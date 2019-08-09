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 П'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У місті Сарни Рівненської області п'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.

"До трагічних наслідків призвели необдумані та протиправні дії підлітка, який взяв автомобіль батька і в райцентрі на вулиці Котляревського 7 серпня близько 21:30 здійснив наїзд на велосипедиста. Від травм потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.

Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний підліток на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїжджій частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.

Унаслідок ДТП потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько 7 ранку 8 серпня 34-річний сарненчанин помер.

Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події.

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Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 01
Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 02
Пяний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142070
 
 
 Топ коментарі
 
Вот что меня, больше всего, бесит: если ружьё охотника попадает в чужие руки, и при его помощи, совершается правонарушение, то охотника привлекают к ответственности за "нарушение правил хранения оружия"... Чем отличается, в данном случае, ружьё, от автомобиля?
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"Илюша", тупого ищи в зеркале... Там ты его отыщешь быстрее... В 1994-м, издательство "Лыбидь", напечатало книжку: "Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности". На обложке - "легковушка" нарисована. Автор - юрист, О.Л. Жуковская... Именно эти вопросы она ещё тогда, поднимала... Однако, за четверть века, этот вопрос так и "висит в воздухе", хотя, отстаивая интересы потерпевших, в судах, я, бывало, пользовался её советами... И не без успеха... Книжечку-то, я приобрёл, ещё тогда...
Ты тут решил изобразить из себя "вумного", а сам "пукнул в лужу"...
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Каким образом ключи от автомобиля оказались в руках пьяного сопляка? Да родителей привлекать УЖЕ можно, за нарушение требований воспитания ребёнка, и бесконтрольность, по отношению, к нему... До совершеннолетия они несут за него ответственность, перед обществом!
А "негодую" я, из-за "пробелов" в законодательстве... Негодую, как специалист, а не как "дилетант с улицы", "Илья Ильин номерной", которому захотелось "поумничать"!...
Если-бы, "родителей" подобных, "брали", реально, "за жопу", да конфисковывали-бы, "источник повышенной опасности", "послуживший орудием правонарушения", то меньше было-бы, подобных случаев...
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Вот что меня, больше всего, бесит: если ружьё охотника попадает в чужие руки, и при его помощи, совершается правонарушение, то охотника привлекают к ответственности за "нарушение правил хранения оружия"... Чем отличается, в данном случае, ружьё, от автомобиля?
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Совсем тупое? Правили хранения ружья есть, а правил хранения ржавого корча нет. Нет нарушения НИЧЕГО.
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Почем он "тупое"? Так понимаю он клонит : какой бы сейчас вой хоплофобов был сейчас если б новость была "пьяный подросток из папиного ружья стрелял ... ", а на машине переехал велосипедиста, лишил человека жизни, и ты что хотел сказать "Ничего, раз нет правил, бывает" ?
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Да. Именно так. Нет правил, которое нарушены. Это и есть демократия - разрешено всё, что не запрещено. Всё остальное - дрочь от сектантов.
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Нет как раз нарушение есть и папаше его предъявят. Ст.126 ч.2 КУоАП "Управление транспортным средством лицом, не имеет права управления таким ТС,
или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права
управления транспортным средством, - влекут наложение штрафа от тридцати до
тридцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан." Это единственное, что ему могут сделать по закону. Ну а если не захочет, то сынульке еще и угон добавится.
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"Илюша", тупого ищи в зеркале... Там ты его отыщешь быстрее... В 1994-м, издательство "Лыбидь", напечатало книжку: "Возмещение вреда, причинённого источником повышенной опасности". На обложке - "легковушка" нарисована. Автор - юрист, О.Л. Жуковская... Именно эти вопросы она ещё тогда, поднимала... Однако, за четверть века, этот вопрос так и "висит в воздухе", хотя, отстаивая интересы потерпевших, в судах, я, бывало, пользовался её советами... И не без успеха... Книжечку-то, я приобрёл, ещё тогда...
Ты тут решил изобразить из себя "вумного", а сам "пукнул в лужу"...
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Что нарушено в данном случае собственником корча? Ах, ничего..! Просто некоторые негодуют!
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Каким образом ключи от автомобиля оказались в руках пьяного сопляка? Да родителей привлекать УЖЕ можно, за нарушение требований воспитания ребёнка, и бесконтрольность, по отношению, к нему... До совершеннолетия они несут за него ответственность, перед обществом!
А "негодую" я, из-за "пробелов" в законодательстве... Негодую, как специалист, а не как "дилетант с улицы", "Илья Ильин номерной", которому захотелось "поумничать"!...
Если-бы, "родителей" подобных, "брали", реально, "за жопу", да конфисковывали-бы, "источник повышенной опасности", "послуживший орудием правонарушения", то меньше было-бы, подобных случаев...
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Каким законом регламентируются хранения ключей от транспортного средства? Номер и дату, плиз.
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Ты, точно, идиот... Я ВЫСКАЗАЛ СВОЁ МНЕНИЕ по поводу того, что и ружьё, и автомобиль, являются "источником повышенной опасности", но в нашем законодательстве, к этим предметам, разное отношение! Вот и всё! А ты мне тут пробуешь читать лекцию на тему уголовной ответственности... Отвянь, не "задрачивай"...
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А кухонный нож тоже является источником повышенной опасности и его необходимо хранить в сейфе.
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Знаешь, человек, носивший имя "Ян-Казимир", был намного тебя умнее... Он был польским королём... Если твои "остроты" побрить, то они под дверью, пролезут - до того они "плоские"...
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Все как бы верно, но не в этом случае - ответственность за правонарушение должна быть индивидуальной. Родителям - админку, это было бы правильно. А если перекладывать с малолетнего дебила на его родителей, то это есть кафно. Примерно как до сих пор у нас в армии - какой-нибудь боец набрался и стрельнул, убил сослуживца, ушел в самоход и т.д. А ипут начальников и командиров.
За свои дела каждый должен отвечать сам
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Я что-то сказал о "перекладывании вины на родителей"? В случае с ружьём, если оно попало в руки постороннего, и стало орудием преступления, имеются два варианта: если человек сознательно передал оружие и самоустранился от контроля за ним - конфискация. (И хрен он больше получит разрешение на приобретение нового...).
Если оружие попало в чужие руки, по халатности, то "возмездная конфискация" - ружьё отбирается, продаётся, а деньги передаются его бывшему владельцу... (С получением разрешения на покупку нового - читай вариант первый...).
Если-бы, такое, делали в отношении владельцев автомобилей, смертей и других неприятностей, было-бы, намного меньше...
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>>Если-бы, "родителей" подобных, "брали", реально, "за жопу", да конфисковывали-бы, "источник повышенной опасности", "послуживший орудием правонарушения", то меньше было-бы, подобных случаев...<<
Тут не треба винаходити велосипед. Поширити давно відоме правило, яким користуються УСІ страхові компанії у договорах КАСКО: заявляєш про угон автівки? Пред'яви два комплекти ключів та брелків. Інакше винен ти сам і гуляй лісом.
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Ты точно дебил! По твоей логике, если у тебя пьяный угонщик угонит из гаража машину, собьет человека - то кто будет виноват? ТЫ!!! Потому что ты должен отвечать за хранение. Полный придурок!
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15 лет, 0,8 промилле, автомобиль - где в это время родители были?
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сбили в 21-30, а реанимационные мероприятия начались около 7 утра, не удивительно, что несчастный умер..., в неотложке у нас бывают и выходные и здоровый сон ночью и только по записи...
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не начались реанимационные мероприятия в 7 утра, а закончились.
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В 7 утра скончался. Они запятую пропустили.
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А в сёлах все пьяные ездят, и папа этого ****** тоже - вот и результат.

Погибшему Царствие Небесное!
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"Попри вжиті реанімаційні заходи "

Зеленкою полили?
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Зупинка дихання і кровообігу - розпочато реанімаційні заходи - закритий масаж серця і ШВЛ, адреналін в/в. За посиланням можете завантажити гайдлайни з алгоритмами проведення реанімації. Для самоосвіти згодиться

https://cprguidelines.eu/
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теперь, по феодальной традиции,всё будет зависеть от места действующих лиц в местной иерархической пирамиде..
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За кермом був тілоохоронець місцевогь підприємця. А синуля в цей час грпвся у "Мафію" в місцевому антикафе. Набереться 10 свідків
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Личинка бурштинового виродка взяла у папіка-копача машинку?
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пипец вой долбодятлов - где были родители? Это ж подросток без балды. Его хрен остановишь если он решил что-то учудить.
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Произошла трагедия, а скоты тролльные тут, как тут со своими идиотским комментариями.
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Не хочу оправдывать подростка, но нормальный человек в потёмках не будет наяривать по дорогам на велике, тем более без светоотражающих элементов. Хочется этим тупым селючным ночным ездокам велики битой погнуть.
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А з фотки прямо так гарно видно, що не було відблискувачів? Як мінімум на педялах були, хоча цього, звичайно ж, недостатньо.

І що з приводу іншого селючного іздока, який, не маючи прав на керування, та ще і в стані алкогольного спяніння, убив людину? Його вина в мільйон разів більша, ніж відстутність деяких відблискувачів у жертви.
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Зачем родители обучают своих несовершеннолетних детишек водить машину?
Зачем? Кто мне ответит?
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