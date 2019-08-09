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 Політика України, Фоторепортаж
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Все про:наркотики (807) Нацполіція (8000) США (5257)

 В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У 2020 році в Україні планується відкриття офісу підрозділу протидії наркозлочинності США.

Про це йшлося 8 серпня під час зустрічі першого заступника голови Нацполіції В'ячеслава Аброськіна і керівника офісу Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсона Шумахера, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю з протидії міжнародній наркозлочинності.

Керівник офісу Адміністрації з боротьби з незаконним обігом наркотиків (DEA) Мін'юсту США у Варшаві Джейсон Шумахер високо оцінив співпрацю з поліцейськими Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції України.

"Ми цінуємо наше партнерство, нашу спільну роботу та результати, які отримуємо. Ми багато працюємо над відкриттям офісу DEA у Києві. Зокрема, Посольство США докладає максимум зусиль для його відкриття. Тож упевнений, у 2020 році офіс запрацює", - сказав Шумахер.

Він додав, що DEA на цей час має 92 офіси у понад 70 країнах світу. Отже, і українські поліцейські матимуть можливість приєднатися до цієї потужної команди з протидії міжнародній наркозлочинності.

Перший заступник Голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін наголосив, що показники роботи співробітників Департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції найвищі за останні 25 років.

"За всю новітню історію України - за 25 років - жодного разу не проводилися такі масштабні та результативні спеціальні операції. Жодного разу не вилучалися такі партії наркотичних речовин - кокаїну, героїну. Це наша з вами спільна перемога. Тільки у співпраці ми змогли досягти таких результатів", - зазначив Аброськін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Троє з дев'яти затриманих контрабандистів 400 кг кокаїну внесли заставу й відпущені судом під нічний домашній арешт, - Аброськін

В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція 01
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція 02
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/p3142057
 
   
 Топ коментарі
 
Рома ! Шо ти дєлаєш ? (може хоч америкоси розберуться ?)
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5749
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Для чого щоб наші судді і прокурори більше заробляли, вчора випустили під заставу курєра який віз 400 кг???? Спортивна рибалка не тільки для корупціонерів..
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- В случае реализации клада я, как непосредственный участник концессии ] и технический руководитель дела, получаю шестьдесят процентов, а соцстрах можете за меня не платить. Это мне все равно, подитожил великий комбинатор (с)
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Враховуючи що керівники силових відомств України безпосередньо замішані в наркотрафіку, відкриття офісе DEA в Україні це попередження українським силовикам, що скоро їх почнуть ліквідовувати підрозділи DEA прямо в Україні. Погляньте як представник DEA дивиться на Аброськіна, як спецназівець дивиться на жертву перед пострілом.
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Из Киева будут бороться с наркопреступностью в США?
Или помогать нашим борцам крышевать наркоту?
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Наркокартели по всему миру одни и те же
Отлаженные трафики из той же Колумбии
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Так в Украину нету трафика ни кокса, ни героина, у нас денег нет на такое.
Через нас токо транзит идет на Европку.
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Наши мусора могут выйти сами на себя...
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В Украине сначала порядок наведите, наркоманов кругом куча.
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Наркомафія, це піраміда. На вершині наркобарони, на самому дні маса споживачів. З величезної маси споживачів штучним відбором вибираються дрібні розповсюджувачі (шістки), які витратний матеріал і займаються безпосередньо розповсюдженням і рекламою. Потім з них відбираються кмітливі і менш залежні, які зосереджують під собою шісток і відрізають їх від верху. І т.д. Верхи займаються організацією та керують всім процесом через декілька шарів буферних посередників, які додатково грають роль запобіжників (неможливо доказати причетність верхівки). Це як в будь якій піраміді, без голови не буде всієї піраміди, не буде механізму масового залучення нових клієнтів. Боротись з рядовими наріками безперспективно, споживання у нас не заборонене. Другого звена теж дуже багато і довести їхню провину дуже тяжко да і на їхнє місце є купа претендентів - витратний матеріал. Провину середнього ланцюгу довести ще тяжче, але їх менше.
Висновок: Різати зверху донизу, а знизу легалізувати легкі, щоб виключити необхідність звертання наріків до чорних дилерів і, як наслідок, руйнування дилерської мережі.
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Я извиняюсь, за чей счёт этот банкет офис
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А зачем? У нас наркопреступников нету потому что тяжелая наркота у нас декриминализирована
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Рома ! Шо ти дєлаєш ? (може хоч америкоси розберуться ?)
В Україні відкриється Офіс підрозділу протидії наркозлочинності США, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 5749
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Для чого щоб наші судді і прокурори більше заробляли, вчора випустили під заставу курєра який віз 400 кг???? Спортивна рибалка не тільки для корупціонерів..
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DEA это звоночек.
Значит на рынок будут выводить легальные фармонаркотики типа оксикантина.
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