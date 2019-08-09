 Безліцензійну торгівлю пальним зупинено в Донецькій області: вилучено майже 41 тонну ПММ. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної фіскальної служби.

У межах проведення операції "Акциз-2019" було встановлено жителя Донецької області, який здійснював реалізацію пально-мастильних матеріалів без отримання ліцензії на здійснення зазначеної діяльності.

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За результатами проведених заходів з незаконного обігу вилучено 9 тис. літрів дизельного палива, 9,1 тис. літрів бензину марки "А-95", 10 тис. літрів бензину марки "А-92", 3,6 тис. літрів бензину марки "А-95 Євро" та 9 тис. літрів скрапленого газу загальною орієнтовною вартістю 1,1 млн грн.







Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч.1 ст. 164 КУпАП.