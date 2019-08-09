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 Події, Київські новини, Фоторепортаж
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Все про:хабар (2707) Київ (6373) Нацполіція (8000) прокурор (355)

 Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Києві поліція викрила на хабарництві двох прокурорів, які вимагали п'ять тисяч доларів з директора мережі автозаправних станцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції.

"Оперативники Управління захисту економіки в м. Києві, спільно зі слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за сприяння прокуратури м. Києва, під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України, викрили злочинну схему вимагання та отримання неправомірної вигоди з підприємців столиці, організовану прокурорами Київської місцевої прокуратури № 2", - йдеться в повідомленні.

Встановлено, що двоє прокурорів вирішили отримати $5000 неправомірної вигоди від директора мережі автозаправних станцій.

За зазначену суму хабаря фігуранти обіцяли не притягувати останнього до кримінальної відповідальності та не втручатися в господарську діяльність АЗС.

Кошти передавалися прокурорам за посередництва цивільної особи.

8 серпня двох прокурорів Київської місцевої прокуратури №2 і посередника затримали безпосередньо під час одержання хабаря.

Вирішується питання повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": СБУ спіймала на гарячому менеджера "ПриватБанку" в Одесі, який брав хабаря за списання боргів. ФОТОрепортаж

Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція 01
Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція 02
Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція 03
Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142086
 
   
 Топ коментарі
 
Помнится Петин генпрокурор-алкаш бриллиантовых прокуроров, награбивших десятки миллионов долл., отпустил. Все уже и забыли
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"При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж" - ну и что? За взятки задержана куча прокуроров и ещё ни одного не посадили.

Під час одержання $5000 хабаря затримано двох столичних прокурорів, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2044
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Все это фигня, отчет должен звучать так: "за получении $5000 взятки получили 10 лет с конфискацией два столичных прокурора !!!"
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У мене б не брали.... Тільки ви за таких ніколи не проголосуєте.
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Це рядові прокурори, для них це захмарна сума. Добре, що не на 200 баксів узяли.
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Помнится Петин генпрокурор-алкаш бриллиантовых прокуроров, награбивших десятки миллионов долл., отпустил. Все уже и забыли
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кстати, а где эти честнейшие служаки..?
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Та там же, где министр МЧС, которого с заседания Кабмина в наручниках увели.
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Забыли не все. Кстати, парашенка на этом с десяток процентов потерял, теперь вот помнит...
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Так рублів, а не гривень, кому цікаво, що там у московії відбувається і який у них курс долара.
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посадите их на кол на Резницкой что бы из окон было видно------------- в качестве наглядной агитации
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Дайте їм 100500 долярів зарплатні щоб не брали хабарів.
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Никакой связи размера зарплаты и желания брать взятки не вижу .
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он шутит ! А так да , сколько не дай а брать будут , вот сроки от 10 и расстрелы меняют ситуацию , но заинтересованные говорят, что в Китае не помогло . ПОМОГЛО , на 80 %!
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звезды большой им надо дать ,но не на погоны....
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ЗЕбеня может и за бриллиантовых вспомнит? при кучерявом шанса не было однозначно.
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РЯБОШАБКА СКАЗАЛ РВАТЬ БУДЕТ ВСЕХ..И К ЭТОМУ ГОТОВ. ТАКЖЕ И СУДЕЙ НАКАЖУТ ПАРУ ДУШ...ОСТАЛЬНЬІЕ ДОЛЖНЬІ БУДУТ ОБОСРАТЬСЯ И БРОСИТЬ СВОИ СХЕМЬІ... СКОРЕЕ БЬІ УЖЕ НОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО И РАДА ЗАРАБОТАЛА.... ЖДЁМ ОБЯЗАТЕЛЬНЬІХ ПОСАДОК...А ОНИ БУДУТ 100%.Я УВЕРЕН! эра порошенко прошла....впереди большие изменения к наказаниям и посадкам... неужели дождались...
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"При получении $5000 взятки задержаны два столичных прокурора, - Нацполиция. ФОТОрепортаж" - ну и что? За взятки задержана куча прокуроров и ещё ни одного не посадили.


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Все это фигня, отчет должен звучать так: "за получении $5000 взятки получили 10 лет с конфискацией два столичных прокурора !!!"
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Ничего, разведутся и найдут себе не идиотов, свято место пусто не бывает. Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая несчастлива по-своему.
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Внимательно нужно слушать. Он говорил о действующих аэропортах. В Николаеве есть аэропорт, но самолеты там не летают.
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Омелян слетел с катушек. Ему бы сидеть и не высовываться,а он тролит Зеленского.
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Когда троллил Зеленский - это нормально? Пусть теперь сам ощутит ,,все прэлести,,поливания
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Зеле пох. А Омэля найдет себе приключение на свой гиперлуп.
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Омеляна допустили к конфискованному коксу .
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для граждан получающих юридическое образование в законе должна присутствовать отдельная статья расстрел, именно они и грабят страну и граждан этой страны!!!
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-- На первичные телеграммы хватит. А потом начнется приток пожертвований, и денег некуда будет девать! - с жаром вещал великий комбинатор..(с)
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За 10000 откупятся от таких же прокурорчиков,а потом за пару дней деньги отобъют.Поэтому лучше сразу расстрелять,двумя прокурорами меньше_воздух чище
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А ксивы какие (вернее обложка)... демонстрируют всю мощь державы.
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штраф 17 тысяч и 3 года творческого отпуска замисть запрета на прфесию.Их закон их бержет и добытое тоже.Зато за мешок овощной капусты 2 года лешения. Только республика громад. Где громада принимает законы для себя а не для посадовцив.
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Расстрелять как в Китае и смотришь Украина на немножечко чище станет.
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Для них наказание уже то, что выгонят из прокуроров. Где же они харчеватся тогда будут, если привыкли жить-не-тужить? Волчий билет дадут, и на том спасибо нашему доблестному НАБУ. Потому как те, которые придут на место этих прокуВоров, уже меньше будут брать и более виртуозно.
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Это не наказание, бо они пойдут бандитам служить - оборотень, он и есть оборотень, поэтому только расстрелы как в Китае, бо Китай своей экономикой доказал, что расстреливать коррупционеров крайне эффективно.
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От вже суки, нічого не розуміють і не вчаться! Я вже казав. Рубання рук! І відпускати нехай ходять "вільними" махають обрубками! Наука для всіх буде. І повірте рік і все як рукою зніме, доречна тавтологія. Я вам кажу, що головний ворог це внутрішній! Саме він руйнує, розкрадає та ослаблює державу, а же потім вороги сусіди злітаються як стервятніки і розтягують державу в різні боки. Саме ось такі виродки вбивають наших людей своїми злочинними діями та знищуюють державу! А ще нашим "правоохоронцям" хочу задати питання. Дайте відповідь нам і собі, а на скільки вас реально можна було б посадити за всі ваші злочини скоєнні під час виконання службових обовязків. До суддів це питання те ж відноситься.
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Пиночет , таких садил с конфискацией всего и у всех родственников и страна выросла в 10 раз , сам посмертно имел всего 9 млн долларов при том его семья имела винный бизнес .
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Ну вот чего им не хватало ? Зарплата нормальная, работа не пыльная, положение в обществе - средний класс, семья, квартира, машина (машины) -на уровне, возможность поехать на куррорт - нет проблем...Нет, все мало..Что за юристов мы вырастили...? Какие - то киваловы.
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Повезло парням, что не в Китае задержаны.Так,лёгкий испуг.
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А дальше что? Покажите уже суд и этих мудаков в зековской робе.
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