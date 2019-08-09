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 Політика України, Фоторепортаж
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 Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Т.в.о. голови Служби безпеки України Іван Баканов у межах дводенної робочої поїздки на Донеччину відвідав район проведення операції Об'єднаних сил.

Під час перебування в штабі ООС однієї з військових частин і в селищі Широкине, що розташовується на передовій лінії, керівник української спецслужби ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні, повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Служби відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Він подякував співробітникам спецслужби за відданість обов’язку та високий професіоналізм у захисті національних інтересів і свободи українського народу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Багато спокус", - на зустріч Зеленського з обраними депутатами від "Слуги народу" глава СБУ Баканов приніс теки з біографічними довідками на нардепів

Під час зустрічі також були окреслені ключові аспекти реформи СБУ.

"Двадцять вісім років тому ми отримали державу, за свободу та незалежність якої ми боремося й досі. І ми маємо захистити право українського народу жити та вільно розвиватися в незалежній і сильній Україні", ‒ зауважив Іван Баканов.

Керівники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби Олександра Хараберюша і Геннадія Бєліченка, вшанували світлу пам'ять Олександра Анищенка та Руслана Лужевського.

Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ 01
Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ 02
Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142082
 
 
 Топ коментарі
 
Ребята подумали, что за ,черт приехал ?
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Баканов посетил район проведения ООС/ Главные волкодавы-скорохваты. Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство/ Замглавы СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации.
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Ребята жестко спросили когда посадят воров и мародеров.
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Баканов на жаль слабенько працює, Криворіжсталь так і не змогли дожати, не вистачило професіоналізму! Потрібен новий керівник СБУ, Віктор Трепак, або інший чесний професіонал!
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Ви їх привели до влади. при чому не просто мародерів, а єврейських мародерів, наділених безмежною єврейською хуцпою,
Бреши і звинувачуй у брехні, зраджуй і волай про зраду, кради і звинувачуй у крадіжках, греби під себе і вищи про "жадібність".
Барани дали різникам ніж!
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Alex Rozhenko - чучело, это твоя сопляменница из срускаво мира ? Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 7099
Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 1591
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Врио главы Службы безопасности Украины Иван Баканов Источник: https://censor.net.ua/p3142082
Глава Службы посетил коллективы Источник: https://censor.net.ua/p3142082

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Редактор не знает разницу в статусе ?
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баканов разберись, тут ещё один кандидат-черт на увольнение
Баканов посетил район проведения ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9069
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высокий профессионализм это когда открыто уголовное дело но боятся задерживать тем самым нарушая закон, но кто кроме простых людей в Украине живет по закону
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Баканов посетил район проведения ООС/ Главные волкодавы-скорохваты. Стало відоме військове звання Баканова.- Баканов не служил и на воинском учёте не стоял./ Моя жена находится в процессе оформления украинского гражданства, Баканов .- Моя жена с 1998 г. живет в Украине с видом на жительство/ Замглавы СБУ назначен генерал-майор Калюжняк, попадающий под действие закона о люстрации.
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Экзорцист Баканов приехал! Черти, ховайтесь!
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Судя по фото, то на передке его не было, иначе пиар был бы выше крыши.
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Єнерали і полковники звітували перед льойтнантом? Танунах.
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Бакалов, почему не арестовали сепаратистов которые зашли на украинскую территорию и хамили украинской власти и журналистам? Ты порождаешь трусость - именно так украинцы оценивают действия СБУ под твоим командованием.
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все . теперь он участник боевых действий Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 9368
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хотєл разобраца кто жє тєпєрь наживаєца на войне Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ - Цензор.НЕТ 429 и что за чьорт бюджєт дєрібанєт ?
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Пора вже припиняти цю безглузду, нікому не потрібну, кроваву бійню!
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Бакланов вдребезги расклевал крышу стадиона питеров Наш баклан пургу не носит.
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