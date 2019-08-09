 П'яний 15-річний підліток на батьківському автомобілі скоїв смертельну ДТП на Рівненщині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Нацполіції Рівненської області.
"До трагічних наслідків призвели необдумані та протиправні дії підлітка, який взяв автомобіль батька і в райцентрі на вулиці Котляревського 7 серпня близько 21:30 здійснив наїзд на велосипедиста. Від травм потерпілий помер у лікарні", - йдеться в повідомленні.
Не маючи права керування транспортним засобом, 15-річний підліток на автомобілі Skoda Oktavia збив на проїжджій частині велосипедиста, 34-річного місцевого жителя.
Унаслідок ДТП потерпілий дістав тілесні ушкодження у вигляді політравми, відкритої черепно-мозкової травми, забою мозку, відкритого перелому коліна. Чоловіка доставили до місцевої лікарні. Попри вжиті реанімаційні заходи близько 7 ранку 8 серпня 34-річний сарненчанин помер.
Відповідно до освідування неповнолітній перебував у стані алкогольного сп’яніння: алкотестер показав 0,8 проміле.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, слідчі слідчого управління розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Нині поліцейські встановлюють усі обставини події.
или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права
управления транспортным средством, - влекут наложение штрафа от тридцати до
тридцати пяти необлагаемых минимумов доходов граждан." Это единственное, что ему могут сделать по закону. Ну а если не захочет, то сынульке еще и угон добавится.
Ты тут решил изобразить из себя "вумного", а сам "пукнул в лужу"...
А "негодую" я, из-за "пробелов" в законодательстве... Негодую, как специалист, а не как "дилетант с улицы", "Илья Ильин номерной", которому захотелось "поумничать"!...
Если-бы, "родителей" подобных, "брали", реально, "за жопу", да конфисковывали-бы, "источник повышенной опасности", "послуживший орудием правонарушения", то меньше было-бы, подобных случаев...
За свои дела каждый должен отвечать сам
Если оружие попало в чужие руки, по халатности, то "возмездная конфискация" - ружьё отбирается, продаётся, а деньги передаются его бывшему владельцу... (С получением разрешения на покупку нового - читай вариант первый...).
Если-бы, такое, делали в отношении владельцев автомобилей, смертей и других неприятностей, было-бы, намного меньше...
Тут не треба винаходити велосипед. Поширити давно відоме правило, яким користуються УСІ страхові компанії у договорах КАСКО: заявляєш про угон автівки? Пред'яви два комплекти ключів та брелків. Інакше винен ти сам і гуляй лісом.
Погибшему Царствие Небесное!
Зеленкою полили?
https://cprguidelines.eu/
І що з приводу іншого селючного іздока, який, не маючи прав на керування, та ще і в стані алкогольного спяніння, убив людину? Його вина в мільйон разів більша, ніж відстутність деяких відблискувачів у жертви.
Зачем? Кто мне ответит?