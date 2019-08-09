 Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ. ФОТО

Про це "Наші гроші" повідомляють із посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.
За даними слідства, посадові особи підрядних будівельних організацій отримали в незаконний спосіб дані з обмеженим доступом із грифом "Таємно". І в подальшому, без передбаченого дозволу, використали їх як підставу для проєктування житлового комплексу та отримання необхідної дозвільної документації.
Так, слідчі вказують, що будівництво ЖК "Тетріс Холл" здійснюється на прилеглій території Держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Квант", який входить до підприємств оборонно-промислового комплексу.
Картографічні дані (топографічна зйомка масштабу 1:500) території, на якій ведуться будівельні роботи, мають гриф обмеження доступу - "таємно" у зв’язку з розміщенням під нею системи підземних комунікацій ДП "НДІ "Квант".
Наявність у замовника будівництва топографічної зйомки масштабу 1:500 обов’язкова для проєктування об’єкту та отримання необхідної дозвільної документації. Тому в СБУ вбачають ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 328 КК України, які полягають у розголошенні державної таємниці.
Замовниками будівництва ЖК "Тетріс Холл" є ТОВ "Печерськ-2006" і ТОВ "Сучасний квартал", генпідрядником будівництва є ТОВ "Канбуд".
Власниками компанії "Печерськ-2006" є Володимир Бринзак, Юхим і Геннадій Вайнштейни, Сергій Бубка, Сергій Мошак і ТОВ "Реноме-2008" (належить В.Бринзаку, С.Бубці, Г.Вайнштейну).
Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, а Володимир Бринзак – віцепрезидент, очолює Федерацію біатлону України. Сергій Мошак був народним депутатом від Партії регіонів. Геннадій Вайнштейн відомий як власник віргінської компанії "Вантер холдінгз лімітед", причетний до страхової компанії "Реноме".
По вулиці Димитрова (Ділова), 5 розташовується однойменний шестиповерховий бізнес-центр "Реноме" і Печерське відділення ПАТ "Родовід банк", власниками останнього були Сергій і Василь Бубки. Також за цією ж адресою розміщується офіс туристичної компанії "Воєводино груп", співвласницями якої є Катерина Маршал, Аліна Ракова і Діана Мошак, донька екснардепа Сергія Мошака, який у 2012 році був єдиним власником фірми.
Засновниками ТОВ "Сучасний квартал" є Денис Морозов, Сергій Лихицький, Роман Шарго, анастасія Шимчук і Дмитро Махно. Денис Морозов є керівником департаменту продажів девелоперської компанії KAN Development.
ТОВ "Сучасний квартал" зареєстрований за однією адресою із генпідрядником будівництва – ТОВ "Канбуд", засновниками якого є ТОВ "Холдинг строй" (80%), АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авант" (10%) та Ігор Ніконов (10%), колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка. Засновниками ТОВ "Холдинг строй" є Лілія Присяжнюк, Ганна Попруга, Інна Стодоля, Валерій Гудов, Микола Зрілько та Ігор Роман.
Послал же Бог президента...….. Похоже его только тараканы боятся.... и то сомневаюсь...
Причем здесь Зе?
Но и вы бред не пишите)
Самое интересное что у нас все бока вылазят после того как дом построен и квартиры проданы, а до того все хорошо)
Дураку видно, что Зебобики Тетрис решили отжать!
http://tetrishall.com.ua/building/ - але не для безмозглих хамовитих бариг.
Картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант".Источник: https://censor.net.ua/p3142099
Правильно понимаю, что без этой "секретной" документации, проектирование превращается в игру Морской бой?
Квант - енто была фирма №1 в укроборонке с 50 летней историей -делала электронику.
отдали под высотки кличку??
идите шаурму жарьте, кофе варите турыстам с эвропы
ну и палитологов там карасевых и прочей срани учите в вузах-
инженеры для электроники нах не нужны
дебилы бл.
ахахаха