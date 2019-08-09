 Баканов відвідав район проведення ООС, - СБУ. ФОТОрепортаж

Під час перебування в штабі ООС однієї з військових частин і в селищі Широкине, що розташовується на передовій лінії, керівник української спецслужби ознайомився з оперативною обстановкою в регіоні, повідомляє пресцентр СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Очільник Служби відвідав колектив Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Він подякував співробітникам спецслужби за відданість обов’язку та високий професіоналізм у захисті національних інтересів і свободи українського народу.

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Під час зустрічі також були окреслені ключові аспекти реформи СБУ.

"Двадцять вісім років тому ми отримали державу, за свободу та незалежність якої ми боремося й досі. І ми маємо захистити право українського народу жити та вільно розвиватися в незалежній і сильній Україні", ‒ зауважив Іван Баканов.

Керівники СБУ поклали квіти до могил та місця загибелі співробітників української спецслужби Олександра Хараберюша і Геннадія Бєліченка, вшанували світлу пам'ять Олександра Анищенка та Руслана Лужевського.





