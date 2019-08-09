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 У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи. ФОТОрепортаж

У Верховній Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи з-поміж новообраних народних депутатів України.

Про це повідомляє парламентський кореспондент Цензор.НЕТ.

Участь представників ЗМІ в засіданні не передбачена, однак заплановано брифінги учасників засідання.

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Мета засідання - підготовка парламенту нового скликання до роботи.

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 01

Засідання підготовчої депутатської групи

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 02

Нестор Шуфрич та Сергій Льовочкін ("ОП - "За життя")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 03

Шуфрич

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 04

Глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 05

Руслан Стефанчук ("Слуга народу")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 06
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 07

Ірина Геращенко та Артур Герасимов ("ЄС")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 08

Іван Крулько та Андрій Кожем'якін ("Батьківщина")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 09

Ярослав Железняк ("Голос").

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 10

Депутати від "Слуги народу": Олександр Корнієнко (другий праворуч), Данило Гетманцев (третій праворуч).

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 11

Денис Монастирський (перший праворуч, "Слуга народу")

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 12

Нові обличчя в Раді.

У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 13
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 14
У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи 15

Фото: Цензор.НЕТ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142136
 
 
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зеленая демократия - привыкайте -
ТЕГИ: ЗМІ, ВИБОРИ-19, РАДАПресу не пустили на підготовче засідання нової Ради
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Идея Савченко с минометами и расстрелом всех выживших после первой аттаки...
Мне все больше и больше нравится!))))
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кацап, пересядь на другую бутылку.
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Дурачек))) тебя мама с бутылкой родила)))
Она у тебя запаяная от вечного подгорания...
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распределяли места. Кто где будет сидеть. Что тут интересного?
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Слуга народу і інші Герасимови,Шуфричі і прочі типа Львочкіна,а де ваші краватки,чи ви на базар прийшли??? Ще сорочки до пупа порозтібуйте. У Раді відбувається перше засідання підготовчої депутатської групи - Цензор.НЕТ 3223
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Вот что Трускавец животворящий делает, все "за". Но судя по физиономиям, это ненадолго.
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