится выбор профессий, выбираешь любую... ...и к утру ты Спец в этой профессии.
Один раз в жизни такая возможность давалась!
Космонавт выбрал профессию: "Специалист по ремонту машин времени" -- как самую перспективную и интересную.
Утром встал крутым Спецом -- побежал на биржу труда -- а ему там и грят: Хорошая у вас профессия -- нужная! Токо машину времени ещё не изобрели -- трэба трошки подождать... -- лет через 200 приходите... *)
военной операции-нет.зачистки-нет,а они уже патрулировать собрались...
воистину,бебебеково войско-непобедимо по тупости.
Де-факто, издание этого "указа" свидетельствует о том, что продажный ЗЕ и его антиукраинская команда сдали Станицу Луганскую оккупантам и боевикам. И даже если захватом города террористы покажут свое нежелание наступления мира, то нарвутся только на глубокую обеспокоенность, один из важнейших освобожденных населенных пунктов просто преступно передали оккупантам. Со всеми вытекающими в виде кровавых карательных акций против местного проукраинского населения и разграблением пгт.