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 Київські новини, Суспільство
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Все про:Бубка (13) СБУ (4600) забудова (197) Бринзак (4)

 Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки України перевіряє розголошення державної таємниці під час будівництва житлового комплексу в Києві. ЖК зводиться поряд з НДІ оборонно-промислового комплексу, під НДІ розташована система секретних підземних комунікацій.

Про це "Наші гроші" повідомляють із посиланням на дані Єдиного держреєстру судових рішень, інформує Цензор.НЕТ.

За даними слідства, посадові особи підрядних будівельних організацій отримали в незаконний спосіб дані з обмеженим доступом із грифом "Таємно". І в подальшому, без передбаченого дозволу, використали їх як підставу для проєктування житлового комплексу та отримання необхідної дозвільної документації.

Так, слідчі вказують, що будівництво ЖК "Тетріс Холл" здійснюється на прилеглій території Держпідприємства "Науково-дослідний інститут "Квант", який входить до підприємств оборонно-промислового комплексу.

Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ 01Фото "Наші гроші"

Картографічні дані (топографічна зйомка масштабу 1:500) території, на якій ведуться будівельні роботи, мають гриф обмеження доступу - "таємно" у зв’язку з розміщенням під нею системи підземних комунікацій ДП "НДІ "Квант".

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Наявність у замовника будівництва топографічної зйомки масштабу 1:500 обов’язкова для проєктування об’єкту та отримання необхідної дозвільної документації. Тому в СБУ вбачають ознаки скоєння злочину, передбаченого ст. 328 КК України, які полягають у розголошенні державної таємниці.

Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ 02Фото "Наші гроші"

Замовниками будівництва ЖК "Тетріс Холл" є ТОВ "Печерськ-2006" і ТОВ "Сучасний квартал", генпідрядником будівництва є ТОВ "Канбуд".

Власниками компанії "Печерськ-2006" є Володимир Бринзак, Юхим і Геннадій Вайнштейни, Сергій Бубка, Сергій Мошак і ТОВ "Реноме-2008" (належить В.Бринзаку, С.Бубці, Г.Вайнштейну).

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Сергій Бубка – президент Національного олімпійського комітету, а Володимир Бринзак – віцепрезидент, очолює Федерацію біатлону України. Сергій Мошак був народним депутатом від Партії регіонів. Геннадій Вайнштейн відомий як власник віргінської компанії "Вантер холдінгз лімітед", причетний до страхової компанії "Реноме".

По вулиці Димитрова (Ділова), 5 розташовується однойменний шестиповерховий бізнес-центр "Реноме" і Печерське відділення ПАТ "Родовід банк", власниками останнього були Сергій і Василь Бубки. Також за цією ж адресою розміщується офіс туристичної компанії "Воєводино груп", співвласницями якої є Катерина Маршал, Аліна Ракова і Діана Мошак, донька екснардепа Сергія Мошака, який у 2012 році був єдиним власником фірми.

Засновниками ТОВ "Сучасний квартал" є Денис Морозов, Сергій Лихицький, Роман Шарго, анастасія Шимчук і Дмитро Махно. Денис Морозов є керівником департаменту продажів девелоперської компанії KAN Development.

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ТОВ "Сучасний квартал" зареєстрований за однією адресою із генпідрядником будівництва – ТОВ "Канбуд", засновниками якого є ТОВ "Холдинг строй" (80%), АТ "Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Авант" (10%) та Ігор Ніконов (10%), колишній перший заступник голови КМДА Віталія Кличка. Засновниками ТОВ "Холдинг строй" є Лілія Присяжнюк, Ганна Попруга, Інна Стодоля, Валерій Гудов, Микола Зрілько та Ігор Роман.

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142099
 
 
 Топ коментарі
 
да ладно, бубка уже лет 15, как страх потеряла.
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Это всё строилось и проэктировалось при СССР с согласования машквы, так, шо для машквы это не секрет.
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Господи, при Зе все страх потеряли, даже Бубка...…

Послал же Бог президента...….. Похоже его только тараканы боятся.... и то сомневаюсь...
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Господи, при Зе все страх потеряли, даже Бубка...…

Послал же Бог президента...….. Похоже его только тараканы боятся.... и то сомневаюсь...
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да ладно, бубка уже лет 15, как страх потеряла.
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Ніяких висотних будівель поруч з оборонними об'єктами бути не може, бо вони можуть в результаті теракту чи ракетного обстрілу впасти на оборонні об'єкти, з них може вестись обстріл чи несанкіоноване стеження за оборонними об'єктами.
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Тетрис хол уже построен и заселен)
Причем здесь Зе?
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Його проектіували при овочі, при чому тут Порох?
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Тссс... Слышишь как громко извилины у соевой шантрапы шуршат?... лихорадочно придумывают как прилепить зе к тому, что творили в Украине 5 лет и даже раньше, ведь "палюбомузевинакват"!
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не причем.просто пришли новые лица.Баканов хочет долю
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Это **********. Его задача сернуть говнеца и пусть потом отмываются. Так их учат в Лахти или Ольгино или в ФСБ.
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обожаю, когда у зебябликов пуканы рвутся!!!!!
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Мне что Зе что пеця два " не хороших человека"
Но и вы бред не пишите)
Самое интересное что у нас все бока вылазят после того как дом построен и квартиры проданы, а до того все хорошо)
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как при чем???

Дураку видно, что Зебобики Тетрис решили отжать!
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Так этот "Тетрис" за 2 месяца построили?! Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 3739 Тебе сегодня премиальный батончик дадут в конце смены: так виртуозно приплел неприплетаемое.. Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 7315 Прям соевый стахановец.. Браво! Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 7315
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Да Бубка ещё за банк не ответил,который разворовали.
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Ну разворовали банк построили жк и будут иметь белые 💰, вполне так себе законные даже и в офшоры выводить не нужно, просто бери и ложи в Швейцарские банки
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страх вертают гильойтиною - , а мозги нічим не вернеш.
http://tetrishall.com.ua/building/ - але не для безмозглих хамовитих бариг.
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угу только строительство началось еще при петрушке. а то и при чивокуне.
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Молодцы, хорошая тайна, всем рассказали, что:
Картографические данные (топографическая съемка масштаба 1: 500) территории, на которой ведутся строительные работы, имеют гриф ограничения доступа - "секретно" в связи с размещением под ней системы подземных коммуникаций ГП "НИИ "Квант".Источник: https://censor.net.ua/p3142099
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Это всё строилось и проэктировалось при СССР с согласования машквы, так, шо для машквы это не секрет.
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Доступ к секретной информации - это очень плохо!
Правильно понимаю, что без этой "секретной" документации, проектирование превращается в игру Морской бой? Строительные компании Бубки и Брынзака незаконно получили доступ к секретным документам и использовали их при проектировании ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 5005
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Строительные компании Бубки и Брынзака незаконно получили доступ к секретным документам и использовали их при проектировании ЖК, - СБУ.



Квант - енто была фирма №1 в укроборонке с 50 летней историей -делала электронику.

отдали под высотки кличку??

идите шаурму жарьте, кофе варите турыстам с эвропы

ну и палитологов там карасевых и прочей срани учите в вузах-
инженеры для электроники нах не нужны

дебилы бл.

ахахаха








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какой том квант))) радиовышку завалили вместе со всеми антеннами, а теперь скулят шо во время войны нечем передавать предупреждения по радио Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 4245 от того кванта осталось два сарая и те отдадут под бордель или готэль
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Так бубка казнокрад это ж давно понятно, бо не мог человек работающий высокопоставленным чиновником при овоще и потрохе быть белым и пушистым, а не грязным и запятнанным. И почему это преступление начало раскрываться только сейчас? Потому, что его грыцак прикрывал?
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Как всё подробно про застройщиков. А про "секретную" гос.кантору, что в центре города? Что там кроме вывески и кучки упырей, живущих за чёрную аренду?
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Анаболический Бубка воровал , везде где работал и джепутаном и в МОК .Стероидный рекордсмен , друг Овоща и вор. как Пепа .
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Бубка этот тот даунецкий сепарок , шо с палочкой через тросточку прыгал Будівельні компанії Бубки і Бринзака могли незаконно отримати доступ до секретних документів і використати їх під час проєктування ЖК, - СБУ - Цензор.НЕТ 7890
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Разрулят.Поскольку НИИ рассекретили,банду обяжут построить новые площадя для НИИ где-нибудь в лесочке под Киевом,вместе с жильём для учёных.Особнячки.
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брелочники решили квартирку получить для нового начальства .
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Цензор.НЕТФотоКиївські новини
 
 
 
 
 
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